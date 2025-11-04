Fail-Dienstag
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
Puh, was für eine strenge Woche das wieder war ...
[Regie: Sigrist, es ist erst Dienstag.]
Oh.
Ja, dann …
... gibt es jetzt Fails. Wie wundervoll!
Ab geht die rasante Fahrt!
Versuchen wir es erneut – mit einer weiteren Fahrt ...
Fiesester Fail der Woche:
GEBT IHM SOFORT EIN LECKERLI!
Und du? Dabei?
Wer freut sich auch schon auf den ersten Schnee? (Doppel-Fail)
Nicht auf dem nassen Rasen rennen!
Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie lacht.
Der Fail ist ...
... die Scham in ihrem Gesicht. 😂
Was uns unweigerlich an diese Szene erinnert:
Eigentlich ein Win. <3
Hat niemand gesehen.
Heute im Sportunterricht: Weitsprung.
Hier kommen wieder ein paar Bilder ...
Du, ich ... wir alle.
... weil man eben ganz, ganz sichergehen will.
(Staubsauger-)Inserat der Woche:
Haben wir eigentlich schon mal diese Schlagzeile gefeiert?
Wolf der Woche:
Oder vielleicht doch eher ...
... HIRSCH der Woche?
Hey, danke, Google.
8 Minuten langsamer.
Je nach Familie halt.
Deine Familie verdient nichts.
Aus der Rubrik «Leute, die versuchten, einen Spiegel zu verkaufen»:
Passend dazu haben wir sogar eine Slideshow über Spiegel-Inserate:
Unten geht's weiter ...
Celmentine für zwischendurch?
Die gibt's aktuell in Sigrists Stamm-Supermarkt in Kloten.
Noch eine Schlagzeile der Woche:
Mann verhaftet, nachdem er einen Barkeeper mit Bier beworfen hat, weil dieser von Black Sabbath auf Weihnachtsmusik umgeschaltet hatte.
Eine wahnsinnig schlaue Redewendung besagt: Wer sich zu früh freut, den bestraft das Leben.
Alt, aber Sitzgelegenheit:
(Wir lachen nicht über Kinder.)
Uuuuund ... (hallo, Karma!)
... tschüss!
(Immer noch nicht.)
Bonus-Win
Weil wir heute noch nicht gefrühstückt haben, kommt hier: der perfekte Pancake. 😩
So. Perfekt.
Du weisst, was jetzt kommt. Bist du bereit, all deine lustigen Bilder und GIFs in die Kommis zu pappen? Hurra!
Vorher schauen wir natürlich noch zusammen ins Archiv:
- Hey, ho, let's go! 25 Fails für mehr Fergnügen am Dienstag
- 25 Fails, die deinen Tag sofort besser machen
- Was du an einem Dienstag im Jahre 2020 dringend brauchst? 29 Fails, mehr nicht
- Die 22 lustigsten Fails der Woche – damit du heute (trotzdem) was zu lachen hast
- Einsam und gelangweilt? Hier kommen die 24 lustigsten Fails der Woche
- Ein bisschen Ablenkung gefällig? Hier kommen die 22 lustigsten Fails der Woche
- Die 26 lustigsten Fails der Woche? Die 26 lustigsten Fails der Woche!