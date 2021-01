Schweiz

Wirtschaft

Steuern sparen: So hoch liegt der Steuerfuss 2021 in deiner Gemeinde



9 Gewinner, 16 Verlierer: Das sind die Steuerfüsse aller Zürcher Gemeinden

Trotz des Krisenjahres mit der Coronapandemie verzichtet ein Grossteil der Schweizer Gemeinden auf eine Anpassung der Gemeindesteuern. So auch im Kanton Zürich. Das sind die aktuellen Steuerfüsse.

Das Corona-Jahr 2020 brachte die Budgetplanungen der Gemeinden durcheinander. So verzichteten einige der 162 Zürcher Gemeinden sogar auf die gewohnte Gemeindeversammlung im November/Dezember.

In neun Gemeinden (Altikon, Eglisau, Oberweningen, Oetwil am See, Stammheim, Thalwil, Uetikon am See, Urdorf und Wasterkingen) wird über das Budget durch eine Urnenabstimmung (meist am 31. Januar) entschieden. Glattfelden berät das Budget am 16. März in einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung. Dazu kommen einige Gemeinden, deren Budgetanträge von den Gemeindeversammlungen zurückgewiesen wurden (beispielsweise Knonau, Seuzach, Wädenswil und Winterthur). Für die Einwohner ist das Gemeinde-Budget deshalb interessant, weil auf dieser Basis über Steuererhöhungen und -senkungen entschieden wird.

Für alle Gemeinden, die Ende 2020 kein definitives Budget präsentieren, gilt ein Notbudget. Sie dürfen nur ausgeben, was «dringend und unerlässlich» ist. Oft ist dies kein grosses Problem, da das Notbudget nur für einige wenige Wochen gilt. Besonders dann, wenn das Budget grundsätzlich nicht umstritten ist und mit einer Annahme gerechnet wird.

Einigen Gemeinden (z.B. Glattfelden) droht aber, dass bis am 31. März kein Budget verabschiedet wird. Dann würde der Regierungsrat entscheiden. Bisher geschah dies einmal: 2020 für Oetwil am See. Der Regierungsrat hielt sich dabei an den Budgetantrag des Gemeinderats.

Aber schauen wir uns die Veränderungen der Steuerfüsse im Kanton Zürich an:

In 9 Gemeinden wurde der Steuerfuss gesenkt (blau), in 16 erhöht (magenta). In dieser schwierigen Zeit Steuern zu senken, wagt also kaum eine Gemeinde. Doch auch mit einer Erhöhung warten viele zu.

Nicht so Bubikon: Im Zürcher Oberland wird um sechs Prozentpunkte erhöht – so viel wie sonst nirgends im Kanton. Der Gemeinderat in Bubikon schlug drei Prozentpunkte vor, die Rechnungsprüfungskommission deren sechs. Die Gemeindeversammlung stimmte dem zu. 2017 lag der Steuerfuss in Bubikon übrigens noch bei 102 % – so tief wie in der Region nirgends.

Einen ähnlichen Trend gibt es in Seuzach zu beobachten. 2016 hatte man noch einen Steuerfuss von 84 Prozent, Veränderungen in der Steuerkraft und beim Ressourcenausgleich führten dazu, dass der Steuerfuss 2017 auf 92 Prozent gehoben wurde, 2018 auf 101. Jetzt will man auf 106 Prozent erhöhen, das Budget wurde aber vorerst zurückgewiesen.

Über die grösste Abnahme des Steuerfusses darf sich derweil Rheinau freuen. Vier Prozentpunkte ist im ganzen Kanton die grösste Senkung. Dahinter folgen Geroldswil und Rifferswil mit einer Abnahme von je drei Prozentpunkten.

Am Steuergünstigsten lebt man im Kanton Zürich weiterhin in Kilchberg. Auch bei den anderen Gemeinden in den Top 10 gab es keine einzige Veränderung. So sind weiterhin die Gemeinden am Zürichsee sowie Neerach (Rang 3), Winkel (Rang 4), Uitikon (Rang 8) und Wettswil (Rang 10) ganz vorne vertreten. Knapp ausserhalb der Top 10 liegt neu Dinhard, das einen Sprung von 20 auf 14 macht.

Am anderen Ende liegen weiterhin Maschwanden (Bezirk Affoltern) und Wila – obwohl sie den Steuerfuss um je einen Prozentpunkt auf 129 Prozent senken konnten. Neu gesellt sich mit Wildberg (+2 Prozentpunkte) eine Gemeinde aus dem Zürcher Oberland zum Schlusstrio. Neu auf den hintersten Rängen finden sich auch Turbenthal (126 Prozent) und Winterthur (125 Prozent). Allerdings ist in der zweitgrössten Stadt das Budget vorerst zurückgewiesen worden.

