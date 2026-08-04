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Feriengäste reservieren Liegestühle mit ihren Badetüchern

Video: watson/nina bürge

Der «Tüechli-Krieg» um den besten Liegestuhl am Hotelpool hat wieder begonnen

04.08.2026, 10:3804.08.2026, 10:38

Die spanische Insel Teneriffa ist ein beliebtes Ferienziel, damit kommen auch volle Poolanlagen in Hotels. Gäste dieser Hotels stehen morgens Schlange und warten, bis die Poolanlagen öffnen, um sich den besten Liegestuhl reservieren zu können. Schau dir den Stress und den Kampf um die Liegen im Video an:

Video: watson/nina bürge

Oft werden die Liegen mit dem Handtuch reserviert und die Gäste verschwinden wieder. So bleiben Liegen teils fast den ganzen Tag unbenutzt, obwohl andere Hotelgäste sie gerne nutzen würden.

Vereinzelt beginnen Hotels damit, das Reservieren von Liegen zu verbieten. So werden die Handtücher von Hotelangestellten gelegentlich wieder entfernt und die Liege somit «freigegeben». An anderen Ferienorten, wie Mallorca, nehmen Besucher die Aufgabe selbst in die Hand. So auch der Brite Tom Caunce. Dieser verteilte, wie «The Sun» berichtet, Juckpulver auf Badetüchern, die auf einem Liegestuhl liegen, welcher nicht genutzt wird.

In den sozialen Medien posten Nutzer den morgendlichen Stress der Liegen-Reservierer und machen sich darüber lustig. Sie beschreiben deren Stress als «unnötig», «lächerlich» oder «nicht normal». (nib)

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