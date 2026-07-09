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Coole Inneneinrichtungen von anno dazumal, die uns bis heute begeistern

Coole Inneneinrichtungen von anno dazumal, an denen wir uns nicht satt sehen können

Bild: Getty
So richtig, richtig gefallen tun sie uns nicht immer. Doch sie sind so was von GROOVY, BABY, GROOVY!
09.07.2026, 08:1409.07.2026, 08:14
Oliver Baroni
Oliver Baroni

«Hallo und herzlich willkommen zu unserem Panoptikum an Wohnungseinrichtungsideen aus vergangenen Tagen!» So etwas in der Art könnte die Dame auf diesem Foto uns sagen wollen.

Vogue, June 01, 1973 - Art collector and chairman of the junior Council of the Museum of Modern Art, Barbara Jakobson, descending her spiral staircase. In the foreground is a fur covered bench, painti ...
Bild: Conde Nast Collection Editorial

Besagte Dame ist übrigens (laut Bildinfo der Agentur) «die Kunstsammlerin und Vorsitzende des Junior-Beirats des Museum of Modern Art, Barbara Jakobson, wie sie ihre Wendeltreppe hinabsteigt». Wir schreiben den 1. Juni 1973, der Ort ist Gramercy Park in New York und der Anlass ist eine Homestory für «Vogue».

Aber lassen wir die Details über das Wer und Warum mal beiseite! Denn hier und jetzt, in diesem Artikel, geht es uns darum, die wundersame Pracht der Vintage-Interiors aus der Zeit von den 1950er bis zu den 1970er Jahren zu bestaunen!

Das reicht etwa von so was …

A display of modern furniture, a woman sitting in a modern living room space, 30th June 1969. (Photo by Goodway/Mirrorpix/Getty Images)
Frankfurt, 1969Bild: Mirrorpix

… bis zu so etwas hier.

Socialite and fashion designer Joan Morse, aka Tiger Morse poses in the &#039;A La Carte&#039; shop, New York City, July 1964. (Photo by Slim Aarons/Getty Images)
New York, 1964Bild: Slim Aarons

Von dieser Schlichtheit …

CANADA - 22. April 1967: The apartment dweller of the future could find himself in a luxurious room - habitat style. Each Habitat apartment has its own garden and each gets some sun every day. Houses ...
Toronto, 1967Bild: Toronto Star

… bis zu dieser Farbenpracht.

The living room of Mr and Mrs Steven Jacobson&#039;s New York apartment, decorated by Richard Ohrbach. The rear wall is covered by a transparent geometric graphic by Richard Ohrbach. Beneath it is a l ...
New York, 1969.Bild: Conde Nast Collection Editorial

Wobei es für viele Normalsterbliche oftmals eher so aussah:

A woman posing on a sofa in the study of a modern one-bedroom flat in Speed House, the first residential block to be built on the Barbican Estate, London, October 21st 1968. (Photo by Ron Case/Keyston ...
The Barbican, London, 1968Bild: Hulton Archive

Kommt, schauen wir uns mal ein paar Wohnzimmer an!

JAN 23 1970; Parade of Homes Begins Sunday; The Home Builders Association of Metropolitan Denver has concentrated its annual Parade of Homes into a single house this year. The home-&quot;A Showcase of ...
Denver, 1970Bild (nachträglich koloriert): Getty
House &amp; Garden August 1969 Architecture A living room-dining room with molded plastic furniture called Environment I designed by Interlubke in a color scheme of red and white. (Photo by Ernst Bead ...
1969, in Böblingen, Deutschland.Bild: Conde Nast Collection Editorial
OCT 6 1971, OCT 13 1971, OCT 17 1971; Models John Karlson and Jannie Tucker sit on sofa in Darrel Howe-designed in terior. Living room&#039;s in tones of orange, yellow.; (Photo By Bill Johnson/The De ...
Denver, 1971Bild: Denver Post

Und hier ein paar Ideen für den Essbereich:

House &amp; Garden August 1969 Architecture Dining room with furniture of molded white plastic and red vinyl upholstery by Georg Jenson, blue tableware also by Jenson, chandelier by Lightolier, Aztec ...
Kopenhagen, 1969Bild: Conde Nast Collection Editorial
1970: A model dining room features a wood stove in a brick-lined arched nook, a table with three place settings, a samovar and mugs, a credenza with a small loom, a lamppost, three stools on casters, ...
Musterzimmer, 1970Bild: Hulton Archive
Modern Furniture 1969 A display of modern furniture, a woman sitting in a modern dining room space, 30th June 1969. (Photo by Goodway/Mirrorpix/Getty Images)
Brighton, 1969Bild: getty
Illustration depicting a Retro dinning area from the Amstrong Book of Interior Decoration. Dated 1962. (Photo by: Photo 12/Universal Images Group via Getty Images)
Aus dem «Armstrong Book of Interior Decoration», 1961Bild: Universal Images Group Editorial

Hier eine Wohnküche von anno dazumal:

UNITED STATES - AUGUST 01 1958: 12 new idea kitchens: Powder Blue cabinets and floor surround a Modernist center island cooktop and barbecue in this model kitchen by designers Ralph &amp; Jane Bonnell ...
Los Angeles, 1958Bild: Conde Nast Collection Editorial

Ach, schauen wir uns doch gleich ein paar Küchendesigns an!

Kücheneinrichtung aus dem Jahr 1968 (Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)
München, 1968.Bild: ullstein bild

Oh ja: Rot war ein Ding in den 1970er-Jahren. Nebst Braun und Olivegrün und Orange, natürlich.

View of a showroom kitchen, where most of the fittings and fixtures are red, 1978. (Photo by Susan Wood/Getty Images)
Denver, 1978Bild: Archive Photos
1969 KITCHEN INTERIOR WITH BRICK WALL AND WHITE COUNTRY CABINETS BLACK HINGES HARDWARE (Photo by H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images)
Phoenix, Arizona, 1969Bild: Archive Photos
1. August 1963 - Peninsular cooking counter jutting out into kitchen decorated in antique gold and bronze green, including cabinets finished in green with porcelain knobs. (Photo by Tom Leonard/Conde ...
«Halbinsel-Kochtheke», 1963Bild: Conde Nast Collection Editorial
1955 kitchen. (Photo by: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images)
Aus dem «Armstrong Book of Interior Decoration», 1961Bild: Universal Images Group Editorial
1. Oktober 1964 - A kitchen-in-the-round with an island containing sink and range with a circular storage space above. (Photo by Pedro E. Guerrero/Conde Nast via Getty Images)
Milano, 1964Bild: Conde Nast Collection Editorial

Zurück zum Wohnbereich!

1969 living room: Interior with record player and radio, drinks cabinet and African sculptures. Creator: Arthur Charles Kirby Ware. (Photo by Ware in the World/Heritage Images via Getty Images)
London, 1969Bild: Hulton Archive
SCOTTSDALE - 18. Oktober 1972: Home of CBS television actress Amanda Blake and third husband Frank Gilber, Scottsdale, Arizona. October 18, 1972. (Photo by CBS via Getty Images)
Scottsdale, Arizona, 1972Bild: CBS

Ha! Etwas sticht beim folgenden Bild ins Auge …

House &amp; Garden October 1968 Architecture Living room designed by Terence Conran with blue velour counch, , pile oak cabinets, shag rug, stackable storage cubes and storage unit against wall for di ...
Musterzimmer von Terence Conran, 1968Bild: Conde Nast Collection Editorial

… und bei diesem Bild noch mehr:

JAN 6 1973, JAN 28 1973; Dr. David Stewart, left, and Royce Clayton, adviser on addicts in industry, in one of the spacious lounges of former sorority house now serving as an empathy center.; (Photo B ...
Denver, 1973Bild: The Denver Post

Der Zottelteppich! Genau!

1. Juni 1968 - Summer at Home the Cool Serene Look - antiquarians-collectors-designers, Mr. and Mrs. Walter Dessauer&#039;s summer house in Water Mill, NY, by architect Richard Craig: the balcony, wit ...
Water Mill, New York, 1969Bild: Conde Nast Collection Editorial

Hochflorteppiche (so der amtliche Begriff) waren allüberall. Sogar im Badezimmer.

Vogue, October 01, 1971 - The bathroom of philanthropist Jan Cowles, in the New York apartment owned by herself and her husband, publisher Gardner Cowles. The bathtub is sunk into the white shag-carpe ...
New York, 1971Bild: Conde Nast Collection Editorial

Oder in der Ferienwohnung.

JUL 20 1972, JUL 22 1972, JUL 24 1972; Lounge Areas Grace Each Lodge At Tennis Resort. Features Include A View Plus Fireplace.; (Photo By Bill Johnson/The Denver Post via Getty Images)
Denver, 1972Bild: Denver Post

Ist halt gemütlich, weisch.

CANADA - JANUARY 01, 1981: Miniature gallery: Travel lovers Catherine and Bill McVean keep mementoes of their trips on display throughout their Oakville bungalow; especially in basement-level living r ...
Toronto, 1981Bild: Toronto Star
MAY 22 1978, JUN 15 1978, JUN 17 1978; The Nears Did Most of the Remodeling in Six Months; (Photo By Kenn Bisio/The Denver Post via Getty Images)
Denver, 1978Bild: Denver Post

So richtig romantisch, gar.

1972 Interior designs: 1970s-romantic-couple-man-and-woman-having-drinks-by-news-photo-1643194977
London, 1972Bild: getty
29. Mai 1973 - MAN WOMAN COUPLE HOLDING HANDS DRINKING WINE ON PATIO SITTING WHITE WICKER RATTAN CHAIRS TROPICAL MOTIF (Photo by Photo Media/ClassicStock/Getty Images)
Los Angeles, 1973Bild: Archive Photos

Und? Inspiriert?

Klar, nicht alle dieser Designs müssen deinen persönlichen Geschmack treffen, und nein, niemand verlangt von dir, dir einen Shaggy-Teppich ins Badezimmer zu legen. Aber man muss es den Innenarchitekten von damals einfach lassen – zumindest, was ihre Kreativität und ihre Verspieltheit angeht.

(Zumal es eine erfrischende Abwechslung zum Millennial grey ist – aber das ist ein anderes Thema …)

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quelle: berkshirehathawayhs.com / berkshirehathawayhs.com
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