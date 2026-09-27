WM-Phänomen Vozinha im Einsatz für den chilenischen Klub Colo Colo. Bild: keystone

WM-Held zwischen Ballon-d'Or-Ehre und Patzer-Serie

Vozinha, der kapverdische Nationaltorhüter, sorgt weiter für Schlagzeilen – diesmal allerdings nicht nur positiv. Der 40-Jährige, der nach starken Auftritten an der WM 2026 zum viralen Phänomen wurde, kassierte gleich in zwei aufeinanderfolgenden Partien fragwürdige Gegentore.

Claudia Carvalho Folge mir

Mehr «Spass»

Bei der 1:3-Niederlage der Kapverden gegen Mali in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2027 verschätzte sich Vozinha bei einem Herauslaufen komplett und servierte Dorgeles Nene praktisch den Ball zum entscheidenden 3:1.

Bereits zuvor, bei seinem chilenischen Klub Colo Colo, für den er seit seinem sensationellen WM-Auftritt spielt, hatte er bereits schwerwiegende Patzer, welche zu einem Treffer hätten führen können.

Zum Phänomen wurde Vozinha vor allem durch seine Paraden gegen Spanien (0:0) und Argentinien (2:3) an der WM 2026 – damals ohne Verein, da sein Vertrag beim portugiesischen Zweitligisten Chaves ausgelaufen war. Nach der WM wurde er bei Colo Colo noch vor Vertragsunterschrift öffentlich als Neuzugang präsentiert – inklusive grosser Feier mit Pyrotechnik und Einfliegen des Trikots im Estadio Monumental.

Trotz der jüngsten Dämpfer bleibt bestehen: Vozinha wurde für den Ballon d'Or als bester Torhüter des Jahres 2026 nominiert – neben ihm findet sich auch der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel auf der Liste. Die Nominierung selbst bleibt dabei vor allem eines: die verdiente Krönung einer aussergewöhnlichen WM-Geschichte.