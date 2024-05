Wolfsrisse im Glarnerland 2023 um über zwei Drittel zurückgegangen

Wolfsrisse sind bei weitem nicht die einzige Todesursache bei gesömmerten Nutztieren, wie die Zahlenangaben in der Interpellationsantwort zeigen. 2023 ging nur ein Zehntel der 147 von der Alp nicht zurückgekehrten Schafe und Ziegen auf Wölfe zurück (14 Risse). Der Grossteil verunglückte, verlief sich oder starb an einer natürlichen Ursache.

«Über die Gründe des Rückgangs an Rissen bei Schafen und Ziegen wie auch über das veränderte Jagdverhalten der Wölfe kann lediglich spekuliert werden», schrieb die Regierung. Die durch die Wildhut getätigten Abschüsse könnten eine Verhaltensänderung der Wölfe ausgelöst haben. Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass beim Kleinvieh weiter in den Herdenschutz investiert worden sei. Es habe sich gezeigt, dass ein gut umgesetzter Herdenschutz wirksam sein könne.

