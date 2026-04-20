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«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken ... mit Tieren!

Und NUN: «Accidental Renaissance» – Tiere-Edition

20.04.2026, 04:3620.04.2026, 04:36
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ihr kennt das: Manchmal entstehen Fotos – ob bewusst oder unbewusst –, die wie Gemälde Alter Meister der Renaissance wirken. Allerspätestens nach jenem viralen News-Foto vom Silvesterabend 2015 im Zentrum von Manchester, ...

Accidental renaissance - The Guardian https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jan/03/like-a-beautiful-painting-image-of-new-years-mayhem-in-manchester-goes-viral
screenshot: Guardian

... wusste das Internet Bescheid. Es entstand der Genre-Terminus Accidental Renaissance (versehentliche Renaissance) und als Folge davon eine Fülle von Subreddits und Social Media Groups, die sich spielerisch dem Thema widmen.

Da wird über die Ästhetik des Chiaroscuro sinniert, Bildkomposition und Posen werden verglichen.

Accidental Renaissance Fibonacci curve golden ratio https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/3z2vr2/divine_drunk/
Bild: reddit

Vielleicht erinnert ihr euch an unseren jüngsten Abstecher in die Urtiefen von r/AccidentalRenaissance:

«Accidental Renaissance» – wenn Fotos wie Gemälde wirken

Nun, dort entdeckten wir alsbald ein aufstrebendes Subgenre, das sich spezifisch der kunstvollen Darstellung von Tieren widmet. Willkommen, also, bei «Accidental Renaissance, Teil 2 – das Tiere-Spezial»!

AccidentalRenaissance The Adoration of The Rottweiler https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthe-adoration-of-the-rottweiler-v0-3z9vlu9glotg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsm ...
Bild: reddit

«Die Anbetung des Rottweilers»

AccidentalRenaissance Window chickens https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fwindow-chickens-v0-wugmb4krj0sg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D65c97cb6 ...
Bild: reddit

«Fensterhühner»

AccidentalRenaissance Borzois https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2F4um52kpnn7qg1.jpeg%3Fwidth%3D640%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dbaf8d3fcda933d7a07f78b3042a6d019faefd ...
Bild: reddit

«Barsois»

AccidentalRenaissance The Claiming of the Morning Sun https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthe-claiming-of-the-morning-sun-v0-c4fbfeae9dsg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsm ...
Bild: reddit

«Die Vereinnahmung der Morgensonne»

AccidentalRenaissance Surrender at day’s end https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fsurrender-at-days-end-v0-vs0af3j4vklg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%2 ...
Bild: reddit

«Ergebung am Ende des Tages»

AccidentalRenaissance Squirrel enjoying avocado https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fsquirrel-enjoying-avocado-v0-tu05zjuux7tg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3 ...
Bild: reddit

«Eichhörnchen beim Genuss einer Avocado»

AccidentalRenaissance My sister&#039;s pups https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fmy-sisters-pups-v0-m5jt8t835lqg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D03 ...
Bild: reddit

«Die Hundis meiner Schwester»

AccidentalRenaissance chickens https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ffan9eji1wttg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D6a66cce2ad1f675db0aa3224b3e190c2e7dcefb7
Bild: reddit

«Hühner»

AccidentalRenaissance In This House, We Rescue Each Other https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fin-this-house-we-rescue-each-other-v0-6v971pdiu3ug1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3 ...
Bild: reddit

«In diesem Haus schützen wir einander.»

ccidentalRenaissance From a recent trip to the zoo https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ffrom-a-recent-trip-to-the-zoo-v0-mm35rguim7pg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%2 ...
Bild: reddit

«Die Erschaffung Adams»

AccidentalRenaissance Joan Jett wants my beef jerkey https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fjoan-jett-wants-my-beef-jerkey-v0-gym9y0kj9rog1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmar ...
Bild: reddit

«Joan Jett will mein Beef Jerky.»

AccidentalRenaissance Making new friends (backyard BBQ) https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fmaking-new-friends-backyard-bbq-v0-1pojr95lv6sg1.png%3Fauto%3Dwebp%26s%3D7a981 ...
Bild: reddit

«Neue Freunde kennenlernen (Gartenparty)»

AccidentalRenaissance Doves and cherry blossoms in the morning sun. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fdoves-and-cherry-blossoms-in-the-morning-sun-v0-1lj2b4koz4sg1.jpeg ...
Bild: reddit

«Tauben und Kirschblüten in der Morgensonne»

AccidentalRenaissance Told this would fit here https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ftold-this-would-fit-here-v0-vx3ix2ualxsg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3D ...
Bild: reddit

«Mir wurde gesagt, das würde gut hier passen.»

AccidentalRenaissance Cat in a Window https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fcat-in-a-window-v0-k3kv9m9s70og1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D3d34822a ...
Bild: reddit

«Katze in Fenster»

AccidentalRenaissance My Rodger looking fabulous https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fmy-rodger-looking-fabulous-v0-yb48kayk5hog1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26aut ...
Bild: reddit

«Mein Rodger – fabelhaft aussehend»

AccidentalRenaissance This is Earl https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthis-is-earl-v0-33lhz4ka4vpg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D3f5abe1123624c ...
Bild: reddit

«Das ist Earl.»

AccidentalRenaissance The chosen one https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthe-chosen-one-v0-8tdrmjc2g4pg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D842f610f0c ...
Bild: reddit

«Der Auserwählte»

AccidentalRenaissance Dog in Repose https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fdog-in-repose-v0-bmp0jdj99klg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D750cb156aa85 ...
Bild: reddit

«Hund, ruhend»

AccidentalRenaissance Three Musketeers https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthree-musketeers-v0-egyea5sa9krg1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3Dc240b51fcff983fd07b020fe2d4ff7ca0823 ...
Bild: reddit

«Die drei Musketiere»

AccidentalRenaissance Someone suggested I share this here. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fsomeone-suggested-i-share-this-here-v0-nqfkgpne7dlg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26c ...
Bild: reddit

«Jemand empfahl mir, das hier zu teilen.»

AccidentalRenaissance His sleeping spot. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fhis-sleeping-spot-v0-3slywwnny7lg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D51c ...
Bild: reddit

«Sein Schlafplatz»

AccidentalRenaissance The Pietà https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthe-piet%25C3%25A0-v0-3ll8lexr9otg1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Dec18a872bd5 ...
Bild: reddit

«La pietà»

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Diese «Kunstwerke» sind tatsächlich zufällig entstanden
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Eine kunstschaffende Person hätte es nicht besser malen können. Es sind aber nur Abnutzungsspuren.
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