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15 klassische Rum-Cocktails, für einen karibisch-angehauchten Sommer

rum karibik jamaika restaurant alkohol trinken schnaps
Bild: Shutterstock

15 Gründe, weshalb du diesen Sommer Rum trinken solltest (okay, 15 Drinks, eigentlich)

03.07.2020, 16:1128.07.2026, 14:07
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Es war vor einigen Jahren im bekannten Rock'n'Roll-Club Helldorado im baskischen Vitoria-Gasteiz: Ich bemerkte erstaunt, dass die dortige Bar eine grosse Auswahl an verschiedenen Rums hatte, von Whisky lediglich 1-2 Allerwelts-Marken. Ich fragte den Clubbesitzer, was dieser für Rock'n'Roll-Clubs eher untypische Umstand auf sich hatte. Er hätte diese Doktrin von einem amerikanischen Soulsänger mitbekommen, so der Chef: Whisky ist ein unglaublich angelsächsisches Getränk. Man trinkt es. Man wird betrunken. Man will eine Schlägerei. Rum, hingegen, ist ein karibisches Getränk. Man trinkt es. Man wird betrunken. Man will tanzen.

Drinks

Was will man eher in einem Club, na? Und auch an einer Sommerparty in der Schweiz (auch wenn diese nur auf einem Wohnungsbalkon stattfindet). Grund genug, diese klassischen Rum-Cocktails auszuprobieren! Besorgt euch ein paar verschiedene Rums – weisser Rum, Dark Rum, Spiced Rum, Golden Rum – und du wirst ein begnadeter Tänzer und schon kann's losgehen!

Inhaltsverzeichnis
Planter's Punch No. 1
El Presidente
Daiquiri
El Floridita
Bacardi Classic
Dark'n'Stormy
Rum and Coke
Piña Colada
Mojito
Mai Tai
Zombie
Between the Sheets
Hurricane
Cable Car
Long Island Iced Tea

Planter's Punch No. 1

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Bild: shutterstock

Ursprünglich aus Jamaika, wurde das Rezept dieses Cocktails, als es um 1900 nach Amerika gelangte, ausschliesslich in Versform aufgeschrieben: «One of sour, one of sweet, two of strong, and one of weak.» Oder anders ausgedrückt:

6 cl Spiced Rum
4,5 cl Wasser
3 cl Zitronen- oder Limettensaft
1,5 cl Zuckersirup
2-3 Schuss Angostura Bitters
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Glas abseihen. Mit einer Orangenzeste und etwas frischer Minze garnieren.
Cocktail Bitters – was das genau ist und weshalb du es für deine Drinks brauchst

El Presidente

el presidente cocktail rum trinken alkohol drinks shutterstock
Bild: shutterstock

Je nach politischer Gesinnung des Trinkers ist dieser Cocktail entweder nach dem kubanischen Präsidenten Mario García Menocal, der von 1913-1921 im Amt war, oder nach Gerardo Machado, Präsident von 1925-1933, benannt. In jedem Fall handelt es sich um einen raffinierten Rum-Cocktail.

5 cl weisser Rum
2 cl Orange Curaçao
2 cl trockener Vermouth
1 Schuss Grenadine
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine eisgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Orangenzeste garnieren.

Daiquiri

daiquiri cocktail rum trinken alkohol limettensaft
Bild: shutterstock

Oh ja. Der Klassiker.

5 cl weisser Rum
1,5 cl simple syrup (Zuckersirup)
2,5 cl frischer Limettensaft
Rum, Zuckersirup und Limettensaft in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine eisgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Limettenschale garnieren.

El Floridita

Oder: Hemingway Special
Oder Papa Doble

bar el floridita havana kuba ernest hemingway daiquiri cocktail drink alkohol rum
Bild: shutterstock

Drei Bezeichnungen, aber meinen tut man immer die Daiquiri-Variante, die in der Bar El Floridita in Havanna für Ernest Hemingway kreiert wurde, mit Maraschino statt Zuckersirup.

6 cl weisser Rum
1 cl Grapefruit-Saft (wenn möglich frisch gepresst)
1 Barlöffel Maraschino
1,5 cl frischer Limettensaft
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine eisgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Maraschino-Kirsche garnieren (bei Bedarf).

Natürlich gibt es etliche weitere Daiquiri-Varianten. Wer sich näher mit dem Thema befassen will (und zusehen will, wie ich sehr schlampig so ein Ding zubereite), dem sei dieser Artikel empfohlen:

Auch wenn der Sommer vorbei ist, gönn dir noch einen Daiquiri! Wir zeigen dir, wie

Bacardi Classic

bacardi classic cocktail rum limettensaft grenadine trinken drinks alkohol
Bild: shutterstock

Tatsächlich – ein Drink, der nach einer spezifischen Marke verlangt. 1936 kam es gar zu einem Gerichtsentscheid: Damals verloren zwei New Yorker Bars die Erlaubnis, Bacardi Classics mit anderen Rum-Marken zuzubereiten. Du zuhause kannst es selbstredend machen, wie du willst 😉

6 cl Bacardi weisser Rum
3 cl frischer Limettensaft
1 Barlöffel Grenadine​
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine eisgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Maraschino-Kirsche garnieren.

Dark'n'Stormy

dark and stormy rum ginger beer alkohol drink cocktail
Bild: Shutterstock

Aus dem fernen Bermuda: Fresh and spicy, dark and stormy.

4 cl schwarzer Bermuda Rum
2 cl frischer Limettensaft
Ginger Beer
Ein Highball-Glas mit Eis füllen. Limettensaft über das Eis geben und mit dem Ginger Beer auffüllen. Den Rum vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel einschenken und obenauf floaten. Mit einem Limettenschnitz garnieren.

Rum and Coke

rum and coke cuba libre cocktail alkohol
Bild: Shutterstock

Ja, das ist Cuba Libre. Ich bevorzuge eigentlich nur die angelsächsische Bezeichnung wegen meiner jamaikanischen Klavierlehrerin ... ach, erzähl' ich euch ein andermal.

5 cl Jamaica Rum
Coca-Cola
Rum in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Cola auffüllen und vorsichtig umrühren. Mit einem Zitronenschnitz garnieren.
Easy peasy, lemon squeezy – 14 Sommer-Drinks mit nur 2 Zutaten

Piña Colada

Piña Colada cocktail rum trinken drinks alkohol
Bild: shutterstock

Okay, nun sind wir bei einigen Klassikern, die fast schon aus der Mode gekommen sind. Vielleicht gerade deshalb Grund genug, sie wieder mal zu probieren!

5 cl weisser Rum
9 cl Ananassaft
3 cl Kokosmilch
frischer Ananas
Cocktailkirsche​
Alle Zutaten in einen Mixer geben und kurz mixen. Crushed Ice hinzufügen und 5 Sekunden lang mixen. In ein grosses Colada- oder Hurricane-Glas geben. Die übliche Garnierung ist ein Viertel einer Scheibe frischer Ananas (nicht zu dick schneiden) mit einer Maraschinokirsche auf einem Spiess. Mit einem Strohhalm servieren.

Mojito

mojito rum cocktail alkohol
Bild: Shutterstock

Nachdem man gefühlt 12 Millionen Mojitos in irgendwelchen x-beliebigen Bars serviert bekommen hat, sollte man sich das Teil mal zuhause selbst zubereiten. Fein ist's allemal.

5 cl weisser Rum
1/2 Limette, in 4 Schnitze
2 Barlöffel Puderzucker
eine Handvoll frische Minzeblätter
etwas Sodawasser
2 Schuss Angostura Bitters
Zucker, Limettenschnitze und fast alle Minze in ein Old-Fashioned- oder Collins-Glas geben und mit einem Stössel etwas zerstossen. Glas 3/4 mit Crushed Ice füllen, Rum dazugeben und vorsichtig rühren. Mit etwas Sodawasser auffüllen; Angostura beigeben; nochmals vorsichtig rühren. Mit einem Minzezweig garnieren und mit einem Strohhalm servieren.

Mai Tai

mai tai cocktail rum trinken drinks alkohol tiki
Bild: shutterstock

Oh ja. Nun sind wir bei den Tiki-Cocktails angelangt. Strohhütten, Fake-Osterinsel-Statuen, Hula-Girls, Hawaii-Shirts – kurzum die 1950er Jekami-Interpretation von polynesischem Kulturgut ... mit Rum. Mit viel Rum.

6 cl Golden Rum
1,5 cl Mandelsirup
1,5 cl Orange Curaçao
2,5 cl frischer Limettensaft.
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Old-Fashioned-Glas abseihen. Mit der Garnierung nicht knausern: Frische Minze und/oder Ananasstück, Maraschinokirsche, Ananas-Blätter etc.

Zombie

zombie cocktail tiki rum trinken palm springs don the beachcomber bootlegger tiki trinken drinks alkohol 1950s
Bild: shutterstock

Der ultimative Tiki-Cocktail. In der altehrwürdigen Bar Bootlegger Tiki in Palm Springs steht im Menu explizit, dass man nicht mehr als einen davon serviert bekommt. Nomen est omen.

4,5 cl Golden Rum
4,5 cl dunkler Jamaican Rum
4,5 cl Overproof Rum
5 cl Ananassaft
2,5 cl frischer Limettensaft
1,5 cl Falernum
1 Schuss Angostura Bitter
1 Barlöffel Grenadine
1 Schuss Pernod
Alle Zutaten mit 150g Crushed Ice in einen Mixer geben und kurz mixen oder in einen Mixbecher und energisch schütteln. In einen grossen Tiki-Kelch geben und mit Minze, Blume oder wasauchimmer garnieren. Mit einem Strohhalm servieren. Nur einen pro Abend trinken!

Between the Sheets

between the sheets cocktail trinken alkohol drinks
Bild: shutterstock

So hiessen während der Prohibition die als sexy geltenden Drinks ... später erst kamen dann all die Slippery Nipples, Screaming Orgasms und Co. ...

3 cl weisser Rum
3 cl Cognac
3 cl Cointreau
2 cl frischer Zitronensaft
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Cocktailglas abseihen und mit etwas Zitronenzeste garnieren.
15 Retro-Cocktails, die schleunigst ein Comeback verdienen

Hurricane

hurricane cocktail new orleans trinken drink alkohol rum https://www.flickr.com/photos/flyingsaab/6179222352
Bild: flickr

Aus New Orleans, Louisiana: Langsam trinken! Sonst fühlt sich dein Nachhause-Weg an, als würdest du tatsächlich durch einen Orkan gehen.

6 cl weisser Rum
6 cl dunkler Rum
6 cl Passionsfruchtsaft
3 cl Orangensaft
1,5 cl frischer Limettensaft
1 Barlöffel Zuckersirup
1 Barlöffel Grenadine
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Mixbecher geben und energisch schütteln. Inhalt samt Eis in ein Hurricane-Glas geben. Mit Eiswürfeln auffüllen. Mit einem Strohhalm servieren.

Cable Car

cable car cocktail golden rum trinken drinks alkohol cocktails
Bild: shutterstock

Nach den Cable Cars von San Francisco benannt: Ein klassischer Sour, elegant und köstlich.

4,5 cl Spiced Rum
2 cl Orange Curaçao
1 cl Zuckersirup
3 cl frischer Zitronensaft
Für den Zucker-Zimt-Rand:
- Zitronenschnitz
- 1/2 TL Zimt
- 2 TL weisser Zucker
Auf einem flachen Tellerchen Zucker mit Zimt mischen. Rand eines gekühlten Cocktailglases mit dem Zitronenschnitz benetzen. Glas kopfüber auf das Tellerchen stellen, kurz um die eigene Achse drehen. Glas bereit stellen. Rum, Curaçao, Zuckersirup, Zitronensaft in einen mit Eiswürfeln gefüllten Shaker geben und energisch schütteln. In das Cocktailglas abseihen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.
Ich trinke per sofort öfters mal Whiskey Sour und du solltest es auch tun

Long Island Iced Tea

long island iced tea rum cocktail trinken drinks alkohol
Bild: shutterstock

Der wohl Most 1980s Cocktail Ever! Lacoste-Poloshirt, Schulterpolster und Gelfrisur fakultativ (aber empfohlen).

1 cl Bacardi
1 cl Gin
1 cl Wodka
1 cl Cointreau
1 cl Tequila
Saft einer Zitrone
Coca-Cola​
Bacardi, Gin, Wodka, Cointreau, Tequila und Zitronensaft in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Coca-Cola auffüllen und vorsichtig rühren. Mit einem Limettenrad garnieren und mit einem Strohhalm servieren.
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Die beliebtesten Kommentare
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What’s Up, Doc?
03.07.2020 16:20registriert Dezember 2015
(wenn du jetzt startest, hast du sie bis September durch)

Wenn ich jetzt starte hab ich die bis Mitternacht durch 🤣🤢
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Statler
03.07.2020 17:04registriert März 2014
RRRRRRRRum! ;)

Mein Rum-Herz hüpft grad' vor Freude. Allerdings gab's einen bösen Stich beim Bacardi. Das ist kein Rum, sorry, das ist ein Verbrechen.
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Zappenduster
03.07.2020 16:53registriert Mai 2014
Bitte last den Bacardi stehen, geht zum Getränkehändler eures Vertrauens und holt euch anständigen Rum!

Z.b.:

Zacapa
Pyrat
Pampero
Brugal
Plantatio
Fleur de Cana
Centenario

Zum mixen muss es nicht der 30jährige sein. Mein allrounder Favorit: Zacapa!
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