Und NUN: «Accidental Renaissance» – Tiere-Edition

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Spass»

Ihr kennt das: Manchmal entstehen Fotos – ob bewusst oder unbewusst –, die wie Gemälde Alter Meister der Renaissance wirken. Allerspätestens nach jenem viralen News-Foto vom Silvesterabend 2015 im Zentrum von Manchester, ...

screenshot: Guardian

... wusste das Internet Bescheid. Es entstand der Genre-Terminus Accidental Renaissance (versehentliche Renaissance) und als Folge davon eine Fülle von Subreddits und Social Media Groups, die sich spielerisch dem Thema widmen.

Da wird über die Ästhetik des Chiaroscuro sinniert, Bildkomposition und Posen werden verglichen.

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Vielleicht erinnert ihr euch an unseren jüngsten Abstecher in die Urtiefen von r/AccidentalRenaissance:

Nun, dort entdeckten wir alsbald ein aufstrebendes Subgenre, das sich spezifisch der kunstvollen Darstellung von Tieren widmet. Willkommen, also, bei «Accidental Renaissance, Teil 2 – das Tiere-Spezial»!

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«Die Anbetung des Rottweilers»

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«Fensterhühner»

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«Barsois»

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«Die Vereinnahmung der Morgensonne»

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«Ergebung am Ende des Tages»

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«Eichhörnchen beim Genuss einer Avocado»

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«Die Hundis meiner Schwester»

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«Hühner»

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«In diesem Haus schützen wir einander.»

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«Die Erschaffung Adams»

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«Joan Jett will mein Beef Jerky.»

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«Neue Freunde kennenlernen (Gartenparty)»

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«Tauben und Kirschblüten in der Morgensonne»

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«Mir wurde gesagt, das würde gut hier passen.»

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«Katze in Fenster»

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«Mein Rodger – fabelhaft aussehend»

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«Das ist Earl.»

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«Der Auserwählte»

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«Hund, ruhend»

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«Die drei Musketiere»

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«Jemand empfahl mir, das hier zu teilen.»

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«Sein Schlafplatz»

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«La pietà»