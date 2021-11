Resultat der Symbolbildsuche: «Frauen Schweiz». bild: shutterstock

Quizzticle

Kennst du die 40 meistverbreiteten weiblichen Namen in der Schweiz?

Wer kennt sich mit Vornamen aus? Das Bundesamt für Statistik zählt von jedem in der Schweiz vergebenen Vornamen die Anzahl. Die aktuellste Liste stammt vom 12. Dezember 2020 und umfasst alle Namen, die mindestens dreimal in der Schweiz vorkommen. Wir wollen von dir heute wissen, ob du die meistverbreiteten weiblichen Vornamen in der Schweiz kennst.

Als kleine Hilfe gibt es den ersten Buchstaben, kinderleicht wird es dennoch nicht. Und ja: Die männlichen Vornamen wollen wir dann in einer der nächsten Ausgabe von euch wissen.

Die Regeln:

Wir suchen die 40 meistverbreiteten weiblichen Vornamen in der Schweiz 2020 (nicht die beliebtesten Namen für Babys 2020).

Die Namen sind nach Häufigkeit geordnet.

Als Hilfe dient dir der Anfangsbuchstabe.

Du musst die Namen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Aber die Schreibweise musst du genau treffen. Also wenn zum Beispiel Stefanie in der Liste wäre/ist, ist Stephanie nicht richtig.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist die Antwort richtig, wird sie automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast total 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Quelle: Bundesamt für Statistik

Deine Note 35–40 Punkte: 6.0

30–34 Punkte: 5.5

24–29 Punkte: 5.0

18–23 Punkte: 4.5

12–17 Punkte: 4.0

Weniger als 12 Punkte: Nachsitzen