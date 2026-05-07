Und auf einmal hiess es: HÄKELN! ALLE!

Urplötzlich war Häkeln und Stricken nicht die Sache von Grosis, sondern topmodisches Zeugs für sexy junge Leute. Hey ... es war eine andere Zeit.

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War es nicht Oscar Wilde, der einmal sagte: «Mode ist eine Form der Hässlichkeit, die so unerträglich ist, dass wir sie alle sechs Monate ändern müssen»? Wir wissen auch nicht wirklich, weshalb. Doch irgendwann einmal Ende der Sechzigerjahre und Anfang der Siebzigerjahre wurde beschlossen, dass wir alle anfangen sollten, unsere eigene Freizeitkleidung zu stricken und zu häkeln.

Ungefähr wie folgt sollte das Endresultat dann aussehen:

Uuuuuund? Ein Trend, der ein Revival verdienen würde? Oder «zum Glück sind die Siebzigerjahre vorbei»?

Häkel-Fashion der 70er – wäre doch Zeit für ein Revival, nicht? Jaaaaa unbedingt! Uff bitte nicht. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 267 Personen teilgenommen

(obi)