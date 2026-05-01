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Herzig und soooo tapfer: Samtpfote und Co. beim Tierarzt

Cute News

Heute gehen wir zusammen zum Tierarzt (Keine Sorge, es wird cute!)

01.05.2026, 06:0201.05.2026, 06:02

Cute News, everyone!

Er ist nicht immer schön, aber – das wissen wir von uns Menschen ja auch – manchmal ist er nötig: der Besuch beim Arzt. Bei Tieren ist der Termin allerdings viel herziger als bei uns, wie die folgenden Bilder beweisen.

Aufgepasst! Heute machen wir einen kleinen Ausflug!

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Da schlägt unser Herz gleich höher!

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Keine Sorge, kleine Schilde. Dir wird geholfen!

Cute News: Beim Tierarzt
Bild: reddit

Der Beweis, dass der Besuch beim Tierarzt auch schön sein kann: So sieht Mutterglück aus!

Cute News Tierarzt
Bild: facebook

Sehen wir hier ein «Dankeschön»?

Cute News: Tierarzt
Bild: imgur

An dieser Stelle übrigens mal ein grosses Dankeschön an alle Tierärztinnen, Tierärzte und tiermedizinischen Assistent:innen, ihr macht einen grossartigen Job! <3

Zu dritt wird der Besuch beim Tierarzt doch gleich viel angenehmer, oder?

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

«Dieser entzückende kleine Kerl ist mir an die Füsse gesunken, während ich mit seinen Besitzern sprach», schreibt ein Tierarzt zu diesem Bild.

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Wer wollte früher alles Tierarzt oder Tierärztin werden? Aus Gründen ...

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Manchmal hat man eben alle Hände voll zu tun.

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Oder dann eben so:

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Fuxe auf dem Weg der Besserung:

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

He, was los mit dir, Katz?

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

So kleini – und ein bisschen muff:

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit
Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Und hier, passend dazu: 19½ Haustiere, die von einer Biene gestochen wurden

Unten geht's weiter ...

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19½ Haustiere, die von einer Biene gestochen wurden
Diese arme Katze hatte eine fiese Begegnung. Zum Glück sind die meisten Bienenstiche harmlos. bild: imgur
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Schon mal eine Ratte beim Ultraschall gesehen?

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Ein junger Biber in einer Wildtierklinik in Illinois:

Cute News beim Tierarzt: Biber
Bild: vetmedillinois

Braves kleines Hundchen.

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Der Beweis, dass sich auch grosse Tiere fürchten:

Cute News: Beim Tierarzt
Bild: reddit

Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht!

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Einer der Vorteile, wenn man bei einem australischen Tierrettungsdienst arbeitet:

Cute News: beim Tierarzt
Bild: reddit

Die schöne Geschichte dahinter: «Eine junge Koalamutter kam mit Verletzungen zu uns. Bei der Untersuchung stellte ich fest, dass sie Milch gab. Ein Team von Wildtierpflegern brauchte einen ganzen Tag dafür, aber schliesslich konnten wir ihr Baby finden und sie wieder mit ihm vereinen!»

Cute News: beim Tierarzt
Halli!Bild: reddit

Auch bei den kleinsten Patienten muss das Herz abgehört werden.

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Freche Antwort oder süsse Geste?

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Blep!

Und manchmal ist man nach (oder sogar während!) so einem Termin einfach nur müde.

Cute News beim Tierarzt
Bild: reddit

Hundemüde.

Cute News: beim Tierarzt
Bild: imgur

Bonus

Dieses kleine Spässchen sei erlaubt.

Cute News: Nach dem Tierarzt
Bild: reddit

(sim/cmu)

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