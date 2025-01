Zürich ist eine malerische Stadt, nur fühlen sich hier Expats nicht sehr willkommen. Bild: KEYSTONE

Unfreundliche Zürcher: Limmatstadt schneidet bei Expat-Ranking schlecht ab

Gemäss einem Expat-Ranking der besten und schlechtesten Expat-Städte liegt Zürich in der unteren Hälfte. Die Zürcher und Zürcherinnen scheinen nicht die freundlichsten zu sein.

Mehr «Schweiz»

Zürich hat so viel zu bieten wie kaum eine Stadt: Gute Löhne, einen See sowie Fluss zum Baden und eine pittoreske Berglandschaft in der Nähe. Trotzdem schneidet die Limmatstadt schlecht ab bei einem Expat-Ranking der Webseite Internations, wie 20 Minuten berichtet.

Über 23'000 Menschen, die im Ausland leben, wurden befragt zu Punkten wie Lebensqualität oder leichte Eingewöhnung. Dabei belegt Zürich den 31. Platz der besten Expat-Städte. Schlechter schneiden einige Nachbarn ab: So belegt München den 50., Mailand den 47. und Paris den 43. Platz. Am schlechtesten schneidet Vancouver ab als 53. Stadt, direkt nach Hamburg. Am besten sind hingegen zwei spanische Städte: Valencia und Malaga sind wohl am beliebtesten, danach Alicante und Panama City.

Beim Punkt der leichten Eingewöhnung belegt Zürich sogar nur den 49. Platz. Dazu gehören Kriterien wie Freundlichkeit, neue Freunde finden, lokale Freundlichkeit und Willkommenskultur. Gefragt nach der Lebensqualität liegt Zürich hingegen in den Top 10 auf dem 9. Platz. Die beste Lebensqualität haben Expats laut der Umfrage in Valencia, danach in Alicante und Wien. Bezüglich der Sicherheit liegt Zürich sogar auf dem 2. Platz direkt nach Kopenhagen, und beim Punkt Umwelt und Klima belegt Zürich den vierten Platz.

Bei der jährlichen Expat Insider Befragung nehmen Menschen teil, die im Ausland leben, von Studierenden bis hin zu Angestellten oder Selbstständigen. Das generelle Ranking umfasst die fünf Kriterien Lebensqualität, leichte Eingewöhnung, im Ausland arbeiten, persönliche Finanzen und Expat Essentials. Eine Stadt, die im Ranking vorkommt, hat mindestens ein Sample von 50 Befragten. (nzu)