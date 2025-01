Zürcher Grossmünster wird für Sanierung eingerüstet

Warum die New Yorker in Zürich nicht bekommen, was die «New York Times» ihnen verspricht

Die am 13. Januar startende Instandsetzung der Gebäudehülle bildet nun das zweite Teilprojekt der grossen Grossmünster-Sanierung. Danach folgen in einem dritten Schritt Optimierungen im Innenraum. Ein zentraler Aspekt wird dabei die Besucherlenkung sein; angesichts steigender Besucherzahlen sind gemäss Baudirektion Neuorganisationen im Innenraum erforderlich, um einen reibungslosen Personenfluss zu ermöglichen. (rbu/sda)

Das Zürcher Grossmünster wird während vier Jahren teilweise hinter Gerüsten verschwinden: Nach Arbeiten im Innenraum beginnt am kommenden Montag die Sanierung der Aussenhülle des markanten Baus in der Altstadt.

Schlepper landete nach Verfolgungsjagd im Vierwaldstättersee: Das war sein Plan

Ein Franzose wollte vierzehn Syrer von Kroatien nach München schleusen. Nach einer wilden Verfolgungsjagd endete der Versuch in Flüelen im Kanton Uri - im eiskalten Vierwaldstättersee.

Die Geschichte beginnt in Annemasse, einer kleinen Stadt in Frankreich, nur 10 Kilometer von Genf entfernt. Dort mietet ein Franzose mit maghrebinischen Wurzeln Anfang Dezember 2023 einen Lieferwagen, einen Fiat Ducato. Am 8. Dezember steuert er das Fahrzeug in die kroatische Ortschaft Lipovac. In der Nähe liegt ein Rastplatz. Dort lädt er am 14. Dezember morgens kurz nach 6 Uhr vierzehn Syrer auf. Sicherheitsgurte? Fehlanzeige.