Coronavirus Schweiz: Das sind die neuen Massnahmen des Bundesrates



Bild: KEYSTONE

Diese neuen Coronavirus-Massnahmen hat der Bundesrat am Mittwoch verkündet

Das Coronavirus hält die Schweiz weiter in Atem. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am Mittwoch nun neue Massnahmen beschlossen. Das sind die Änderungen:

Verlängerung des Lockdowns

Der Bundesrat hat am Mittwoch an einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die momentanen Massnahmen um eine Woche verlängert werden. Der Lockdown gilt also mindestens bis am 26. April. Danach soll er schrittweise gelockert werden. Über die Etappen dieser Lockerung will der Bundesrat nächste Woche entscheiden.

Anpassung bei Kurzarbeit

Gute Neuigkeiten gibt es für Personen, die auf Abruf arbeiten. Bisher waren Arbeitnehmende, deren Beschäftigungsgrad um mehr als 20 Prozent schwankte, von der Kurzarbeitentschädigung ausgeschlossen. Nun dürfen sie diese beziehen, wenn sie länger als sechs Monate im gleichen Betrieb angestellt sind. Dies betreffe etwa 200'000 Arbeitnehmende in der Schweiz, so der Bundesrat.

Dafür werden Einkommen, die aus einer Zwischenbeschäftigungen stammen, nicht mehr vergütet werden. So will der Bundesrat für Arbeitnehmende Anreize schaffen, in den Bereichen Arbeit zu suchen, die im Moment einen hohen Personalbedarf haben. Als Beispiele werden das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft und die Logistik genannt.

Bis am 5. April haben in der Schweiz 118'000 Unternehmen mit insgesamt 1,34 Millionen Beschäftigten Kurzarbeit beantragt.

Keine Zölle mehr auf Gesundheitsgüter

Ab 10. April erhebt die Schweiz keine Zollgebühren mehr auf medizinische Güter wie Schutzmasken, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. Damit soll die Versorgung von Spitälern, Pflegepersonal und Patienten mit den dringend benötigten Ausrüstung sichergestellt werden. Diese Verordnung gilt zunächst bis am 9. Oktober.

Unterstützung für Airlines

Simonetta Sommaruga machte zudem deutlich, dass man sich der prekären Lage der Airlines bewusst sei. Der Bundesrat prüfe daher Staatsgarantien für Schweizer Airlines. Man wolle die 190'000 Arbeitsplätze der Aviatikbranche schützen. Diese Hilfe sei jedoch an strenge Bedingungen geknüpft. So müsse das Geld zum Beispiel in der Schweiz bleiben und es dürfen keine Dividenden ausgeschüttet werden.

Geschäftsmieten

Keine weiteren Massnahmen werden im Mietrecht getroffen. Der Bundesrat sei sich zwar bewusst, dass durch die Coronavirus-Massnahmen viele Geschäfte schliessen mussten und so in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Trotzdem habe man grösste Vorbehalte, «um über notrechtliche Massnahmen in die Vertragsbeziehungen von Privaten einzugreifen.»

Deswegen fordert der Bundesrat alle beteiligten Parteien dazu auf, Konsenslösungen für das Problem zu finden. Diese sollen auf die konkreten Situationen der betroffenen Personen zugeschnitten sein. «Die gegenwärtige Situation fordert von allen, einen Beitrag zu einer für beide Seiten tragfähigen Lösung zu leisten», so der Bundesrat in seiner Mitteilung. (leo)

