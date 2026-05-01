Cute News

Heute gehen wir zusammen zum Tierarzt (Keine Sorge, es wird cute!)

Mehr «Spass»

Cute News, everyone!

Er ist nicht immer schön, aber – das wissen wir von uns Menschen ja auch – manchmal ist er nötig: der Besuch beim Arzt. Bei Tieren ist der Termin allerdings viel herziger als bei uns, wie die folgenden Bilder beweisen.

Aufgepasst! Heute machen wir einen kleinen Ausflug!

Da schlägt unser Herz gleich höher!

Bild: reddit

Keine Sorge, kleine Schilde. Dir wird geholfen!

Der Beweis, dass der Besuch beim Tierarzt auch schön sein kann: So sieht Mutterglück aus!

Sehen wir hier ein «Dankeschön»?

An dieser Stelle übrigens mal ein grosses Dankeschön an alle Tierärztinnen, Tierärzte und tiermedizinischen Assistent:innen, ihr macht einen grossartigen Job! <3

Zu dritt wird der Besuch beim Tierarzt doch gleich viel angenehmer, oder?

«Dieser entzückende kleine Kerl ist mir an die Füsse gesunken, während ich mit seinen Besitzern sprach», schreibt ein Tierarzt zu diesem Bild.

Wer wollte früher alles Tierarzt oder Tierärztin werden? Aus Gründen ...

Manchmal hat man eben alle Hände voll zu tun.

Oder dann eben so:

Fuxe auf dem Weg der Besserung:

He, was los mit dir, Katz?

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

So kleini – und ein bisschen muff:

Bild: reddit

Und hier, passend dazu: 19½ Haustiere, die von einer Biene gestochen wurden

Unten geht's weiter ...

1 / 22 19½ Haustiere, die von einer Biene gestochen wurden Diese arme Katze hatte eine fiese Begegnung. Zum Glück sind die meisten Bienenstiche harmlos. bild: imgur

Schon mal eine Ratte beim Ultraschall gesehen?

Ein junger Biber in einer Wildtierklinik in Illinois:

Braves kleines Hundchen.

Der Beweis, dass sich auch grosse Tiere fürchten:

Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht!

Einer der Vorteile, wenn man bei einem australischen Tierrettungsdienst arbeitet:

Die schöne Geschichte dahinter: «Eine junge Koalamutter kam mit Verletzungen zu uns. Bei der Untersuchung stellte ich fest, dass sie Milch gab. Ein Team von Wildtierpflegern brauchte einen ganzen Tag dafür, aber schliesslich konnten wir ihr Baby finden und sie wieder mit ihm vereinen!»

Halli! Bild: reddit

Auch bei den kleinsten Patienten muss das Herz abgehört werden.

Freche Antwort oder süsse Geste?

Blep!

Und manchmal ist man nach (oder sogar während!) so einem Termin einfach nur müde.

Hundemüde.

Bonus

Dieses kleine Spässchen sei erlaubt.

(sim/cmu)

Bevor DU gleich (wieder) schlafen gehst: Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Was sind die Cute News? Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

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