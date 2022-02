Kleiner Gratis-Tipp für alle, die Engelberg kennen: Diese Strasse trägt den häufigsten Strassennamen der Schweiz. Bild: keystone

Quizzticle

Wie viele der 54 häufigsten Strassennamen der Schweiz kennst du?

Liebe Quizzticle-Klasse!

In der Schweiz gibt es 167'287 verschiedene Strassenbezeichnungen. An diesen -strassen, -wegen, -gassen, -matten und so weiter bedient die Post rund 1,8 Millionen Gebäude. 93'380 unterschiedliche Bezeichnungen existieren dabei, 76’901 davon sind einzigartig.

Wir suchen hier aber nicht die einmaligen Spahrengasse, Oberfeldring, Dätwylerstrasse oder Humbelweidli, sondern alle Strassenbezeichnungen, welche in der Schweiz mindestens 100-mal vorkommen.

Die Regeln:

Wir suchen alle Strassenbezeichnungen, welche in der Schweiz mindestens 100-mal vorkommen. Es sind total 54.

Die Namen sind nach Häufigkeit geordnet.

Als Hilfe dient dir der Hinweis.

Du musst die Namen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Die Schreibweise musst du treffen. Allerdings ohne Endung (also ohne -strasse, -gasse, -weg, -matte, etc). Die Mehrzahl musst du nicht beachten. Beim Quellenweg reicht also sowohl Quelle, als auch Quellen (Quellenweg ist aber nicht in den Lösungen ...)

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist die Antwort richtig, wird sie automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast total 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Quelle: Schweizerische Post

Deine Note 45–54 Punkte: 6.0

40–44 Punkte: 5.5

35–39 Punkte: 5.0​

30–34 Punkte: 4.5

20–29 Punkte: 4.0