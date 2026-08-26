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Picdump 202 – Memes, das wöchentliche Wellness-Erlebnis

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Picdump 202 – Memes, das wöchentliche Wellness-Erlebnis

26.08.2026, 05:06
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Letschmal häni uf Insta en Nachricht vamu PiDi-Fan bercho wä gschribu het, der PiDi sigi irusch wöchentlich Wellness (währund der Arbeit). Das finni en grossartige Gidanku und ich hoffu, ihr gseht sus alli so.

So, und jetzt zum besten Teil des Picdumps. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
19.08.2026 06:51
Zu: Picdump 201 – Memes, die Sprache des Volkes
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
19.08.2026 06:25
Barron: "Papa, wie hast Du Mama kennen gelernt?" DJT: "Hör auf, über Epstein zu reden"
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
19.08.2026 06:56
Propofinchen?
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
19.08.2026 06:57
😬
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
19.08.2026 08:37
Anmerkung am Rande.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
19.08.2026 06:17
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
19.08.2026 06:59
Fand ich lustig. 🙈
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
19.08.2026 06:51
Die wissen, wie viel der Fisch kostet.
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Picdump 201 – Memes, die Sprache des Volkes\nDie wissen, wie viel der Fisch kostet.
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
19.08.2026 08:43
😐
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
19.08.2026 06:55
Gell, Rösti...?
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
19.08.2026 07:03
🥲
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
19.08.2026 06:55
Wer macht mit?
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Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
19.08.2026 14:15
😾🍷 🚘
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
19.08.2026 06:58
Super Lifehack! Dankt mir später.
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
19.08.2026 11:59
Uiuiui, manchmal hab ich das...ähm, wie heisst das nochmal?... Gefühl, bei mir fängt es langsam an.
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Picdump 201 – Memes, die Sprache des Volkes\nUiuiui, manchmal hab ich das...ähm, wie heisst das nochmal?... Gefühl, bei mir fängt es langsam an.
Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
19.08.2026 06:59
Hab ich schon mal erwähnt dass ich alt bin?
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
19.08.2026 07:03
Tja 🤷🏻‍♀️🤣
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Picdump 201 вЂ“ Memes, die Sprache des Volkes\nTja рџ¤·рџЏ»вЂЌв™ЂпёЏрџ¤Ј
Brummbär
Leser-Kommentar von Brummbär
19.08.2026 10:06
Neuestes Tech-Gadget
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
19.08.2026 08:17
Weisch...Wysser gohts nümme
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Picdump 201 – Memes, die Sprache des Volkes\nWeisch...Wysser gohts nümme
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
19.08.2026 07:04
🤣
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
19.08.2026 06:24
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
19.08.2026 08:37
Tja, das echte Leben ist eben ernüchternd.
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
19.08.2026 07:02
Achtung der kommt flach. 🤣
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Picdump 201 вЂ“ Memes, die Sprache des Volkes\nAchtung der kommt flach. рџ¤Ј
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
19.08.2026 06:58
😊
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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Ladegerät für mein Handy.
Ladegerät für mich selbst.

Und damit guten Morgen allen!

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Bild: instagram

Wenn ich zur Arbeit komme und noch halb schlafe.
Gebt mir bitte etwas Freiraum.

Das war ein harter Moment unserer Kindheit.

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Bild: imgur

Mein 5-jähriges Ich, als ich herausfand, dass der Name meiner Mama nicht «Mama» ist.

Ist das den Aufwand wert?

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Bild: imgur

Ich, nachdem ich ein Dessert gemäss einem Online-Rezept zubereitet habe.

So habe ich das noch nie gesehen.

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Bild: imgur

Hey! Wir haben dich von der anderen Seite der Adoptionsagentur aus gesehen und deine Art hat uns überhaupt nicht gefallen. Wir wollen stattdessen die Maus.

Liebe Zwillinge, was sagt ihr dazu?

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Bild: imgur

Wenn Zwillinge nicht eineiig sind, denke ich mir: Okay, wozu dann der ganze Aufwand?

Es war jedes Mal ein Abenteuer.

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Bild: imgur

Die Kinder von heute werden nie wissen, wie grossartig der Besuch des Computerraums in den 90ern war.

Welche bist du?

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Bild: imgur

Es gibt zwei Arten von Menschen.
15:00. 16:00
15:00. 4 Tage

Es sind immer so lange Minuten.

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Bild: imgur

Ich, wie ich in einem Meeting feststecke, das mich überhaupt nichts angeht, aber der Manager will mich trotzdem dabeihaben.

Wow!

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Bild: instagram

Wir haben vor genau einem Jahr aufgehört, Avocados und teure Kaffees zu kaufen. Und seht uns jetzt an!

Ein absoluter Klassiker.

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Bild: imgur

Das erste Smartphone wurde 2007 veröffentlicht.
Menschen 2006:

Was ihn wohl verraten hat?

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Bild: imgur

Kunde: Arbeiten Sie hier?
Ich: Hmm

Kein Meme, aber absolut grossartig!

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Bild: imgur

Eilmeldung: Cosplay ist nun offiziell beendet, nachdem dieser DragonCon-Cosplayer alle Erwartungen übertroffen hat.

Er lässt sich nicht so leicht für dumm verkaufen …

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Bild: instagram

500 kg US-Dollar oder 500 kg Gold. Was wählst du?
Es wiegt beides gleich viel.

Genies werden oft missverstanden.

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Bild: imgur

Meine Mitbewohnerin beisst beim Kochen in ihre Butter und lässt sie aus dem Mund in die Pfanne fallen.

Ein immer wiederkehrender Fehler.

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Bild: imgur

Wenn man viel zu viel gegessen hat, aber trotzdem noch ein Dessert bestellt.

Durchhalten, liebe Eltern.

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Bild: imgur

Was dein Kind sieht, wenn du dich nach dem anstrengendsten Tag deines Lebens hinsetzt, um dich zu entspannen.

Danke, Wikipedia.

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Bild: imgur

«Unmöglich, dass du einen fünfseitigen Aufsatz ohne AI geschrieben hast!»
Kumpel, wir haben es geschrieben, ohne das Buch überhaupt gelesen zu haben.

Es dürfen auch 1000 Nachrichten sein!

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Bild: imgur

Soll ich dich anrufen oder klären wir das schnell mit 200 Nachrichten?

Ach, Pickles … 🥰

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Bild: instagram

Das ist Pickles, unsere Katze.
Das ist das Familienfoto der Nachbarn.

Immerhin bis zum Picdump geschafft.

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Bild: IMGUR

Wenn du schon alles gegeben hast und es gerade mal Mittwoch ist.

Kann jemand helfen?

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Bild: imgur

Ich mache mir langsam Sorgen. Meine Rottweiler sind seit etwa fünf Monaten nicht gewachsen.

Du wirst sie nie wieder mit denselben Augen sehen.

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Bild: imgur

Wenn dir klar wird, dass Taylor Swift eigentlich Napoleon Dynamite als Dragqueen ist.

Das ist jeden Morgen meine Hoffnung.

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Bild: imgur

Mein Rücken schmerzt, vielleicht wachsen mir ja Flügel, weil ich so ein Engel bin.

Das ist so gemein (egal in welchem Alter).

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Bild: imgur

Meine Mutter: Ich habe all deine alten Spielsachen deinem kleinen Cousin gegeben.
Mein 24-jähriges Ich:

Welch wunderbare Genugtuung.

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Bild: imgur

Wenn ein Kunde sagt, er wolle mit dem Manager sprechen, und der Manager ihm genau das sagt, was du gesagt hast.

Wenn in dir eine alte Seele wohnt.

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Bild: imgur

Wenn du über 30 bist und jemand vor deinem Haus parkt.

Recht so!

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Bild: imgur

Wie wäre es, wenn wir uns einfach alle unser Brot kaufen und uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern würden?

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!

Bis zum nächsten Mal
Sergio​
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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