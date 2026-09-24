wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Lastwagen können nicht mehr auf Zürichsee-Fähre wegen tiefem Wasserstand

Wasserpegel zu tief: Lastwagen können nicht mehr auf Zürichsee-Fähre

24.09.2026, 09:4524.09.2026, 09:45

Der anhaltend tiefe Wasserstand des Zürichsees stellt die Fähre von Horgen nach Meilen vor immer mehr Probleme: Aktuell können auch keine Lastwagen ab 18 Tonnen und keine Reisecars mehr verladen werden. Bisher hatten erst tiefer gelegte Sportwagen Probleme.

Cars drive off the car deck of the car ferry &quot;Zuerisee&quot; at the landing stage in Meilen in the canton of Zurich, Switzerland, pictured on October 10, 2007. The ferry crosses Lake Zurich and p ...
Die Zürichsee-Fähre transportiert keine Lastwagen ab 18 Tonnen mehr.Bild: KEYSTONE

Der Wasserstand des Zürichsees liegt aktuell sogar noch 7 Zentimeter unter dem Tiefststand vom August. Der Übergang zwischen Landungsanlage und Fähre wird damit immer steiler. Schwere Fahrzeuge lassen sich nicht mehr sicher verladen, während tiefergelegte Sportwagen Gefahr laufen, aufzusetzen.

Die Zürichsee-Fähre könne deshalb ab sofort nur noch Lastwagen bis 18 Tonnen transportieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch Reisecars werden nicht mehr ans andere Ufer gebracht. Wer mit einem Sportwagen oder einem anderen tiefer gelegten Fahrzeug unterwegs ist, muss ebenfalls um den See herum fahren.

Das Fähr-Unternehmen versucht nun, das Problem mit einer baulichen Massnahme zu beheben. Längere, stärkere Regenfälle sind in der Region Zürich bis auf Weiteres nicht in Sicht. (dab/sda)

Mehr aus Zürich:

Feuer bei Sugus-Haus in Zürich – Polizeieinsatz läuft
Polizeirapport
Feuer bei Sugus-Haus in Zürich – Polizeieinsatz läuft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Sergio Ermottis Powerplay wurde zum Rohrkrepierer
Der Ständerat hat sich klar für harte Eigenkapitalvorschriften bei der UBS-Regulierung ausgesprochen. Das lag auch an einem kontroversen Interview des Konzernchefs.
Die Debatte über das Bankengesetz im Ständerat war lang. Und sie war konfus. Klare Fronten gab es nicht. Die Frage, ob die ausländischen Tochtergesellschaften der UBS mit 100, 90 oder 50 Prozent hartem Eigenkapital unterlegt werden sollen, spaltete die bürgerlichen Parteien. Das galt selbst für die als bankennah geltenden SVP und FDP.
Zur Story