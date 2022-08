Diese 10 Aktivitäten kannst du in der Schweiz gratis unternehmen

10 Dinge, die du unternehmen kannst, ohne dein Portemonnaie zu zücken

Die Schweiz ist teuer. Dein Sommer muss es aber nicht sein, darum: Hier einige Dinge, die du auch unternehmen kannst, wenn du gerade nicht so flüssig bist.

Anna Böhler Folgen

Weil auch Studenten und Geringverdiener einen fantastischen Sommer in der Schweiz verdient haben, kommen hier einige Aktivitäten, die man unternehmen kann, ohne dabei auch nur einen Franken auszugeben. (Ja, das teure SBB-Billett ist nicht berücksichtigt – aber vielleicht liegen die Tipps ja in deiner Nähe).

Picknick auf der Wiese

bild: shutterstock

Bei einem Picknick wird dein Portemonnaie geschont und du hast gleichzeitig noch etwas Sonne getankt – einfach einpacken, was du Zuhause so herumliegen hast und los geht's!

Wenn du deine Freunde beeindrucken willst, bereitest du am besten ein Sandwich à la Oliver Baroni zu. Und sollte dir noch kein schönes Plätzchen in den Sinn gekommen sein, wirst du vielleicht ja hier fündig.

Wandern in den Bergen

Bild: keystone

Wandern geht immer. Alles, was du brauchst, ist gutes Schuhwerk und etwas Proviant und schon bist du startklar. Inspiration für deine nächste Wanderung gefällig? Say no more! Da haben wir jede Menge Vorschläge (du musst dir also eine bessere Ausrede einfallen lassen):

Botanischer Garten

Wenn du wirklich auf keinen Fall in die freie Natur willst, aber trotzdem das Bedürfnis nach ein bisschen Flora und Fauna hast, sind botanische Gärten deine neuen Freunde.

Bist du pleite, seid ihr jetzt sogar beste Freunde, denn: Sie sind gratis. Zumindest in Zürich, Basel und Bern.

Böötle auf dem Fluss

Bild: KEYSTONE

Schnapp dir deine Luftmatratze, dein Böötli oder dein aufblasbares Einhorn und trommel deine Freunde zusammen für einen Böötle-Nachmittag auf dem Fluss deiner Wahl (in der Schweiz kann der nächste ja nicht weit von dir sein). Hier haben wir einige Routen vorgeschlagen, die du ausprobieren könntest.

Museum

Bild: keystone

In diverse Museen kommst du ohne Eintritt hinein. Diese Option eignet sich nicht nur als Schlechtwetter-Alternative, sondern auch für Tage, an welchen das Thermometer bis ins Unermessliche steigt. Hier gibt's eine Übersicht, bei welchen Museen der Eintritt frei ist.

Zelten unter freiem Himmel

Bild: getty

Voraussetzung zum gratis Wildcampen ist natürlich, dass man Zuhause bereits irgendwo ein Zelt herumliegen hat. Grundsätzlich ist Wildcampen in der Schweiz erlaubt, wie so oft hat aber jeder Kanton wieder andere Regeln, die es einzuhalten gilt. Hier eine Übersicht, was wo gilt.

Lesen im Park

Bild: shutterstock

Du hast doch bestimmt irgendwo ein Buch herumliegen, oder? Und sonst nimmst du das Buch, das du für deine Matura hättest lesen sollen (Martin Suter und Hermann Hesse sind wirklich noch gut, imfall!) und gehst damit in den Park zum Lesen. Fühlt sich ein bisschen an wie Ferien am Meer, nur ohne das Rauschen.

Wenn du dich nicht alleine sein willst, kannst du auch an einen Silent Reading Rave, wo sich andere Gleichgesinnte mit dir im Park treffen.

Velo fahren

Bild: keystone

Wandern ist nicht so dein Ding und in wilden Gewässern fürchtest du dich vor den Fischen, die unter dir schwimmen? Kein Problem (ausser du hast kein Velo, haha): Schwing dich auf deinen Drahtesel und radle los in Richtung Sonnenuntergang. Einige gemütliche Strecken findest du hier.

Strassenschach in der Stadt

Bild: Getty

Wenn dir Sport einfach grundsätzlich zu anstrengend ist und du lieber deinen Kopf forderst, könnte Strassenschach etwas für dich sein. In Zürich beispielsweise kannst du am Schwamendingerplatz, auf der Grossmünster-Terrasse oder beim Lindenhof auf einem überdimensional grossen Schachbrett spielen.

Tierpark

Bild: zvg

Auch Tiere bestaunen und streicheln geht, ohne dass man dabei Geld ausgeben muss. So zum Beispiel im Wildpark Heitern oder im Tierpark Langenthal – hier ist der Eintritt nämlich frei.