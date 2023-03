Le sexe. Toujours le sexe. Französische Filmtitel-Übersetzungen sind der Brüller

Es ist manchmal fast unmöglich, die Motive zu ergründen, die hinter internationalen Übersetzungen von Filmtiteln stehen. Deutsche Filmtitel-Übersetzungen, etwa, sind bekanntermassen durchwegs hanebüchen («Die Satansweiber von Tittfield», irgendwer?). In Frankreich, hingegen, ...

... ebenfalls.

Beispiele gefällig? Bitte sehr: «The Other Guys» könnte man einfach so stehen lassen, oder?

Mais non!

Klick aufs Bild!



Weiteres Beispiel: «The Hangover» ...

... voilà!

Und hier? «Ours de cocaïne»?

Non!

Vor allem aber ist eine eindeutige Thematik-Klitterung zu erkennen bei der französischsprachigen Titelgebung. Stichwort: Sexytime. Los geht's!

Oder, das hier:

Oder hier: Eine nette Rom-Com mit Natalie Portman und Ashton Kutcher ... wie titelt man so was in Frankreich?

Na? Wie wohl ...

... was interessanterweise dazu führte, dass «sexfriends» heute der geläufige französische Slang-Ausdruck für ‹Freunde mit gewissen Vorzügen› ist.

Womit wir beim Thema wären:

«A Short History of Decay» sieht aus wie ein berührender, stimmungsvoller Film ...

... hmm, wie könnten wir so etwas für ein französisches Publikum umsetzen?

«Not Another Teen Movie» – ein einfacher, für alle verständlicher Titel.

Non.

Und wieder eine Rom-Com! «What's Your Number» hört sich unverfänglich genug an, oder nicht?

Pas pour la France!

«Cruel Intentions»! Hier wird's interessant, denn der Film basiert auf dem französischen Roman «Les Liaisons Dangereuses» aus dem 18. Jahrhundert.

Aber, leider nein.

... was eigentlich «Geschlechts-Absichten» heisst und, so gesehen, ziemlich doof ist.

«Tangled» – ‹verstrickt› wäre die wörtliche Übersetzung.

Hmm.

Hier eine To-Do-Liste:

In Frankreich ... auch eine To-Do-Liste. Gewissermassen.

«Eurotrip»?

Na, wenn der «Eurotrip» durch Frankreich führt, dann wird's unweigerlich zum ...

Aber hey. Die eingangs erwähnten Deutschen sind in dieser Hinsicht auch nicht ganz unschuldig. Wie war das schon wieder mit «Made in Dagenham» mit Sally Hawkins in der Hauptrolle, eines Sozialdramas, das sich um die Geschichte des historischen Streiks von 1968 im Ford-Werk von Dagenham dreht, der zu verbesserten Arbeitsbedingungen und Löhnen der weiblichen Belegschaft führte?

Ha. Dachten wir's uns doch.