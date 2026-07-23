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Zürich

Baden im Rhein zwischen Feuerthalen und Flaach könnte problematisch sein

In diesen Teilen des Rheins könnte ein Bad gesundheitsgefährdend sein

Zwischen Feuerthalen und Flaach im Kanton Zürich ist die Wasserqualität im Rhein derzeit nur noch akzeptabel. Das Interkantonale Labor warnt vor einer gesundheitlichen Gefährdung. Die Ursache der Verunreinigung ist noch noch bekannt.
23.07.2026, 13:3423.07.2026, 13:34

Proben hätten gezeigt, dass ab Feuerthalen bis Flaach eine erhöhte Zahl Fäkalbakterien im Rhein auftrete, teilte das Interkantonale Labor (IKL) am Donnerstag mit. Schon vor einigen Tagen warnte das Kantonale Labor Zürich vor der Wasserqualität in der Flussbadi Dachsen, die ebenfalls in diesem Abschnitt liegt.

KEYPIX -Zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer lassen sich bei grosser Hitze den Rhein herunter treiben und sich etwas abzukuehlen, am Samstag, 27, Juni 2026 in Basel, (KEYSTONE/Urs Flueeler)
In einem Bereich des Rheins wurde eine erhöhte Zahl an Fäkalbakterien festgestellt.Bild: keystone

Zwar klingt «akzeptabel» nicht so schlimm. Doch das bedeutet, dass eine gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschliessen ist. «Beim Baden ist entsprechend Vorsicht geboten (kein Verschlucken von Wasser und nach dem Baden gründlich duschen)», schreibt das IKL.

Gefahr für Kinder und ältere Menschen

Die gemessene Badewasserqualität stelle nur eine Momentaufnahme dar. «Ändert das Wetter, kann sich die Wasserqualität rasch, innert Tagen oder gar Stunden, verändern», schreibt das IKL weiter. Vor allem bei starken Regenfällen drohe eine Verschlechterung, etwa infolge von Abschwemmungen aus landwirtschaftlich genutzten Böden oder aus Regenwasserüberläufen der Kanalisation.

Gefährdet seien vor allem Kinder, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Das Labor macht nun Nachkontrollen und will «schnellstmöglich» über die Resultate informieren. Besser sieht es derzeit in der Thur und im Rhein zwischen Stein am Rhein und Büsingen aus. Hier war die Badewasserqualität gut bis sehr gut. (dab/sda)

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