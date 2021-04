Spass

Native

Was unsere Grosseltern uns sagen und was sie wirklich meinen



Was unsere Grosseltern uns sagen und was sie wirklich meinen – in 9 Situationen

Präsentiert von

Für viele von uns sind die Grosseltern ein wichtiger, vielleicht gar prägender Teil des Lebens – und sei es auch nur in den Kindsjahren. Vielleicht gerade weil sie etwas anders ticken als wir Enkel oder unsere Eltern.

Grossmütter und Grossväter ticken in vielerlei Hinsicht ein wenig anders. Sei dies, weil sie in einer völlig anderen Zeit gross wurden oder aber weil sie durch zunehmendes Alter ... nun ja, ein wenig versteifen. Völlig egal, woher die Unterschiede stammen, denn beides fördert Verhaltensweisen zutage, die irgendwo zwischen unendlich gutmütig und doch etwas anstrengend zu verorten sind.

Doch gerade in der momentanen Coronapandemie sind unsere Ahnen vermutlich etwas stärker in unseren Gedanken verankert als auch schon. Und wenn man da zurückblickt, so liegt der Schluss nahe, dass Grosseltern die Welt schlicht anders wahrnehmen als wir und folglich vermeintlich anders kommunizieren. Daher ist es nun höchste Zeit für einen liebgemeinten Übersetzungsversuch in 9 Punkten.

(Klar ist dabei, dass es bei uns dereinst kaum anders sein dürfte und unsere Enkelinnen und Enkel ähnliche Artikel über uns verfassen werden – es sei ihnen von Herzen gegönnt.)

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: watson / Shutterstock

Gleich geht's weiter mit gesagt vs. gemeint, vorher ein kurzer Werbe-Hinweis:

Wir können unser Leben immer länger geniessen Vita – Berufliche Vorsorge erklärt dir die entstehende Finanzierungslücke und wie es dabei zu einer ungewollten Umverteilung von Anlageerträgen der Berufstätigen an Rentner kommt. Und dein Alterskapital in der Pension muss somit immer länger reichen. Die aktuellen Versprechen in der 2. Säule gehen aber von einer kürzeren Lebenserwartung aus.erklärt dir die entstehende Finanzierungslücke und wie es dabei zu einer ungewollten Umverteilung von Anlageerträgen der Berufstätigen an Rentner kommt.

Und nun zurück zur Story ...

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: watson / Shutterstock

Was Grosseltern sagen:

Bild: Shutterstock / watson

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: Shutterstock / watson

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: watson / Shutterstock

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: watson / Shutterstock

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: watson / Shutterstock

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: Shutterstock

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: watson / Shutterstock

Was Grosseltern sagen:

Bild: watson / Shutterstock

Was sie wirklich damit meinen:

Bild: watson / Shutterstock

Heute schon an morgen denken Fairplay in der beruflichen Vorsorge funktioniert. Damit auch die künftigen Generationen sich auf die berufliche Vorsorge verlassen können, muss die 2. Säule modernisiert werden. Vita – die berufliche Vorsorge der Vita Sammelstiftungen und der Zurich Versicherung zeigt dir, wiefunktioniert.

Noch mehr Unterhaltendes zum gepflegten Zeitvertreib:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 17 Bilder beweisen: Deine Grosseltern waren (vermutlich) viel krasser als du Passend dazu: AHV und Rente erklärt in 120 Sekunden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter