Thomas Äschi, (SVP), Werner Salzmann (SVP) und Tiana Angelina Moser (GLP) (von links nach rechts) erscheinen zur Sitzung, an der der Bundesrat und die Partei- sowie Fraktionspräsidenten über den Krieg in der Ukraine diskutieren. Bild: keystone

Bemühungen der Staatengemeinschaft, mutmassliche Kriegsverbrechen zu dokumentieren, unterstützt der Bundesrat nach seinen Worten «stark». Etwa habe die Schweiz die Situation in der Ukraine Anfang März zusammen mit 38 weiteren Staaten zur Untersuchung an den Internationalen Strafgerichtshof übermittelt.

Mehrfach habe die Schweiz die Einschränkungen der Medienfreiheit und des Rechts auf freie Meinungsäusserung in Russland verurteilt, schreibt der Bundesrat. Die Schweiz wolle «die letzten verfügbaren Instrumente der Menschenrechtsdiplomatie in Russland» nutzen.

Zum sofortigen Waffenstillstand habe die Schweiz regelmässig aufgerufen, hält der Bundesrat in seinem am Montag veröffentlichten Antworten zu Fragen von SP und Grünen fest. Entscheidend sei aber der Wille der Konfliktparteien. Vermitteln könne die Schweiz nur, wenn die Konfliktparteien sie anfragten.

Ob Friedensbemühungen der Schweiz im Konflikt in der Ukraine, Menschenrechte, Energieversorgung oder die Konsequenzen des Krieges für die Schweizer Armee: Der Bundesrat hat dringliche Fragen aller sechs Fraktionen für die dringliche Debatte am kommenden Mittwoch beantwortet.

Das Staatssekretariat für Migration arbeitet derzeit auf Hochtouren. Knapp 4000 Geflüchtete aus der Ukraine haben bereits den Schutzstatus S erhalten.

Am Wochenende hatten die Bundesasylzentren in der Schweiz viel zu tun. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) registrierte bis am Montagmorgen 3843 Ukrainerinnen und Ukrainer, welche den Schutzstatus S erhalten. Sie dürfen vorerst ein Jahr in der Schweiz bleiben, arbeiten und zur Schule gehen.