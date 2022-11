Wie dir Fitness-Freaks Workouts verkaufen – und wie sie wirklich sind

Wer im Sommer gut aussehen will, muss jetzt die Reissleine ziehen – also ab ins Fitness-Center! Und da man bekanntlich von den Besten lernt, werden via Social Media noch schnell die besten Tipps und Instruktionen von Fitness-Freaks eingeholt.

Leider lassen sich die ganzen Anweisungen während des Workouts dann doch nicht so leicht umsetzen wie gedacht. Ein Realitäts-Check:

Warm-up

Vorstellung:

«Einfach, wie du dich wohlfühlst, es gibt kein Richtig oder Falsch!» Bild: Shutterstock

Realität:

«Ok!» Bild: giphy

Kardio

Vorstellung:

«Steigere dich langsam und belaste deine Gelenke nicht zu fest!» Bild: Shutterstock

Realität:

«Mach ich's richtig?» Bild: reddit

Beine und Po

Vorstellung:

«Dein Quadrizeps ist stark, das muss ‹powerful› aussehen!» Bild: Shutterstock

Realität:

«Ich. seh. geil. aus!»

Rumpf und Bauch

Vorstellung:

«Einfach die Balance halten und lächeln!» Bild: Shutterstock

Realität:

«Ich bin ein Stein!» Bild: reddit

Brust

Vorstellung:

«Schön die Brücke machen, dann schaffst du mehr Gewicht!» Bild: Shutterstock

Realität:

«War das richtig so?» Bild: giphy

Lat

Vorstellung:

«Zieh dich einfach hoch!» Bild: Shutterstock

Realität:

«YES, YES, YES, Noooooo!» Bild: reddit

Nacken

Vorstellung:

«Sei kreativ!» Bild: Shutterstock

Realität:

«Ok!» Bild: giphy

Arme

Vorstellung:

«Schön anspannen, die Dinger.» Bild: Shutterstock

Realität:

«Ich. Schaff. So. Viele. Kilos.» Bild: reddit

Ausdehnen

Vorstellung:

«Und jetzt nochmals die letzte Power rauslassen.» Bild: Shutterstock

Realität:

«Meh.» Bild: giphy

Der Tag danach

Vorstellung:

«Und gleich wieder von vorn!» Bild: Shutterstock

Realität:

«Lasst mich einfach sterben.»