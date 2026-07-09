Netflix-Hit bekommt eine zweite Staffel – und zwar schon bald
Guy Ritchies Erfolgsserie «The Gentlemen» geht in die zweite Runde: Am 3. September soll Staffel Zwei auf Netflix erscheinen, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung der Streamingplattform heisst.
Die Handlung
Während die Erste Staffel «The Gentlemen» Eddies Weg vom Aristokrat zum Drogenboss aufzeigte, haben er und seine Komplizin Susan in der Fortsetzung das Drogengeschäft zu Hause in England fest im Griff. Ihr neues Ziel: die Expansion nach Italien.
Doch dort sind die Newcomer den lokalen Strukturen ein Dorn im Auge. Die Mafia reagiert, und es dauert nicht lange, bis ein Revierkampf mit den Briten entsteht.
Währenddessen trifft Susies Vater Bobby aus dem Gefängnis heraus immer unvernünftigere und riskante Entscheidungen. Es liegt nun an Eddie und Susie, einzugreifen, bevor sie alles verlieren ...
Die Staffel wird über acht Folgen à 60 Minuten Runtime aufgeteilt.
Die Besetzung
In der Hauptrolle kehrt Theo James als charismatischer Aristokrat Edward «Eddie» Horniman zurück. 2023 war der Brite für den Emmy für die beste Nebenrolle in der US-Serie «The White Lotus» nominiert worden.
Auch Kaya Scodelario nimmt ihre Hauptrolle als skrupellose de-facto-Chefin des Glass-Drogenimperiums wieder auf. Zuletzt war sie im amerikanischen Thriller «The Woman in Cabin 10» zu sehen.
Auch in den Nebenrollen werden wir altbekannte Gesichter sehen: So nehmen unter anderem Daniel Ings (Freddie), Joely Richardson (Lady Halstead) und Vinnie Jones (Geoff) ihre Rollen wieder auf. Natürlich dürfen auch die Starbesetzungen nicht fehlen: Giancarlo Esposito (Stanley Johnston) und Ray Winstone (Bobby Glass) sind auch wieder dabei.
Für die acht Folgen stossen jedoch auch neue Gesichter zum Cast dazu: Unter anderen sind Hugh Bonneville, bekannt aus «Downton Abbey», Benjamin Clementine und Benedetta Porcaroli dabei.
Der Trailer
Bis zum 3. September müssen wir uns also gedulden – in der Zwischenzeit kannst du dir ja bereits einmal den Trailer zur neuen Staffel anschauen. Und vielleicht die erste Staffel noch einmal binge-watchen.
(cpf)