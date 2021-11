Wer diese Dame hier kennst, startet schon mal ziemlich gut. Bild: keystone

Quizzticle

Die Besten der letzten Jahre – wie viele der Top Ten aller Skiwinter seit 2017 kennst du?

Dario Bulleri Folgen

Mit den beiden Parallel-Events in Lech/Zürs startet die Weltcup-Saison der Skicracks so richtig. Drei Wochen nach dem Prolog in Sölden beginnt nun die Zeit, in welcher jede Woche Rennen auf dem Programm stehen.

Als Vorbereitung auf diesen intensiven Ski-Winter blicken wir nochmals auf die vergangenen Saisons zurück, um die Leistungen der damaligen Topathletinnen und -athleten zu würdigen. Dabei suchen wir die Top Ten des Gesamtweltcups der letzten fünf Saisons bei den Frauen und den Männern – an wie viele kannst du dich noch erinnern?

Die Regeln:

Zähle alle Fahrerinnen und Fahrer auf, die mindestens eine der letzten fünf Saisons in den Top Ten des Gesamtweltcups beendet haben.

Als Hinweis dient dir die Angabe der Saison sowie die Disziplin, in welcher die Athletin / der Athlet in der jeweiligen Saison die meisten Punkte geholt hat.

Du musst nicht die ganzen Namen eingeben. Die Nachnamen reichen.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Name richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!