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Lustige Tipps gegen die Hitze in der Schweiz

18 Tipps gegen die Hitze, die WIRKLICH funktionieren 😏

27.06.2026, 16:0827.06.2026, 16:08

Die letzten Tage der Hitzewelle stehen an und wir wissen schon fast nicht mehr, wie wir uns den Tag hindurch noch abkühlen sollen.

Das warst vermutlich du bei der Arbeit:

Heiss im Büro: Tipps gegen die Hitz
Bild: tiktok

Die Prognosen versprechen auch für Samstag und Sonntag Temperaturen, die dich möglicherweise zum Schwitzen und Triefen bringen. Falls dir langsam die Ideen ausgegangen sind, wie du dich abkühlen kannst, kommen hier: ein paar Menschen (und Tiere), die das Sommer-Game verstanden haben.

Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Vermutlich der beste Sommer-Lifehack, den wir im Internetz je gesehen haben.

Die lustigsten Sommerbilder zur HItze
Bild: reddit

Vorher auslöffeln und essen, natürlich.

Wenn die Klimaanlage im öffentlichen Verkehr mal wieder nichts taugt:

Sommerliche Hitze Bilder
Bild: via x

Oh, auch eine Idee!

Technologia!
by u/MementoMiri in Lustig

Und sonst: Sommer-Homeoffice für Fortgeschrittene

Hitze Lifehacks für heissen Sommer
Bild: tumblr

Sommer-Homeoffice für Profis:

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gif via tiktok

Rasenmähen für Kluge:

Tipps für Hitze im Sommer
Bild: reddit

Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert, oder?

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gif via tiktok

Glücklich ist, wer diese Tage einen Venti hat. Am besten immer ganz (!) in deiner Nähe.

Die besten Tricks gegen die Hitze im Sommer
Bild: reddit

... damit er nicht abhandenkommt.

Wer in der heissen Wohnung einen Ventilator besitzt, hat per se gewonnen. Aber das ist natürlich über-cool:

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gif via tiktok

Falls du doch teilen wolltest (müsstest):

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gif: Tiktok

Umfrage für zwischendurch:

Temperaturen über 30 Grad finde ich ...
An dieser Umfrage haben insgesamt 7247 Personen teilgenommen

Einfach mal den Swimming Pool des Nachbarn kapern.

Bär in Pool.
Bild: Burbank Police Departement

Hier geht's zur Geschichte.

Bär in Pool.
Bild: Burbank Police Departement

Und falls die Nachbarn keinen richtigen Pool haben, verfügen sie möglicherweise über einen aufblasbaren.

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gif: imgur

Ein grossartiger Tipp für stramme Fudi-Backen.

Leute, die sich im heissen Sommer abkühlen
Bild: reddit

Und immer schön an unsere Freunde denken, gell? Wir sind schliesslich nett.

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gif: imgur

Okay, hier kann man auch ausnahmsweise mal den Venti ausleihen.

Tipps gegen die Hitze im heissen Sommer
Bild: x

Sitzen und warten (bis die Hitze nachlässt).

Heiss im Sommer: Abkühlung
Bild: reddit
Liebe Hundehalter:innen, befolgt diese 11 Tipps und euer Hund wird den Sommer lieben

Ein Kühlschrank ist ein Schrank zum Kühlen. In der Not auch dich.

Tipps gegen die Hitze
bild: imgur

(Ja ja, wir wissen schon. Strom und so.)

Oder alternativ:

Tipps gegen die Hitze im Sommer
Bild: imgur

Die Glace müsstest du halt vorher alle gegessen haben. Sollte bei der Hitze allerdings kein Problem sein.

Und so was hier. Es ist halt einfach zu verlockend.

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gif: instagram

Upsi. Besser nicht nachmachen.

Bonus:

Diese Erfindung aus der Sendung «Das Ding des Jahres»:

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gif via reddit

Hier kannst du das ganze Video schauen.

Und weil du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir jetzt zusammen in die Badi:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent
Hast du bessere Tipps gegen die Hitze? Erzähle uns in den Kommentaren von ihnen!

(sim)

Mehr zur Hitze:

12 Grad wärmer? Wie stark Klimaanlagen Städte wirklich aufheizen
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Weil es Sommer ist: Die seltsamsten Fragen an Dr. Sommer
1 / 22
Weil es Sommer ist: Die seltsamsten Fragen an Dr. Sommer
bild: screenshot youtube/elramonitochannel, bearbeitung watson
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Mit Hilfe von KI haben wir den diesjährigen Sommerhit geschaffen
Video: watson
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54 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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chrimark
23.06.2025 06:27registriert November 2016
Sehen wir morgen den Carpool beim Bremsen im FailDi?
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Kiakira
23.06.2025 08:17registriert Oktober 2015
Ich frage mich echt, warum hier viele mit Bürojob jammern. Denkt mal an alle Straßenarbeiter, Dachdecker, Landwirte... Und kommt doch mal einen Tag bei uns vorbei und helft beim heuen.
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Phrosch
23.06.2025 09:02registriert Dezember 2015
Was wirklich hilft: einen Eimer mit lauem (nicht eiskaltem!) Wasser unter das Pult stellen und Füsse rein. Falls das nicht möglich ist: regelmässig Handgelenke mit kühlem Wasser kühlen.
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