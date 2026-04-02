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Diese historischen Promi-Briefköpfe sind schlicht grossartig

Wer hätte das gedacht: Diese historischen Promi-Briefköpfe sind HAMMER

Wir sollten wieder Briefe schreiben – alleine schon wegen dieser unglaublichen Briefköpfe!
02.04.2026, 05:0028.04.2026, 09:04
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wir alle wissen, dass das World Wide Web ein Sammelbecken für jedes nur erdenkliche Thema ist, egal wie nischig und obskur es auch sein mag. Doch falls trotzdem ein weiterer Beweis benötigt würde, empfehlen wir an dieser Stelle wärmstens Letterheady – das Online-Kompendium prominenter Briefköpfe der Weltgeschichte.

Shaun Usher, Author, Collector, Producer - &quot;Letters of Note&quot;, &quot;Diaries of Note&quot;, &quot;Letters Live&quot;, Letterheady.com https://shaunusher.com/
Bild: shaunusher.com

Hierbei handelt es sich um ein Projekt des britischen Autors und Sammlers Shaun Usher, Verfasser der internationalen Bestseller «Letters of Note» und «Diaries of Note», sowie der dazugehörigen Live-Bühnenshow «Letters Live», in der berühmte Schauspieler Briefe und Tagebucheinträge historischer Persönlichkeiten vorlesen.

«Letters Live»: Olivia Colman liest einen Antwortbrief auf den Erhalt eines Dick Pics vor.Video: YouTube/Letters Live

Gewissermassen als Nebenprodukt seiner Sammlung historischer Korrespondenz entdeckte Usher die aparte Ästhetik personalisierter Briefköpfe – und schuf so Letterheady als «Online-Hommage an die Offline-Korrespondenz.»

Klar. Ihr denkt jetzt: Briefköpfe? Seriously? Zugegeben, es ist nicht gerade das naheliegendste Forschungsgebiet. Aber bereits ein kurzer Blick auf die Sammlung auf Letterheady zeigt, wie faszinierend es sein kann. Selbst die grafisch schlichten Beispiele – Marilyn Monroe, Michael Jordan, Gandhi etwa – sind allein schon aufgrund ihrer historischen Bedeutung spannend. Und die aufwendigeren und skurrileren sind einfach fantastisch. Bitte sehr – hier eine Auswahl:

Bob Kane

1950er

1950s Born in New York City in 1915, Bob Kane was the co-creator of Batman, the legendary caped crusader who first appeared in Detective Comics in 1939. This gem of a letterhead, with its dramatic use ...
Bild: letterheady

Wenig überraschend, dass der legendäre Comiczeichner in seinen persönlichen Briefkopf gleich seine berühmteste Kreation integriert hat.

Andy Warhol

1958

1958 Andy Warhol’s personal letterhead was half-filled with the handwriting of his mother, Julia Warhola—an award-winning artist in her own right. According to the Annual of Advertising and Editorial ...
Bild: letterheady

Andy Warhols persönlicher Briefkopf füllt die Hälfte der Seite mit der Handschrift seiner Mutter Julia Warhola – sie selbst war eine preisgekrönte Künstlerin.

The Star Wars Corporation

1976

1976 This Star Wars letterhead from 1976 showcases an early visual identity for the soon-to-be legendary franchise. The artwork, created by Star Wars concept artist Ralph McQuarrie, depicts Luke Skywa ...
Bild: letterheady

Zu dieser Zeit befand sich der erste «Star Wars»-Film noch in Produktion, und alle rechtlichen, finanziellen und werbetechnischen Angelegenheiten wurden von George Lucas' «Star Wars Corporation» abgewickelt.

Hier eine Detailansicht des Proto-Luke-Skywalker, vom Konzeptkünstler Ralph McQuarrie entworfen:

1976 This Star Wars letterhead from 1976 showcases an early visual identity for the soon-to-be legendary franchise. The artwork, created by Star Wars concept artist Ralph McQuarrie, depicts Luke Skywa ...
Bild: letterheady

Charles M. Schulz

1958

1958 An exquisite example of Charles M. Schulz’s personalised letterhead from the 1950s, and my favourite of the handful of designs he used during his career. https://www.letterheady.com/p/charles-m ...
Bild: letterheady

Eines der nur wenigen Briefkopfdesigns, die Charles M. Schulz, Schöpfer der «Peanuts»-Comics, im Laufe seiner langjährigen Karriere verwendete.

The American Thermos Bottle Company

1915

1915: Founded in 1907, the American Thermos Bottle Company became the leading manufacturer of vacuum-insulated flasks. This letterhead was used in 1915, two years after the company opened its primary ...
Bild: letterheady

Die 1907 gegründete American Thermos Bottle Company entwickelte sich zum führenden Hersteller von Vakuumflaschen. Auf diesem Briefkopf aus dem Jahr 1915 sind der Teufel und ein Inuit mit jeweils einer Thermoskanne zu sehen; darunter der Firmenslogan: «Für den Mann mit der Thermoskanne ist es nie zu heiss oder zu kalt.»

1915: Founded in 1907, the American Thermos Bottle Company became the leading manufacturer of vacuum-insulated flasks. This letterhead was used in 1915, two years after the company opened its primary ...
Bild: letterheady

Jayne Mansfield

1950er

1950s Known as the “Working Man’s Monroe”, Jayne Mansfield was a 1950s Hollywood star who lit up screens in films like The Girl Can’t Help It and Will Success Spoil Rock Hunter? before being tragicall ...
Bild: letterheady

In den 1950er Jahren galt Hollywoodstar Jayne Mansfield als die etwas üppigere, etwas deftigere «Monroe der Arbeiterklasse» – wie dieser Briefkopf treffend unterstreicht.

1950s Known as the “Working Man’s Monroe”, Jayne Mansfield was a 1950s Hollywood star who lit up screens in films like The Girl Can’t Help It and Will Success Spoil Rock Hunter? before being tragicall ...
Bild: letterheady

Währenddessen:

Marilyn Monroe

1958

Marilyn Monroe&#039;s letterhead https://www.letterheady.com/
Bild: letterheady

Genau hinschauen!

Gesehen?

Marilyn Monroe&#039;s letterhead https://www.letterheady.com/
Bild: letterheady

Chuck Jones

1990er

1990s Even on paper, legendary animator Chuck Jones couldn’t resist a good chase. As co-creator of Wile E. Coyote and the Road Runner, he spent decades orchestrating their beautifully doomed pursuits ...
Bild: letterheady

Selbst auf dem Papier konnte der legendäre «Looney Tunes»-Animator Chuck Jones einer guten Verfolgungsjagd nicht widerstehen.

Tom Hanks

2010er

2010s For decades, Tom Hanks has championed the charm of old-fashioned correspondence, collecting typewriters and writing letters with infectious enthusiasm. I have personally seen a handful of diffe ...
Bild: letterheady

Allen Berichten zufolge ist Hollywoodstar Tom Hanks seit jeher ein überzeugter Anhänger altmodischer Briefkunst – und auch Sammler antiker Schreibmaschinen. Daher auch sein personalisiertes Briefpapier mit seiner charakteristischen Unterschrift:

2010s For decades, Tom Hanks has championed the charm of old-fashioned correspondence, collecting typewriters and writing letters with infectious enthusiasm. I have personally seen a handful of diffe ...
Bild: letterheady

Muhammad Ali

1978

1978 Muhammad Ali had different letterheads for different arms of his empire: Muhammad Ali Enterprises for business dealings, Muhammad Ali Professional Sports, Inc. for athletic ventures, even letterh ...
Bild: letterheady

Boxlegende Muhammad Ali hatte unterschiedliche Briefköpfe für die verschiedenen Bereiche seiner sportlichen, geschäftlichen und wohltätigen Unternehmungen. Dies hier ist sein persönlicher Briefkopf.

The National Woman Suffrage Association

1888

1888 The National Woman Suffrage Association was founded in 1869 and lasted until 1890, at which point it merged with the American Woman Suffrage Association to become the National American Woman Suff ...
Bild: letterheady

Die 1869 gegründete National Woman Suffrage Association, die sich für das Frauenwahlrecht in den USA einsetzte, listete auf diesem Briefkopf von 1888 ihre führenden Köpfe wie Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony sowie Matilda Joslyn Gage, die berühmte Verfechterin indigener Rechte.

Louis Armstrong

1971

1971 Louis Armstrong’s 1971 letterhead featured a portrait of the man himself alongside his famous nickname, “Satchmo.” Short for “Satchel Mouth,” he earnt and happily embraced the moniker during adol ...
Bild: letterheady

Man nannte ihn Satchmo. Er war zu Lebzeiten bereits eine Legende. Dieser Briefkopf wurde noch bis in Armstrongs letztes Lebensjahr hinein verwendet.

Universal Film Exchange Inc.

1935

1935 This striking letterhead was created in 1935 to promote the release of The Bride of Frankenstein, a masterpiece of early horror cinema in which Boris Karloff reprised his iconic role as the Monst ...
Bild: letterheady

Die Universal Film Exchange beschloss anno 1935, dass ihr offizielles Briefpapier eine ausgezeichnete Gelegenheit bot, Promo für ihren nächsten grossen Blockbuster zu machen.

Gene Roddenberry

1967

Gene Roddenderry&#039;s letterhead https://cdn1.dangerousminds.net/uploads/7/images/lhroddenberry.jpg
Bild: letterheady

Nun, vom Schöpfer von «Star Trek» hätten wir wohl auch nichts anderes erwartet, oder?

Michael Jordan

1993

1993 This was Michael Jordan’s iconic letterhead in 1993, the year he secured his third consecutive NBA championship with the Chicago Bulls, solidifying his status as the most dominant player in the g ...
Bild: letterheady

Aus dem Jahr 1993 – dem Jahr, in dem Michael «Air» Jordan mit den Chicago Bulls seine dritte NBA-Meisterschaft in Folge sicherte.

Bill Watterson

1980er

1980s Calvin and Hobbes ran for just ten years, from 1985 to 1995, during which time its creator, Bill Watterson, was at the receiving end of a torrent of fan mail from all corners of the world. Altho ...
Bild: letterheady

«Calvin und Hobbes»-Schöpfer Bill Watterson wurde zeitlebens mit einer Flut von Fanpost aus der ganzen Welt überschwemmt. Obwohl ein sehr privater Mensch, antwortete er so oft wie möglich persönlich – und das mit Stil.

Hier der dazu passende Briefumschlag:

1980s Calvin and Hobbes ran for just ten years, from 1985 to 1995, during which time its creator, Bill Watterson, was at the receiving end of a torrent of fan mail from all corners of the world. Altho ...
Bild: letterheady

Madonna

1990er

1990s Madonna&#039;s minimalist personal letterhead, as used in the early 1990s. When your name carries so much weight, what more do you need? https://www.letterheady.com/p/madonna
Bild: letterheady

Wenn dein Name so viel Gewicht hat, was brauchst du dann noch mehr?

Terry Gilliam

1990er

Terry Gilliam https://www.letterheady.com/
Bild: letterheady

Exzellente Namenswahl für eine Filmproduktionsfirma. Exzellente Illustration, auch. Wobei man von dem legendären Monty-Python-Mitglied und Filmregisseur wohl auch nichts anderes erwarten würde.

Stan & Ollie

1940er

1940s A rare letterhead from Laurel and Hardy Feature Productions, the short-lived company founded by Stan Laurel and Oliver Hardy in 1940 after their departure from Hal Roach Studios. Listed are Laur ...
Bild: letterheady

Ein seltener Briefkopf der Laurel and Hardy Feature Productions – jener kurzlebigen Produktionsfirma, die Stan Laurel und Oliver Hardy 1940 nach ihrem Weggang von den Hal Roach Studios gründeten. Aufgeführt sind Laurel als Präsident, Hardy als Vizepräsident und ihr Anwalt, Benjamin Shipman, als Sekretär.

1940s A rare letterhead from Laurel and Hardy Feature Productions, the short-lived company founded by Stan Laurel and Oliver Hardy in 1940 after their departure from Hal Roach Studios. Listed are Laur ...
Bild: letterheady

Bill Gates

1978

1978 This letterhead, used by Bill Gates in 1978—three years after he co-founded Microsoft—features the company’s first and most charming logo, designed by Simon Daniels using what appears to be the A ...
Bild: letterheady

Tadaaa: das allererste (und schönste) Logo des von Bill Gates 1975 gegründeten Unternehmens.

Tesla Company

1900er

1900s Nikola Tesla, the brilliant inventor whose experiments electrified the world, had a flair for the dramatic—so it&#039;s fitting that the letterhead for his company, founded in 1895, should be eq ...
Bild: letterheady

Nein, nicht die Autofirma. Sondern der echte, legendäre Erfinder des 19. Jahrhunderts, Nikola Tesla!

Mohandas Karamchand Gandhi

1903

Gandhi&#039;s letterhead https://www.letterheady.com/
Bild: letterheady

Bevor er Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung und internationale Ikone des Pazifismus wurde, praktizierte der junge Mahatma Gandhi von 1903 bis 1914 in Südafrika als Anwalt. Die Adresse an der Ecke Rissik und Anderson Street in Johannesburg heisst heute ...

Gandhi&#039;s letterhead https://www.letterheady.com/
Bild: letterheady

... Gandhi Square.

Scuderia Ferrari

1935

1935 The team was founded by Enzo Ferrari in 1929,[9] initially to race cars produced by Alfa Romeo. An early piece of Ferrari history, this 1935 Scuderia Ferrari letterhead was used by the racing t ...
Bild: letterheady

Jahre bevor er begann, Autos unter seinem eigenen Namen zu fertigen, gründete Enzo Ferrari 1929 seine Scuderia, um mit Alfa-Romeo-Rennwagen an den Start zu gehen. Dieser Briefkopf beweist, dass er bereits 1935 das ikonische «cavallino rampante» (= das springende Pferd) verwendete.

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HKD
02.04.2026 06:20registriert November 2022
Nr. 5, The American Thermos Bottle Company
Der Thermoskrug ist für mich eine der genialsten Erfindungen. Ich meine: im Sommer giesst du etwas kaltes rein und es bleibt kalt. Im Winter giesst du etwas heisses rein und es bleibt heiss.
Nur, woher weiss eigentlich der Thermoskrug wann Sommer oder Winter ist? 🤔

😉😂
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Minitauro
02.04.2026 06:19registriert Mai 2023
Tja, analoge Grafik-Kunst ist halt schöner als KI generierter Einheitsbrei. Vielleicht entdecken wir es eines Tages wieder…
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Madonna und Sabrina Carpenter bringen Duett-Song heraus
Popikone Madonna (67) und US-Sängerin Sabrina Carpenter (26) überraschten Mitte April beim Musikfestival Coachella in Südkalifornien mit einem gemeinsamen Auftritt. Nun bringen sie ihren Duett-Song «Bring Your Love», der bei dem Festival Premiere feierte, heraus. Auf Instagram kündigten sie die Veröffentlichung für diesen Donnerstag an. «Wir haben etwas dazu zu sagen» schrieben sie in dem Posting zu einem Schwarz-Weiss-Foto, auf dem die beiden Stars aneinander gelehnt in die Kamera schauen.
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