Nebel
Fail-Dienstag

Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier gehts zu den lustigen Bildern

Die lustigsten Fails der Woche: in Bildern und Gifs
Bild: instagram/reddit/watson
Fail-Dienstag

Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!

04.11.2025, 04:1504.11.2025, 04:15
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Puh, was für eine strenge Woche das wieder war ...

[Regie: Sigrist, es ist erst Dienstag.]

Oh.

Ja, dann …

... gibt es jetzt Fails. Wie wundervoll!

Ab geht die rasante Fahrt!

Animiertes GIFGIF abspielen

Versuchen wir es erneut – mit einer weiteren Fahrt ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Fiesester Fail der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

GEBT IHM SOFORT EIN LECKERLI!

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Wer freut sich auch schon auf den ersten Schnee? (Doppel-Fail)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nicht auf dem nassen Rasen rennen!

Animiertes GIFGIF abspielen

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie lacht.

Der Fail ist ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

... die Scham in ihrem Gesicht. 😂

Was uns unweigerlich an diese Szene erinnert:

Surprise
Bild: Instagram

Eigentlich ein Win. <3

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instragram

Hat niemand gesehen.

Heute im Sportunterricht: Weitsprung.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Du, ich ... wir alle.

Die lustigsten Fails der Woche: Taschenrechner
Bild: instagram

... weil man eben ganz, ganz sichergehen will.

Die lustigsten Fails der Woche: Taschenrechner
Bild: instagram

(Staubsauger-)Inserat der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat für Staubsauger
Bild: instagram
19 der lustigsten (und verstörendsten) Kleinanzeigen auf eBay

Haben wir eigentlich schon mal diese Schlagzeile gefeiert?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: spiegel

Wolf der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Oder vielleicht doch eher ...

... HIRSCH der Woche?

Die lustigsten Fails der Woche
bild: reddit

Hey, danke, Google.

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

8 Minuten langsamer.

Je nach Familie halt.

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Deine Familie verdient nichts.

Aus der Rubrik «Leute, die versuchten, einen Spiegel zu verkaufen»:

Die lustigsten Fails der Woche: Spiegel
Bild: instagram

Passend dazu haben wir sogar eine Slideshow über Spiegel-Inserate:

Unten geht's weiter ...

1 / 23
21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren

Irgendwie MUSS man schliesslich den Spiegel fotografieren. Hier kommen einige interessante Varianten. bild: twistedsifter.com
Celmentine für zwischendurch?

Die lustigsten Fails der Woche: Celmentinen aus Kloten
Bild: watson

Die gibt's aktuell in Sigrists Stamm-Supermarkt in Kloten.

Noch eine Schlagzeile der Woche:

Fails: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Mann verhaftet, nachdem er einen Barkeeper mit Bier beworfen hat, weil dieser von Black Sabbath auf Weihnachtsmusik umgeschaltet hatte.

Eine wahnsinnig schlaue Redewendung besagt: Wer sich zu früh freut, den bestraft das Leben.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber Sitzgelegenheit:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Wir lachen nicht über Kinder.)

Uuuuund ... (hallo, Karma!)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Immer noch nicht.)

Bonus-Win

Weil wir heute noch nicht gefrühstückt haben, kommt hier: der perfekte Pancake. 😩

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

So. Perfekt.

Du weisst, was jetzt kommt. Bist du bereit, all deine lustigen Bilder und GIFs in die Kommis zu pappen? Hurra!

Vorher schauen wir natürlich noch zusammen ins Archiv:

Themen
Día de los Muertos in Mexiko-Stadt
1 / 12
Día de los Muertos in Mexiko-Stadt

Rund 1,5 Millionen Menschen haben in Mexiko-Stadt an einer farbenfrohen Parade zum Tag der Toten teilgenommen.
quelle: www.imago-images.de / imago images
«Jeder Tag ist wie Halloween, aber ohne die Süssigkeiten» – Barack Obama kritisiert Trump-Regierung
Video: watson
