Rösti: Fördergelder für Heizungsersatz fliessen erst ab 2025

Albert Rösti Bild: keystone

Die Fördergelder für den Ersatz von fossilen Heizungen sollen erst in eineinhalb Jahren fliessen. Die entsprechende Verordnung sei für den 1. Januar 2025 geplant, sagte Energieminister Albert Rösti in der SRF-Samstagsrundschau.

Mit dem Klimaschutzgesetz hiess die Stimmbevölkerung am 18. Juni auch Finanzhilfen in der Höhe von 2 Milliarden Franken für den Ersatz von Gas- oder Ölheizungen gut. So sollen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die ihre fossilen Heizungen mit Holzheizungen oder Wärmepumpen ersetzen, von einer Unterstützung von insgesamt 200 Millionen Franken pro Jahr profitieren können.

Die entsprechende Verordnung werde zur Zeit ausgearbeitet, sagte Rösti. Und das brauche Zeit. Denn dabei müssten verschiedene Fragen geklärt werden, welche Heizungen ersetzt werden könnten und mit welchem Prozentsatz der Umbau unterstützt werde. Auf den 1. Januar 2025 soll die Verordnung in Kraft treten, sagte Rösti. (aeg/sda)