Der mutmassliche Täter wurde der Polizei Schaffhausen übergeben. Bild: keystone

Mutmasslicher Täter von Bülach gefasst – er wurde an der Grenze zu Deutschland angehalten

Ein 47-jähriger Afghane ist am Montagmorgen am Grenzübergang in Neuhausen SH angehalten und verhaftet worden. Er steht im Verdacht, am Sonntag in Bülach ZH seine 29-jährige Ehefrau getötet zu haben.

Der Mann wurde durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Grenzübergang angehalten und der Schaffhauser Polizei übergeben, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Er wird der Zürcher Staatsanwaltschaft übergeben. Nach der Tatwaffe, einer Stichwaffe, wird laut Mitteilung weiterhin gesucht.

Am Sonntag kurz vor 15 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass vor einem Haus in einem Mehrfamilienhausquartier in Bülach eine schwer verletzte Frau mit Stichverletzungen liegt, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend mitteilte. Der umgehend aufgebotene Rettungsdienst leistete laut Mitteilung erste Hilfe, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. (sda/cma)

