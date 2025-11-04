Bild: instagram/reddit/watson

Fail-Dienstag

Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Puh, was für eine strenge Woche das wieder war ...

[Regie: Sigrist, es ist erst Dienstag.]

Oh.

Ja, dann …

... gibt es jetzt Fails. Wie wundervoll!

Ab geht die rasante Fahrt!

Versuchen wir es erneut – mit einer weiteren Fahrt ...

Fiesester Fail der Woche:

GEBT IHM SOFORT EIN LECKERLI!

Wer freut sich auch schon auf den ersten Schnee? (Doppel-Fail)

Nicht auf dem nassen Rasen rennen!

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie lacht.

Der Fail ist ...

... die Scham in ihrem Gesicht. 😂

Was uns unweigerlich an diese Szene erinnert:

Eigentlich ein Win. <3

Hat niemand gesehen.

Heute im Sportunterricht: Weitsprung.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Du, ich ... wir alle.

... weil man eben ganz, ganz sichergehen will.

Bild: instagram

(Staubsauger-)Inserat der Woche:

Haben wir eigentlich schon mal diese Schlagzeile gefeiert?

Wolf der Woche:

Bild: reddit

Oder vielleicht doch eher ...

... HIRSCH der Woche?

bild: reddit

Hey, danke, Google.

8 Minuten langsamer.

Je nach Familie halt.

Deine Familie verdient nichts.

Aus der Rubrik «Leute, die versuchten, einen Spiegel zu verkaufen»:

Passend dazu haben wir sogar eine Slideshow über Spiegel-Inserate:

Unten geht's weiter ...

1 / 23 21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren Irgendwie MUSS man schliesslich den Spiegel fotografieren. Hier kommen einige interessante Varianten. bild: twistedsifter.com

Celmentine für zwischendurch?

Bild: watson

Die gibt's aktuell in Sigrists Stamm-Supermarkt in Kloten.

Noch eine Schlagzeile der Woche:

Mann verhaftet, nachdem er einen Barkeeper mit Bier beworfen hat, weil dieser von Black Sabbath auf Weihnachtsmusik umgeschaltet hatte.

Eine wahnsinnig schlaue Redewendung besagt: Wer sich zu früh freut, den bestraft das Leben.

Alt, aber Sitzgelegenheit:

(Wir lachen nicht über Kinder.)

Uuuuund ... (hallo, Karma!)

... tschüss!

(Immer noch nicht.)

Bonus-Win

Weil wir heute noch nicht gefrühstückt haben, kommt hier: der perfekte Pancake. 😩

So. Perfekt.

Du weisst, was jetzt kommt. Bist du bereit, all deine lustigen Bilder und GIFs in die Kommis zu pappen? Hurra!

Vorher schauen wir natürlich noch zusammen ins Archiv: