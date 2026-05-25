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BILDER: die quirligen Sonnenbrillen der späten 1960er Jahre

Das goldene Zeitalter der quirligen Sonnenbrillen


Bild: Vintage Everyday
Nie war Sonnenbrillendesign ausgefallener, schräger und bunter als in den 1960er- und 1970er-Jahren. Eine Würdigung in 29 Bildern.
25.05.2026, 04:4625.05.2026, 04:46
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Keine Frage, dass die 1960er Jahre manchmal ein wenig … seltsam waren. Es war eine überaus experimentierfreudige Ära, in der Menschen Grenzen überschritten und den Blick in die Zukunft richteten. Dies bescherte uns unzählige Innovationen in der Musik, Kunst, Literatur, Architektur und Wissenschaft.

Was uns diese Zeit ebenfalls bescherte, war eine Vielzahl schräger, nahezu untragbarer Sonnenbrillen. Die angesagtesten Designer jener Tage, darunter Pierre Cardin, Paco Rabanne, Oliver Goldsmith und andere, verschrieben sich diesem Trend mit aller Konsequenz.

Ihre Kreationen der späten 1960er Jahre waren geprägt von starken Schwarz-Weiss-Formen und einem neu entdeckten Sinn für Futurismus. So verschmolz Haute Couture zunehmend mit dem Pop-Art-Look überdimensionaler bug-eye glasses (= Käfer-Augen-Brillen), die durch Stilikonen wie Jackie Kennedy Onassis oder Audrey Hepburn weltweit Kultstatus erlangten. Ihre enorme Präsenz prägte die Frauenmode dieser Ära nachhaltig und sorgte dafür, dass dieser markante Stil bis weit in die 1970er Jahre hinein tonangebend blieb.

Lassen wir doch eine Auswahl der skurrileren Kreationen aus dieser Ära Revue passieren! Enjoy.

1960s weird sunglasses https://i.pinimg.com/1200x/1d/e5/06/1de5060a1621e1ea852769afd3cc8530.jpg
Bild: pinterest

(Ach ja: Ein paar echte Promis hat es übrigens auch darunter – mal sehen, ob du sie entdecken kannst.)

1960s Sunglasses and Specs https://www.messynessychic.com/2019/02/06/paper-dresses-pvc/
Bild: messy nessy chic

Ronald Traeger, Twiggy, 1966 https://www.mkg-hamburg.de/sites/default/files/styles/embedded_wide_desktop/public/externals/1/2/12334481bfa958b84c47501b9089d12c.jpg.webp?itok=pl9wwrQP
Bild: mkg-hamburg.de

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Bild: vintag.es

Pierre Cardin Sunglasses https://www.designboom.com/design/fashion-designer-pierre-cardin-dies-aged-98-12-29-2020/
Bild: designboom.com

Hiro for Harper&#039;s Bazaar 1966 https://www.artlimited.net/agenda/hiro-exhibition-hamiltons-gallery-photography-london/en/7582822
Bild: artlimited.net

1971 Alberto Rizzo Vogue Italia https://i.pinimg.com/736x/52/53/89/5253895f3b45e341f7b651484c399ae3.jpg
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Bild: vintag.es

Feb. 13, 1971 - Model Wears Pierre Cardin Sunglasses
Bild: imago

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TWO FOR THE ROAD, Audrey Hepburn, 1967, TM &amp; Copyright c 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. 20thCentFox/Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT PUBLICATIONxINxGER ...
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Bild: vintag.es

Op Art Pioneer: Bridget Riley is a renowned British painter famous for her influential contributions to the Op Art movement in the 1960s. https://blog.displate.com/optical-illusion-art/
Bild: displate
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Bild: vintag.es

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