Quizzticle: Kennst du die Top 50 Songs der ewigen Schweizer Bestenliste?

Diese beiden haben es mit ihrem Lied auf Rang 1 geschafft. bild: imago

Quizzticle

Kennst du die Interpreten der Top 50 Songs der ewigen Schweizer Bestenliste?

Liebe Quizzticle-Klasse

Habt ihr ihn auch schon wieder gehört? Er ist nämlich wieder in den Charts. Die Rede ist vom Weihnachtslied-Klassiker «Last Christmas», der wie immer im Dezember den Weg in die Ohren von uns allen findet. In der ewigen Bestenliste der Schweizer Charts schafft es Last Christmas auf Rang 12.

Und genau um diese ewige Bestenliste von hitparade.ch geht es. Berechnet wurde die Liste nach folgendem Schema: 1. Rang = 100 Punkte, 2. Rang = 99 Punkte, ... 100. Rang = 1 Punkt. In jeder Woche können die Lieder so Punkte sammeln und sich in der ewigen Bestenliste klassieren.

Bei wie vielen der erfolgreichsten 50 Songs kennst du den Namen des/der Interpreten?

Die Spielregeln

Zähle die Top 50 der ewigen Schweizer Charts-Bestenliste auf.

Als Hinweis dient dir der Name des Liedes sowie das Jahr des Eintritts in die Charts.

Du musst die Interpreten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit. Drücke auf «Play» und los geht's!

