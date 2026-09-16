Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen
So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.
Best-of-Kommentarspalte
Picdump
Endlich wieder Mittwoch!
¯\_(ツ)_/¯
Person: Mit welcher Disney-Figur identifizierst du dich am meisten?
Es waren die glücklichsten Schulmomente.
Wenn du an einem Klassenzimmer vorbeigehst, in dem deine Freundin ist.
Deine Freundin.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Wie meine Zimmerpflanzen mich beobachten, wie ich Wasser in die Espressomaschine fülle.
Manche Menschen wollen die Welt brennen sehen.
Wenn dir im Büro langweilig ist, druck einfach eine gefälschte Gehaltsliste aus und lass sie «versehentlich» im Drucker stecken. Chaos pur!
Einfach, weil es auch mal ein Motivations-Meme sein darf.
Das Leben, wenn alles klappt.
Das Leben, wenn nichts klappt.
Es wäre lustig, wenn es nicht so ernst wäre.
Die vier Jahreszeiten damals.
Die vier Jahreszeiten heute.
Wer errät das Land?
Und bloss keinen Augenkontakt herstellen!
Lehrer: Wer möchte als Nächstes seine Arbeit vorstellen?
Der Rest der Klasse:
Die Frage tut immer auch ein bisschen weh.
Netflix: Bist du noch da?
Ich:
Die Verbildlichung der Woche.
Wie es sich anfühlt, mich in Dinge einzubringen.
Ein bisschen Schmuddeldump darf nicht fehlen.
Oft wird Mary Jane dafür kritisiert, dass sie Peter Parker für andere Männer verlassen hat, ohne den wahren Grund zu verstehen
Da hat jemand Prioritäten gesetzt.
Andere mit KI: bahnbrechende Forschung, Studium, Artikel schreiben.
Ich mit KI: Piramisu.
Tu es nicht, Todd.
Oh Todd … ich bereue die Scheidung.
Aber schnell wieder weg da!
Wenn jemand meine Einfahrt zum Wenden benutzt.
Das war wohl der letzte Smalltalk unter Nachbarn …
Mein Nachbar erzählte mir, dass Kojoten ständig seine Freigängerkatzen fressen. Ich fragte ihn, wie viele Katzen er denn habe, und er meinte, er gehe einfach ins Tierheim und hole sich danach eine neue. Daraufhin sagte ich, es klinge so, als würde er die Tierheimkatzen an die Kojoten verfüttern, und dann fing seine Tochter an zu weinen.
Und das mindestens drei Mal täglich
Ich: Ich werde anfangen, mich gesund zu ernähren.
Auch ich: Gönn dir ein letztes Mal was, du hast es verdient.
Hihihi.
Du musst das Lied kennen.
Zum Glück haben wir das
erstmals hinter uns.
Morgens nach einer richtig heissen Sommernacht aufwachen.
Immer wichtig, dass du noch darüber lachen kannst.
Ich, wie ich über meine Antwort in der Matheprüfung lache, nachdem ich geschrieben habe: Es sind 0,7 Personen im Bus.
Kann man darüber noch lachen?
Besuch von Nationalparks.
Erwartung. Realität.
Tjä nu.
Wenn der Friseur dir die Haare kürzer schneidet, als du willst, du aber zu schüchtern bist, dich zu beschweren, und du dann einfach nur so da sitzt:
Die Hilflosigkeit ist das Schlimmste.
*schluckt falsch*
Ich (für die nächsten sieben Minuten)
Es muss so eine harte Zeit gewesen sein.
Ein Selfie-Versuch im Jahr 1646.
Kann sich noch jemand an die Hitzewelle erinnern?
Freund: Lass uns draussen sitzen.
Ich:
Es ist so brutal.
Wenn man mitbekommt, wie Teenager über Musik der 90er Jahre als «Klassiker» und «Oldies» sprechen.
Als Nicht-Kaffe-Trinker kann ich es nicht beurteilen. Und ihr?
Ich vor und nach meinem Morgenkaffee.
Badumtss!
(Wortspiel.)
Es untergräbt direkt jede Autorität.
Ich beim Elternabend für mein Kindergartenkind.
Also ich bin darauf hereingefallen.
Ich glaube nicht, dass das ein Comic ist. Ich glaube, wir fliegen einfach an einem Fenster vorbei.
Bis zum nächsten Mal
Sergio