Video: watson/Sina Alpiger, Emily Engkent

Das Klimaschutzgesetz kurz erklärt

Mehr «Videos»

Die Schweiz soll bis im Jahr 2050 klimaneutral werden. Wie das gehen soll? Mit dem Klimaschutzgesetz, über welches wir am 18. Juni abstimmen. Es ist der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative von Bund und Parlament.

Diese ging der Regierung zu weit und sie erarbeitete aus diesem Grund das Klimaschutzgesetz. Diese neue Fassung findet nicht nur Anklang in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Grund: Beim Klima geht es nicht nur um die Natur, sondern auch ums Geld.

Was das Klimaschutzgesetz genau erreichen will, was es mit deiner Heizung zu tun hat und wieso laut Befürwortern genau die Schweiz ein solches Gesetz braucht, erfährst du im Video.

Video: watson/Sina Alpiger, Emily Engkent

Darüber stimmen wir am 18. Juni ebenfalls ab: