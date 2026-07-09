Coole Inneneinrichtungen von anno dazumal, an denen wir uns nicht satt sehen können Bild: Getty

So richtig, richtig gefallen tun sie uns nicht immer. Doch sie sind so was von GROOVY, BABY, GROOVY!

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«Hallo und herzlich willkommen zu unserem Panoptikum an Wohnungseinrichtungsideen aus vergangenen Tagen!» So etwas in der Art könnte die Dame auf diesem Foto uns sagen wollen.

Bild: Conde Nast Collection Editorial

Besagte Dame ist übrigens (laut Bildinfo der Agentur) «die Kunstsammlerin und Vorsitzende des Junior-Beirats des Museum of Modern Art, Barbara Jakobson, wie sie ihre Wendeltreppe hinabsteigt». Wir schreiben den 1. Juni 1973, der Ort ist Gramercy Park in New York und der Anlass ist eine Homestory für «Vogue».

Aber lassen wir die Details über das Wer und Warum mal beiseite! Denn hier und jetzt, in diesem Artikel, geht es uns darum, die wundersame Pracht der Vintage-Interiors aus der Zeit von den 1950er bis zu den 1970er Jahren zu bestaunen!

Das reicht etwa von so was …

Frankfurt, 1969 Bild: Mirrorpix

… bis zu so etwas hier.

New York, 1964 Bild: Slim Aarons

Von dieser Schlichtheit …

Toronto, 1967 Bild: Toronto Star

… bis zu dieser Farbenpracht.

New York, 1969. Bild: Conde Nast Collection Editorial

Wobei es für viele Normalsterbliche oftmals eher so aussah:

The Barbican, London, 1968 Bild: Hulton Archive

Kommt, schauen wir uns mal ein paar Wohnzimmer an!

Denver, 1970 Bild (nachträglich koloriert): Getty

1969, in Böblingen, Deutschland. Bild: Conde Nast Collection Editorial

Denver, 1971 Bild: Denver Post

Und hier ein paar Ideen für den Essbereich:

Kopenhagen, 1969 Bild: Conde Nast Collection Editorial

Musterzimmer, 1970 Bild: Hulton Archive

Brighton, 1969 Bild: getty

Aus dem «Armstrong Book of Interior Decoration», 1961 Bild: Universal Images Group Editorial

Hier eine Wohnküche von anno dazumal:

Los Angeles, 1958 Bild: Conde Nast Collection Editorial

Ach, schauen wir uns doch gleich ein paar Küchendesigns an!

München, 1968. Bild: ullstein bild

Oh ja: Rot war ein Ding in den 1970er-Jahren. Nebst Braun und Olivegrün und Orange, natürlich.

Denver, 1978 Bild: Archive Photos

Phoenix, Arizona, 1969 Bild: Archive Photos

«Halbinsel-Kochtheke», 1963 Bild: Conde Nast Collection Editorial

Aus dem «Armstrong Book of Interior Decoration», 1961 Bild: Universal Images Group Editorial

Milano, 1964 Bild: Conde Nast Collection Editorial

Zurück zum Wohnbereich!

London, 1969 Bild: Hulton Archive

Scottsdale, Arizona, 1972 Bild: CBS

Ha! Etwas sticht beim folgenden Bild ins Auge …

Musterzimmer von Terence Conran, 1968 Bild: Conde Nast Collection Editorial

… und bei diesem Bild noch mehr:

Denver, 1973 Bild: The Denver Post

Der Zottelteppich! Genau!

Water Mill, New York, 1969 Bild: Conde Nast Collection Editorial

Hochflorteppiche (so der amtliche Begriff) waren allüberall. Sogar im Badezimmer.

New York, 1971 Bild: Conde Nast Collection Editorial

Oder in der Ferienwohnung.

Denver, 1972 Bild: Denver Post

Ist halt gemütlich, weisch.

Toronto, 1981 Bild: Toronto Star

Denver, 1978 Bild: Denver Post

So richtig romantisch, gar.

London, 1972 Bild: getty

Los Angeles, 1973 Bild: Archive Photos

Und? Inspiriert?

Klar, nicht alle dieser Designs müssen deinen persönlichen Geschmack treffen, und nein, niemand verlangt von dir, dir einen Shaggy-Teppich ins Badezimmer zu legen. Aber man muss es den Innenarchitekten von damals einfach lassen – zumindest, was ihre Kreativität und ihre Verspieltheit angeht.