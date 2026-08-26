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Picdump 202 – Memes, das wöchentliche Wellness-Erlebnis

Sergio Minnig Folge mir

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Letschmal häni uf Insta en Nachricht vamu PiDi-Fan bercho wä gschribu het, der PiDi sigi irusch wöchentlich Wellness (währund der Arbeit). Das finni en grossartige Gidanku und ich hoffu, ihr gseht sus alli so.

So, und jetzt zum besten Teil des Picdumps. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen? Best-of-Kommentarspalte Picdump

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Endlich wieder Mittwoch!

Ladegerät für mein Handy.

Ladegerät für mich selbst.

Und damit guten Morgen allen!

Wenn ich zur Arbeit komme und noch halb schlafe.

Gebt mir bitte etwas Freiraum.

Das war ein harter Moment unserer Kindheit.

Mein 5-jähriges Ich, als ich herausfand, dass der Name meiner Mama nicht «Mama» ist.

Ist das den Aufwand wert?

Ich, nachdem ich ein Dessert gemäss einem Online-Rezept zubereitet habe.

So habe ich das noch nie gesehen.

Hey! Wir haben dich von der anderen Seite der Adoptionsagentur aus gesehen und deine Art hat uns überhaupt nicht gefallen. Wir wollen stattdessen die Maus.

Liebe Zwillinge, was sagt ihr dazu?

Wenn Zwillinge nicht eineiig sind, denke ich mir: Okay, wozu dann der ganze Aufwand?

Es war jedes Mal ein Abenteuer.

Die Kinder von heute werden nie wissen, wie grossartig der Besuch des Computerraums in den 90ern war.

Welche bist du?

Es gibt zwei Arten von Menschen.

15:00. 16:00

15:00. 4 Tage

Es sind immer so lange Minuten.

Ich, wie ich in einem Meeting feststecke, das mich überhaupt nichts angeht, aber der Manager will mich trotzdem dabeihaben.

Wow!

Wir haben vor genau einem Jahr aufgehört, Avocados und teure Kaffees zu kaufen. Und seht uns jetzt an!

Ein absoluter Klassiker.

Das erste Smartphone wurde 2007 veröffentlicht.

Menschen 2006:

Was ihn wohl verraten hat?

Kunde: Arbeiten Sie hier?

Ich: Hmm

Kein Meme, aber absolut grossartig!

Eilmeldung: Cosplay ist nun offiziell beendet, nachdem dieser DragonCon-Cosplayer alle Erwartungen übertroffen hat.

Er lässt sich nicht so leicht für dumm verkaufen …

500 kg US-Dollar oder 500 kg Gold. Was wählst du?

Es wiegt beides gleich viel.

Genies werden oft missverstanden.

Meine Mitbewohnerin beisst beim Kochen in ihre Butter und lässt sie aus dem Mund in die Pfanne fallen.

Ein immer wiederkehrender Fehler.

Wenn man viel zu viel gegessen hat, aber trotzdem noch ein Dessert bestellt.

Durchhalten, liebe Eltern.

Was dein Kind sieht, wenn du dich nach dem anstrengendsten Tag deines Lebens hinsetzt, um dich zu entspannen.

Danke, Wikipedia.

«Unmöglich, dass du einen fünfseitigen Aufsatz ohne AI geschrieben hast!»

Kumpel, wir haben es geschrieben, ohne das Buch überhaupt gelesen zu haben.

Es dürfen auch 1000 Nachrichten sein!

Soll ich dich anrufen oder klären wir das schnell mit 200 Nachrichten?

Ach, Pickles … 🥰

Das ist Pickles, unsere Katze.

Das ist das Familienfoto der Nachbarn.

Immerhin bis zum Picdump geschafft.

Wenn du schon alles gegeben hast und es gerade mal Mittwoch ist.

Kann jemand helfen?

Ich mache mir langsam Sorgen. Meine Rottweiler sind seit etwa fünf Monaten nicht gewachsen.

Du wirst sie nie wieder mit denselben Augen sehen.

Wenn dir klar wird, dass Taylor Swift eigentlich Napoleon Dynamite als Dragqueen ist.

Das ist jeden Morgen meine Hoffnung.

Mein Rücken schmerzt, vielleicht wachsen mir ja Flügel, weil ich so ein Engel bin.

Das ist so gemein (egal in welchem Alter).

Meine Mutter: Ich habe all deine alten Spielsachen deinem kleinen Cousin gegeben.

Mein 24-jähriges Ich:

Welch wunderbare Genugtuung.

Wenn ein Kunde sagt, er wolle mit dem Manager sprechen, und der Manager ihm genau das sagt, was du gesagt hast.

Wenn in dir eine alte Seele wohnt.

Wenn du über 30 bist und jemand vor deinem Haus parkt.

Recht so!

Wie wäre es, wenn wir uns einfach alle unser Brot kaufen und uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern würden?

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!



Bis zum nächsten Mal

Sergio​

Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

PiDi-Memes Teil 3:

1 / 5 Die PiDi-Memes Teil 3 quelle: internet

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