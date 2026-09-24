Wasserpegel zu tief: Lastwagen können nicht mehr auf Zürichsee-Fähre

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Der anhaltend tiefe Wasserstand des Zürichsees stellt die Fähre von Horgen nach Meilen vor immer mehr Probleme: Aktuell können auch keine Lastwagen ab 18 Tonnen und keine Reisecars mehr verladen werden. Bisher hatten erst tiefer gelegte Sportwagen Probleme.

Die Zürichsee-Fähre transportiert keine Lastwagen ab 18 Tonnen mehr. Bild: KEYSTONE

Der Wasserstand des Zürichsees liegt aktuell sogar noch 7 Zentimeter unter dem Tiefststand vom August. Der Übergang zwischen Landungsanlage und Fähre wird damit immer steiler. Schwere Fahrzeuge lassen sich nicht mehr sicher verladen, während tiefergelegte Sportwagen Gefahr laufen, aufzusetzen.

Die Zürichsee-Fähre könne deshalb ab sofort nur noch Lastwagen bis 18 Tonnen transportieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch Reisecars werden nicht mehr ans andere Ufer gebracht. Wer mit einem Sportwagen oder einem anderen tiefer gelegten Fahrzeug unterwegs ist, muss ebenfalls um den See herum fahren.

Das Fähr-Unternehmen versucht nun, das Problem mit einer baulichen Massnahme zu beheben. Längere, stärkere Regenfälle sind in der Region Zürich bis auf Weiteres nicht in Sicht. (dab/sda)