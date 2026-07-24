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Fäkalbakterien im Rhein: Labor gibt Entwarnung

Fäkalbakterien im Rhein: Labor gibt Entwarnung

24.07.2026, 11:0524.07.2026, 11:05

Das Interkantonale Labor hat am Freitag Entwarnung wegen der Fäkalbakterien im Rhein zwischen Feuerthalen und Flaach gegeben. Nachkontrollen hätten gezeigt, dass die Verunreinigung temporär war.

KEYPIX -Zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer lassen sich bei grosser Hitze den Rhein herunter treiben und sich etwas abzukuehlen, am Samstag, 27, Juni 2026 in Basel, (KEYSTONE/Urs Flueeler)
In einem Bereich des Rheins wurde eine erhöhte Zahl an Fäkalbakterien festgestellt.Bild: keystone

Die Wasserqualität ist wieder gut bis sehr gut, wie das Interkantonale Labor (IKL) am Freitag mitteilte. Proben vom 20. Juli hatten zuvor eine Verunreinigung nachgewiesen. Die Wasserqualität war nur noch akzeptabel.

Das IKL riet daraufhin zur Vorsicht beim Baden. So sollten sich Badende danach gründlich duschen und darauf achten, kein Wasser zu verschlucken. Wie es zur Verunreinigung kam, ist unklar. (dab/sda)

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