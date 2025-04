Ferien-Villa von Hitlers Stellvertreter auf Sylt zu verkaufen

Die fünf Hauptverschwörer des 20. Juli 1944

CLAUS SCHENK GRAF VON STAUFFENBERG:

Der Oberst war die treibende Kraft des Attentats auf Hitler. Als Stabschef des Heeresamtes hatte der 36-Jährige Zutritt zu den Hauptquartieren des Führers. So kann er im Konferenzraum der «Wolfsschanze» in Ostpreussen eine Sprengstofftasche abstellen. In dem Irrglauben, die Explosion habe Hitler getötet, fliegt er zurück nach Berlin. Dort weigert sich Generaloberst Friedrich Fromm, die Militäroperation «Walküre» zur Absicherung des Staatsstreichs auszulösen. Stauffenberg wird auf seinen Befehl hin erschossen. (AP Photo/goe)

