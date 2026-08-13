Die Schutzbrille war vor einigen Tagen heiss begehrt und vielerorts ausverkauft. Bild: Keystone

Wohin mit der Sonnenfinsternis-Brille? Wir haben da ein paar Ideen

Du bist stundenlang für deine Schutzbrille angestanden und weisst jetzt nicht, was damit anfangen? Wir haben einige Ideen, wie du sie umfunktionieren kannst.

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Mehr «Spass»

Die grosse Sonnenfinsternis-Sause ist vorbei und die Schutzbrillen landen wieder in der Schublade – oder gleich im Müll. Dabei ist das ziemlich schade: Einige standen dafür stundenlang vor Optikergeschäften Schlange, andere haben gefühlt eine halbe Niere verkauft, um sich beim teuren Wiederverkauf noch eine zu ergattern. Damit all die Mühe nicht völlig umsonst war, haben wir ein paar Ideen, was du mit deiner Sonnenfinsternis-Brille jetzt noch anstellen kannst.

Geduldig sein

2081 gibt es in der Schweiz eine totale Sonnenfinsternis. Auch dann wird es Menschen geben, die gefühlt unter einem Stein leben und nichts davon mitbekommen – oder schlicht zu faul sind, sich rechtzeitig eine Schutzbrille zu besorgen. Solche armen Geschöpfe werden vermutlich wieder auf Ricardo oder Tutti (falls es das 2081 noch gibt) nach Schutzbrillen suchen und dafür ein Vielfaches des ursprünglichen Preises hinblättern, auch wenn gebrauchte Schutzbrillen aus Sicherheitsgründen besser nicht verwendet werden sollten. Also: Heb deine Brille auf und überlebe bis 2081 – vielleicht lässt sich damit dann richtig Kohle machen.

Auf Ricardo oder Tutti machten einige ein gewinnbringendes Geschäft. Bild: Ricardo.ch

Als Lesezeichen benutzen

Die Kartonbrille lässt sich perfekt als Lesezeichen verwenden. Es ist DIE perfekte Gelegenheit, Netflix auszumachen und endlich mal wieder zu lesen. Passende Bücher dafür wären: die «Twilight»-Reihe, «Eine Biographie» des Sonnenkönigs, das Buch «Der Marsianer» von Andy Weir oder «Die Sonne und die Mond» von Chris Kraus.

Der Sonnenkönig hätte vermutlich einfach behauptet, die Sonne verdunkle sich aus Respekt vor ihm. Bild: www.imago-images.de

Solarfilter basteln

Du möchtest auch sonst mal ein schönes Bild von der Sonne bzw. vom Sonnenuntergang für deinen Insta-Feed machen? Dafür eignen sich Filter für das Smartphone. Schneide die Spezialbrille aus der Brille und funktioniere diese zu einem Solarfilter für die Smartphone-Kamera um.

Mit dem Filter knipst dein Insta-Husband das perfekte Foto. Bild: instagram

Als Kunstwerk an die Wand hängen

Heutzutage gilt ja vieles als Kunst, weswegen die Brille in einem Rahmen an der Wand also wirklich nicht ungewöhnlich wäre. Dazu kannst du ein Schildchen schreiben mit dem Text: «War dabei. 12. August 2026.»

Wer braucht schon die «Mona Lisa», wenn man auch die Brille an die Wand kleben könnte? Bild: www.imago-images.de

Partybrille

Du brauchst noch ein Kostüm für Halloween oder die Fasnacht, bist aber nicht so der Verkleidungstyp? Die Brille alleine reicht schon als Accessoire, um nicht negativ aufzufallen. Falls du noch einen drauflegen willst, kannst du auf die Brille Wackelaugen kleben, so siehst du noch wilder aus.

Ein Pack Wackelaugen kostet rund fünf Franken. Bild: manor.ch

Dating-Hilfe

Die Schutzbrille bietet eine super Vorlage, um jemanden anzusprechen. Passende Sprüche wären:

«Hey, bist du der Mond? Weil du alle in den Schatten stellst.»

«Weisst du, was noch seltener ist als eine totale Sonnenfinsternis? Ein Abend mit mir.»

«Die Brille ist eigentlich für die Sonne. Aber vielleicht schützt sie mich auch vor deinem heissen Blick.»

«Ist dein Name Sonne? Weil ich gerade ziemlich geblendet bin.»

«Bist du die Sonnenfinsternis? Weil ich seit Monaten auf dich gewartet habe.»

Bild: Instagram/desi.meme.templates

Mini-Rahmen

Retrofotos sind besonders stylisch. Bild: Shutterstock

Die Brillen kannst du auch als kleinen Bilderrahmen umfunktionieren. Schneide dafür einfach die Schutzfolien heraus und klebe ein Foto deiner Wahl dahinter. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bild von dir, wie du gebannt in den Himmel starrst und die Sonnenfinsternis beobachtest?

Brillen können auch als Fotorahmen dienen. Bild: pinterest

Deko

Auf einem gedeckten Tisch bietet sich eine aussergewöhnliche Deko an. Bild: Shutterstock

Pampasgras und anderes Gedöns sind nun wirklich out. Bei Partys oder einem Essen mit Freunden oder Familie kannst du mal etwas anderes versuchen und die Brillen auf dem Tisch als Deko drapieren. Wenn du die Folien entfernst, kannst du in die Löcher beispielsweise Blumen stecken.