74-Jähriger soll Frau und Tochter in Bülach ZH erstochen haben: Heute steht er vor Gericht

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Ein 74-jähriger Schweizer steht heute Mittwoch vor dem Bezirksgericht Bülach ZH. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn des Mordes an seiner Ehefrau und seiner Tochter. Sie beantragt allerdings, den Mann als schuldunfähig einzustufen und ihn zu verwahren.

Das Bezirksgericht in Bülach. Bild: KEYSTONE

Zur Tat kam es am 17. Februar 2025 in einem Reiheneinfamilienhaus in Bülach. Gemäss Anklageschrift holte der Schweizer an jenem Morgen kurz nach 07.00 Uhr ein grosses Küchenmesser, stieg in den obersten Stock des Hauses und stach auf seine 68-jährige Frau und seine 49-jährige Tochter, eine US-Bürgerin, ein.

Die Ehefrau versuchte, sich ins Badezimmer im Erdgeschoss zu retten. Er verfolgte sie jedoch und traktierte sie weiter mit dem Messer. Die beiden Frauen hatten keine Chance: Sie erlagen vor Ort ihren Verletzungen.

Anwohner hatten Schutz&Rettung alarmiert. Sie meldeten, auf dem Balkon des Hauses rufe eine blutende Person um Hilfe. Als die Polizei eintraf, fand sie die beiden toten Frauen. Der Mann wurde als mutmasslicher Täter festgenommen.

Mehr als 200 Mal zugestochen

Der Beschuldigte habe die Taten besonders grausam ausgeführt, schreibt die Staatsanwältin. In der Rechtsmedizin wurden später 84 Schnitt- und Stichverletzungen bei der Ehefrau und 129 bei der Tochter festgestellt. In der Anklageschrift benötigt die Auflistung der Verletzungen beider Opfer mehr als acht A4-Seiten.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ist für die Anklage klar, dass er zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war. Wie in solchen Fällen üblich, beantragt die Staatsanwältin beim Gericht deshalb festzustellen, dass der Beschuldigte den Tatbestand des mehrfachen Mordes «in nicht selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit erfüllt hat». Es sei eine Verwahrung des Mannes anzuordnen. (dab/sda)