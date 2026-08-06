freundlich20°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Badis der Stadt Zürich im Hitzesommer 2026 auf Rekordkurs

Stadtzürcher Badis sind im Hitzesommer 2026 auf Rekordkurs

06.08.2026, 07:0506.08.2026, 07:05

Die Zürcher Sommerbäder haben bis Anfang August 2,26 Millionen Eintritte verzeichnet. Damit rückt der Allzeitrekord aus dem Vorjahr in greifbare Nähe.

Badende am Oberer Letten, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
In Zürcher Badis steuern 2026 auf einen Rekord zu.Bild: keystone

Die 18 städtischen Freibäder steuern auf eine neue Rekordmarke zu, wie das Sportamt der Stadt Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Im bisherigen Rekordjahr 2025 zählte die Stadt insgesamt 2,39 Millionen Besucherinnen und Besucher. Dieser Wert dürfte in den verbleibenden Sommerwochen bei anhaltend warmem Wetter noch problemlos übertroffen werden.

Der stärkste Tag der laufenden Saison war der 21. Juni. An diesem Tag strömten rund 79'000 Personen für eine Abkühlung in die Zürcher Bäder. (dab/sda)

Mehr zum Thema:

Süden der Schweiz ächzt weiterhin unter der Hitze
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So häufig rückt die SBB-Feuerwehr im Jahr aus
Die SBB Feuerwehr und Intervention rückt pro Jahr rund 10'000 Mal in der ganzen Schweiz aus. Das Team löscht Brände in Zügen, evakuiert Menschen in der Nähe von Geleisen oder kümmert sich um beschädigte Bahnübergänge.
Zur Story