9 Gründe, warum es toll sein muss, Rentner zu sein

Neue Studios von SRF funktionieren nicht: Jetzt verlässt der Projektleiter das Unternehmen

Sie hätten im Herbst 2019 in Betrieb gehen sollen. Noch immer kann das Schweizer Fernsehen aber nicht aus seinen neuen Studios senden. Die technischen Experten bekommen die Probleme nicht in den Griff.

Auf den Gängen am Leutschenbach in Zürich kursiert ein Witz: Was ist der Unterschied zwischen den neuen Fernsehstudios von SRF und dem Flughafen Berlin Brandenburg? Der Airport nahm seinen Betrieb schliesslich doch noch auf.

Aus den neuen Studios hätte ab November 2019 gesendet werden sollen. Mehr als ein Jahr später steht noch immer kein Datum für die Inbetriebnahme fest. «Nach aktuellem Projektplan sind erste Sendungen aus den Studioflächen im neuen News- und Sportcenter frühestens ab …