In Adliwsil ZH wird ein 6.5-Zimmer-Haus per Auktion versteigert. bild: screenshot homegate

Wohnen ist Luxus

Zürcher Miethaus wird per Auktion versteigert

Plötzliche Kündigungen und kaum bezahlbare Wohnungen: Das ist zurzeit die Realität in der Schweiz. Vor allem in Städten wie Zürich.

Wie «Inside Paradeplatz» berichtet, setzt ein Mieter aus Adliswil noch einen drauf. Dieser vermietet ein Einfamilienhaus in Adliswil, im Sihltal, eigentlich alles ganz normal. 6,5 Zimmer, einen Garten, eine eigene Garage und eine Mietdauer von mindestens fünf Jahren.

Das 6,5-Zimmer-Haus im Sihltal. bild: screenshot homegate

Der Preis liegt bei 4700 Franken im Monat, plus Nebenkosten. Aber vielleicht wird es auch doppelt so viel. Je nachdem, wer sich alles auf das Haus bewirbt.

Der Vermieter lädt die Interessenten auf seinem Inserat auf Homegate zur Mietzins-Auktion ein. So wird das Haus nach folgendem Motto vermietet: Wer am meisten bietet, erhält es. So will er «eine verbindliche Mietpreisofferte», wie im Inserat steht. Der Vermieter sagt gegenüber «Inside Paradeplatz»:

«Ich sehe das als Möglichkeit, einen marktüblichen Mietzins bei der Erstvermietung festzulegen»

Mittlerweile wurde das Inserat entfernt. Mietpreis-Auktionen seien auf er Platform nicht erlaubt, wie Homegate auf Anfrage von 20min sagt.