WM-Held zwischen Ballon-d'Or-Ehre und Patzer-Serie
Bei der 1:3-Niederlage der Kapverden gegen Mali in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2027 verschätzte sich Vozinha bei einem Herauslaufen komplett und servierte Dorgeles Nene praktisch den Ball zum entscheidenden 3:1.
BLOOPER DEL DIA: 🇨🇻Vozinha estaba jugando contra Mali🇲🇱 y quiso salir del area haciendo la gran Manuel Neuer. Salió del área, se le escapó la pelota y Cabo Verde terminó perdiendo 3-1. pic.twitter.com/muOHTuvGSU— Mundo Futbol. 🇦🇷 (@MundoFutbol1337) September 25, 2026
Bereits zuvor, bei seinem chilenischen Klub Colo Colo, für den er seit seinem sensationellen WM-Auftritt spielt, hatte er bereits schwerwiegende Patzer, welche zu einem Treffer hätten führen können.
🚨Vozinha made an error that almost cost Colo Colo a goal in their match vs Huachipato pic.twitter.com/fUVtnCTr2o— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 8, 2026
Zum Phänomen wurde Vozinha vor allem durch seine Paraden gegen Spanien (0:0) und Argentinien (2:3) an der WM 2026 – damals ohne Verein, da sein Vertrag beim portugiesischen Zweitligisten Chaves ausgelaufen war. Nach der WM wurde er bei Colo Colo noch vor Vertragsunterschrift öffentlich als Neuzugang präsentiert – inklusive grosser Feier mit Pyrotechnik und Einfliegen des Trikots im Estadio Monumental.
They’re treating Vozinha like an actual god 😭 Look at the way they presented him with the Colo-Colo shirt 😳 pic.twitter.com/b8DmBtLSbr— Footy Humour (@FootyHumour) August 8, 2026
Trotz der jüngsten Dämpfer bleibt bestehen: Vozinha wurde für den Ballon d'Or als bester Torhüter des Jahres 2026 nominiert – neben ihm findet sich auch der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel auf der Liste. Die Nominierung selbst bleibt dabei vor allem eines: die verdiente Krönung einer aussergewöhnlichen WM-Geschichte.