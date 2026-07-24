Zürcher Arzt in U-Haft – er soll mehrere Patientinnen missbraucht haben

Ein in Zürich praktizierender Gastroenterologe ist wegen des Verdachts auf Schändung in Untersuchungshaft genommen worden. Er soll Patientinnen betäubt und gefilmt haben.

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Gegen den 65-jährigen Arzt aus Österreich läuft ein Verfahren wegen mehrerer Delikte. Die Medienstelle der Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Der Beschuldigte befindet sich seit Anfang Juli in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird vorgeworfen, über Jahre hinweg sedierte Patientinnen in seiner Praxis missbraucht und heimlich gefilmt zu haben. Die Ermittlungen kamen ins Rollen, als eine Patientin eine versteckte Handykamera im Untersuchungsraum bemerkte

Spur führt nach Österreich

Im Zuge der Untersuchungen stiess die Zürcher Justiz auf Hinweise zu weiteren mutmasslichen Taten im Ausland. Die Staatsanwaltschaft Graz nahm daraufhin eigene Ermittlungen auf. Dort wird derzeit von mindestens acht weiteren Betroffenen ausgegangen. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung. (dab/sda)