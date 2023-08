Arbeitslosenquote verharrt auf sehr tiefem Niveau

Dass der Jobmarkt in der Schweiz weiter ausgetrocknet ist, zeigen auch die Daten zur Stellensuche: Im Juli zählte das Seco 150'673 Stellensuchende. Das waren zwar 55 Personen mehr als im Vormonat, aber 12'642 weniger als vor Jahresfrist.

Die Arbeitslosenquote verharrte derweil bei 1.9 Prozent, wie es weiter heisst. Von der Nachrichtenagentur AWP befragten Ökonomen hatten mit 1.8 bis 1.9 Prozent gerechnet. Die vom Seco um die saisonale Faktoren bereinigte Arbeitslosenquote stieg leicht auf 2.1 Prozent nach zuvor 2.0 Prozent an.

Ende Juli waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 87'601 Menschen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Das waren 2502 mehr als im Juni. Gegenüber dem Vorjahresmonat hingegen verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 3873 Personen (-4.2%).

Der Schweizer Arbeitsmarkt bleibt in guter Verfassung. Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen zwar etwas angestiegen, die Arbeitslosenquote verblieb aber unter der 2-Prozent-Marke.

