Natürlich nicht. Aber das musst du ja auch am Dienstag nicht sein. Am Dienstag wird erst Fails geschaut und dann so richtig aufgewacht. Und dann, irgendwann, wenn du dich danach fühlst, kannst du ja mit der Arbeit beginnen. Schöne Grüsse an die Chefin.

Selenskyj per Video in US-Senat +++ Putin: «Beziehung zu Deutschland gesprengt»

Waadt will Schweizerdeutsch an Schulen einführen – so wird das klingen

Der Kanton Waadt will an seinen Schulen Schweizerdeutsche Mundart einführen. Der Grund: Mit ihrem bisher an der Schule unterrichteten Hochdeutsch verstünden die Romands in der Deutschschweiz nichts, solange umgangssprachlich gesprochen werde.