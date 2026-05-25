Das goldene Zeitalter der quirligen Sonnenbrillen

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Nie war Sonnenbrillendesign ausgefallener, schräger und bunter als in den 1960er- und 1970er-Jahren. Eine Würdigung in 29 Bildern.

Oliver Baroni Folge mir

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Keine Frage, dass die 1960er Jahre manchmal ein wenig … seltsam waren. Es war eine überaus experimentierfreudige Ära, in der Menschen Grenzen überschritten und den Blick in die Zukunft richteten. Dies bescherte uns unzählige Innovationen in der Musik, Kunst, Literatur, Architektur und Wissenschaft.

Was uns diese Zeit ebenfalls bescherte, war eine Vielzahl schräger, nahezu untragbarer Sonnenbrillen. Die angesagtesten Designer jener Tage, darunter Pierre Cardin, Paco Rabanne, Oliver Goldsmith und andere, verschrieben sich diesem Trend mit aller Konsequenz.

Ihre Kreationen der späten 1960er Jahre waren geprägt von starken Schwarz-Weiss-Formen und einem neu entdeckten Sinn für Futurismus. So verschmolz Haute Couture zunehmend mit dem Pop-Art-Look überdimensionaler bug-eye glasses (= Käfer-Augen-Brillen), die durch Stilikonen wie Jackie Kennedy Onassis oder Audrey Hepburn weltweit Kultstatus erlangten. Ihre enorme Präsenz prägte die Frauenmode dieser Ära nachhaltig und sorgte dafür, dass dieser markante Stil bis weit in die 1970er Jahre hinein tonangebend blieb.

Lassen wir doch eine Auswahl der skurrileren Kreationen aus dieser Ära Revue passieren! Enjoy.

(Ach ja: Ein paar echte Promis hat es übrigens auch darunter – mal sehen, ob du sie entdecken kannst.)

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