18 Tipps gegen die Hitze, die WIRKLICH funktionieren 😏

Mehr «Spass»

Die letzten Tage der Hitzewelle stehen an und wir wissen schon fast nicht mehr, wie wir uns den Tag hindurch noch abkühlen sollen.

Das warst vermutlich du bei der Arbeit:

Die Prognosen versprechen auch für Samstag und Sonntag Temperaturen, die dich möglicherweise zum Schwitzen und Triefen bringen. Falls dir langsam die Ideen ausgegangen sind, wie du dich abkühlen kannst, kommen hier: ein paar Menschen (und Tiere), die das Sommer-Game verstanden haben.

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Vermutlich der beste Sommer-Lifehack, den wir im Internetz je gesehen haben.

Vorher auslöffeln und essen, natürlich.

Wenn die Klimaanlage im öffentlichen Verkehr mal wieder nichts taugt:

Oh, auch eine Idee!

Und sonst: Sommer-Homeoffice für Fortgeschrittene

Sommer-Homeoffice für Profis:

gif via tiktok

Rasenmähen für Kluge:

Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert, oder?

gif via tiktok

Glücklich ist, wer diese Tage einen Venti hat. Am besten immer ganz (!) in deiner Nähe.

... damit er nicht abhandenkommt.

Wer in der heissen Wohnung einen Ventilator besitzt, hat per se gewonnen. Aber das ist natürlich über-cool:

gif via tiktok

Falls du doch teilen wolltest (müsstest):

Umfrage für zwischendurch:

Temperaturen über 30 Grad finde ich ... ... geil ... fail Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 7247 Personen teilgenommen

Einfach mal den Swimming Pool des Nachbarn kapern.

Hier geht's zur Geschichte.

Bild: Burbank Police Departement

Und falls die Nachbarn keinen richtigen Pool haben, verfügen sie möglicherweise über einen aufblasbaren.

Ein grossartiger Tipp für stramme Fudi-Backen.

Und immer schön an unsere Freunde denken, gell? Wir sind schliesslich nett.

Okay, hier kann man auch ausnahmsweise mal den Venti ausleihen.

Sitzen und warten (bis die Hitze nachlässt).

Ein Kühlschrank ist ein Schrank zum Kühlen. In der Not auch dich.

(Ja ja, wir wissen schon. Strom und so.)

Oder alternativ:

Die Glace müsstest du halt vorher alle gegessen haben. Sollte bei der Hitze allerdings kein Problem sein.

Und so was hier. Es ist halt einfach zu verlockend.

Upsi. Besser nicht nachmachen.

Bonus:

Diese Erfindung aus der Sendung «Das Ding des Jahres»:

gif via reddit

Hier kannst du das ganze Video schauen.

Und weil du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir jetzt zusammen in die Badi:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Hast du bessere Tipps gegen die Hitze? Erzähle uns in den Kommentaren von ihnen!

(sim)