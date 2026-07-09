Coole Inneneinrichtungen von anno dazumal, an denen wir uns nicht satt sehen können

«Hallo und herzlich willkommen zu unserem Panoptikum an Wohnungseinrichtungsideen aus vergangenen Tagen!» So etwas in der Art könnte die Dame auf diesem Foto uns sagen wollen.
Bild: Conde Nast Collection Editorial
Besagte Dame ist übrigens (laut Bildinfo der Agentur) «die Kunstsammlerin und Vorsitzende des Junior-Beirats des Museum of Modern Art, Barbara Jakobson, wie sie ihre Wendeltreppe hinabsteigt». Wir schreiben den 1. Juni 1973, der Ort ist Gramercy Park in New York und der Anlass ist eine Homestory für «Vogue».
Aber lassen wir die Details über das Wer und Warum mal beiseite! Denn hier und jetzt, in diesem Artikel, geht es uns darum, die wundersame Pracht der Vintage-Interiors aus der Zeit von den 1950er bis zu den 1970er Jahren zu bestaunen!
Das reicht etwa von so was …
Frankfurt, 1969Bild: Mirrorpix
… bis zu so etwas hier.
New York, 1964Bild: Slim Aarons
Von dieser Schlichtheit …
Toronto, 1967Bild: Toronto Star
… bis zu dieser Farbenpracht.
New York, 1969.Bild: Conde Nast Collection Editorial
Wobei es für viele Normalsterbliche oftmals eher so aussah:
The Barbican, London, 1968Bild: Hulton Archive
Kommt, schauen wir uns mal ein paar Wohnzimmer an!
Denver, 1970Bild (nachträglich koloriert): Getty
1969, in Böblingen, Deutschland.Bild: Conde Nast Collection Editorial
Aus dem «Armstrong Book of Interior Decoration», 1961Bild: Universal Images Group Editorial
Milano, 1964Bild: Conde Nast Collection Editorial
Zurück zum Wohnbereich!
London, 1969Bild: Hulton Archive
Scottsdale, Arizona, 1972Bild: CBS
Ha! Etwas sticht beim folgenden Bild ins Auge …
Musterzimmer von Terence Conran, 1968Bild: Conde Nast Collection Editorial
… und bei diesem Bild noch mehr:
Denver, 1973Bild: The Denver Post
Der Zottelteppich! Genau!
Water Mill, New York, 1969Bild: Conde Nast Collection Editorial
Hochflorteppiche (so der amtliche Begriff) waren allüberall. Sogar im Badezimmer.
New York, 1971Bild: Conde Nast Collection Editorial
Oder in der Ferienwohnung.
Denver, 1972Bild: Denver Post
Ist halt gemütlich, weisch.
Toronto, 1981Bild: Toronto Star
Denver, 1978Bild: Denver Post
So richtig romantisch, gar.
London, 1972Bild: getty
Los Angeles, 1973Bild: Archive Photos
Und? Inspiriert?
Klar, nicht alle dieser Designs müssen deinen persönlichen Geschmack treffen, und nein, niemand verlangt von dir, dir einen Shaggy-Teppich ins Badezimmer zu legen. Aber man muss es den Innenarchitekten von damals einfach lassen – zumindest, was ihre Kreativität und ihre Verspieltheit angeht.
(Zumal es eine erfrischende Abwechslung zumMillennial greyist – aber das ist ein anderes Thema …)
Architektur, Immobilien und so – träumen darf man ja