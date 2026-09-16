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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen

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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen

16.09.2026, 05:04
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ine hitigu Zite is nit immer ganze einfach positiv z plibu. Umso wichtiger gits Sicherheitshäfu wie der PiDi. Eifach mal der Grind abschaltu und schich an de beschtu Memes vergniägu. Los geits.

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
09.09.2026 07:28
Voll Gangsta
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
09.09.2026 07:48
Und no mit Bildli 🙀
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
09.09.2026 08:10
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
09.09.2026 09:00
Und ist nicht Flach, der ist 💓
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Picdump 204 вЂ“ willkommen im Reich der besten Memes\nUnd ist nicht Flach, der ist рџ’“
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
09.09.2026 07:23
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
09.09.2026 06:01
USA! USA! USA!
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Picdump 204 – willkommen im Reich der besten Memes\nUSA! USA! USA!
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
09.09.2026 07:30
Kann bitte jemand erklären, für welche Verbrechen man ausgeschafft und für welche man Präsident wird? Es ist so konfus
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Biko
Leser-Kommentar von Biko
09.09.2026 08:05
Konnte nicht widerstehen
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
09.09.2026 06:59
☝️
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
09.09.2026 08:26
Jawoll ☺️
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
09.09.2026 06:49
Guten Herbstmorgen miteinander
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
09.09.2026 08:57
...
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
09.09.2026 06:58
Ich unterstütze diese Theorie voll und ganz!
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
09.09.2026 07:16
Wenn Du dieses Bild nicht kennst, darfst Du Dich nicht über langsames WLAN beschweren
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
09.09.2026 10:23
Das dachte ich mir auch...
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dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
09.09.2026 06:51
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
09.09.2026 10:55
Genial.
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
09.09.2026 06:58
In Zeiten wie diesen....
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
09.09.2026 08:58
Ein Flacher.....eben
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Picdump 204 – willkommen im Reich der besten Memes\nEin Flacher.....eben
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
09.09.2026 06:56
🙈
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
09.09.2026 06:59
😏
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dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
09.09.2026 06:52
so einfach
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Picdump 204 – willkommen im Reich der besten Memes\nso einfach
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
09.09.2026 07:01
Berechtigte Frage
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
09.09.2026 06:53
😏
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Endlich wieder Mittwoch!

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Bild: Internet

¯\_(ツ)_/¯

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Bild: imgur

Person: Mit welcher Disney-Figur identifizierst du dich am meisten?

Es waren die glücklichsten Schulmomente.

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Bild: imgur

Wenn du an einem Klassenzimmer vorbeigehst, in dem deine Freundin ist.
Deine Freundin.

Schuldig im Sinne der Anklage.

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bild: imgur

Wie meine Zimmerpflanzen mich beobachten, wie ich Wasser in die Espressomaschine fülle.

Manche Menschen wollen die Welt brennen sehen.

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Bild: imgur

Wenn dir im Büro langweilig ist, druck einfach eine gefälschte Gehaltsliste aus und lass sie «versehentlich» im Drucker stecken. Chaos pur!

Einfach, weil es auch mal ein Motivations-Meme sein darf.

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Das Leben, wenn alles klappt.
Das Leben, wenn nichts klappt.

Es wäre lustig, wenn es nicht so ernst wäre.

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Bild: imgur

Die vier Jahreszeiten damals.
Die vier Jahreszeiten heute.

Wer errät das Land?

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Bild: imgur

Und bloss keinen Augenkontakt herstellen!

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Lehrer: Wer möchte als Nächstes seine Arbeit vorstellen?
Der Rest der Klasse:

Die Frage tut immer auch ein bisschen weh.

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Bild: imgur

Netflix: Bist du noch da?
Ich:

Die Verbildlichung der Woche.

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bild: imgur

Wie es sich anfühlt, mich in Dinge einzubringen.

Ein bisschen Schmuddeldump darf nicht fehlen.

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Oft wird Mary Jane dafür kritisiert, dass sie Peter Parker für andere Männer verlassen hat, ohne den wahren Grund zu verstehen

Da hat jemand Prioritäten gesetzt.

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Bild: imgur

Andere mit KI: bahnbrechende Forschung, Studium, Artikel schreiben.
Ich mit KI: Piramisu.

Tu es nicht, Todd.

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Bild: imgur

Oh Todd … ich bereue die Scheidung.

Aber schnell wieder weg da!

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Bild: imgur

Wenn jemand meine Einfahrt zum Wenden benutzt.

Das war wohl der letzte Smalltalk unter Nachbarn …

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Bild: imgur

Mein Nachbar erzählte mir, dass Kojoten ständig seine Freigängerkatzen fressen. Ich fragte ihn, wie viele Katzen er denn habe, und er meinte, er gehe einfach ins Tierheim und hole sich danach eine neue. Daraufhin sagte ich, es klinge so, als würde er die Tierheimkatzen an die Kojoten verfüttern, und dann fing seine Tochter an zu weinen.

Und das mindestens drei Mal täglich

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Bild: imgur

Ich: Ich werde anfangen, mich gesund zu ernähren.
Auch ich: Gönn dir ein letztes Mal was, du hast es verdient.

Hihihi.

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Bild: imgur

Du musst das Lied kennen.

Zum Glück haben wir das erstmals hinter uns.

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Bild: imgur

Morgens nach einer richtig heissen Sommernacht aufwachen.

Immer wichtig, dass du noch darüber lachen kannst.

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Bild: imgur

Ich, wie ich über meine Antwort in der Matheprüfung lache, nachdem ich geschrieben habe: Es sind 0,7 Personen im Bus.

Kann man darüber noch lachen?

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Bild: imgur

Besuch von Nationalparks.
Erwartung. Realität.

Tjä nu.

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Bild: imgur

Wenn der Friseur dir die Haare kürzer schneidet, als du willst, du aber zu schüchtern bist, dich zu beschweren, und du dann einfach nur so da sitzt:

Die Hilflosigkeit ist das Schlimmste.

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Bild: imgur

*schluckt falsch*
Ich (für die nächsten sieben Minuten)

Es muss so eine harte Zeit gewesen sein.

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Bild: imgur

Ein Selfie-Versuch im Jahr 1646.

Kann sich noch jemand an die Hitzewelle erinnern?

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Bild: imgur

Freund: Lass uns draussen sitzen.
Ich:

Es ist so brutal.

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Bild: imgur

Wenn man mitbekommt, wie Teenager über Musik der 90er Jahre als «Klassiker» und «Oldies» sprechen.

Als Nicht-Kaffe-Trinker kann ich es nicht beurteilen. Und ihr?

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Bild: IMGUR

Ich vor und nach meinem Morgenkaffee.

Badumtss!

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Bild: imgur

(Wortspiel.)

Es untergräbt direkt jede Autorität.

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Bild: imgur

Ich beim Elternabend für mein Kindergartenkind.

Also ich bin darauf hereingefallen.

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Bild: imgur

Ich glaube nicht, dass das ein Comic ist. Ich glaube, wir fliegen einfach an einem Fenster vorbei.

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!

Bis zum nächsten Mal
Sergio​
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

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