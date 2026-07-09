Susie und Eddie sind zurück: Guy Ritchies «The Gentlemen» startet im Herbst mit der zweiten Staffel auf Netflix. Bild: Netflix

Netflix-Hit bekommt eine zweite Staffel – und zwar schon bald

Gute Nachrichten für Serien-Junkies: Die zweite Staffel des Netflix-Hits «The Gentlemen» erscheint im September. Hier findest du den Trailer und alles, was du sonst wissen musst.

Carl-Philipp Frank Folge mir

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Guy Ritchies Erfolgsserie «The Gentlemen» geht in die zweite Runde: Am 3. September soll Staffel Zwei auf Netflix erscheinen, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung der Streamingplattform heisst.

Die Handlung

Während die Erste Staffel «The Gentlemen» Eddies Weg vom Aristokrat zum Drogenboss aufzeigte, haben er und seine Komplizin Susan in der Fortsetzung das Drogengeschäft zu Hause in England fest im Griff. Ihr neues Ziel: die Expansion nach Italien.

Doch dort sind die Newcomer den lokalen Strukturen ein Dorn im Auge. Die Mafia reagiert, und es dauert nicht lange, bis ein Revierkampf mit den Briten entsteht.

Währenddessen trifft Susies Vater Bobby aus dem Gefängnis heraus immer unvernünftigere und riskante Entscheidungen. Es liegt nun an Eddie und Susie, einzugreifen, bevor sie alles verlieren ...

Die Staffel wird über acht Folgen à 60 Minuten Runtime aufgeteilt.

Die Besetzung

In der Hauptrolle kehrt Theo James als charismatischer Aristokrat Edward «Eddie» Horniman zurück. 2023 war der Brite für den Emmy für die beste Nebenrolle in der US-Serie «The White Lotus» nominiert worden.

Bild: Netflix

Auch Kaya Scodelario nimmt ihre Hauptrolle als skrupellose de-facto-Chefin des Glass-Drogenimperiums wieder auf. Zuletzt war sie im amerikanischen Thriller «The Woman in Cabin 10» zu sehen.

Bild: Netflix

Auch in den Nebenrollen werden wir altbekannte Gesichter sehen: So nehmen unter anderem Daniel Ings (Freddie), Joely Richardson (Lady Halstead) und Vinnie Jones (Geoff) ihre Rollen wieder auf. Natürlich dürfen auch die Starbesetzungen nicht fehlen: Giancarlo Esposito (Stanley Johnston) und Ray Winstone (Bobby Glass) sind auch wieder dabei.

Vinnie Jones bleibt uns als Wildhüter Geoff erhalten. Bild: Netflix

Für die acht Folgen stossen jedoch auch neue Gesichter zum Cast dazu: Unter anderen sind Hugh Bonneville, bekannt aus «Downton Abbey», Benjamin Clementine und Benedetta Porcaroli dabei.

Der Trailer

Bis zum 3. September müssen wir uns also gedulden – in der Zwischenzeit kannst du dir ja bereits einmal den Trailer zur neuen Staffel anschauen. Und vielleicht die erste Staffel noch einmal binge-watchen.

(cpf)