Bell-Dämpfer und Co.: Diese Gadgets brauchen Hunde und ihre Halter künftig in der Schweiz

Bei der Wasserflasche zwecks Bisiverdünnung soll es nicht bleiben.

Madeleine Sigrist Folge mir

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Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

In Chiasso sollen Hundehalter neu eine Wasserflasche mit sich führen, damit der Hundebisi verwässert werden kann. Schliesslich könnte es andernfalls miefen und Leute belästigen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bussgeld.

Und da wir schon die Gaggel-Säckli und die Bisiverwässerungs-Flasche mit uns führen, sind auch die folgenden Gadgets durchaus angebracht:

XXL-Fusselrolle

Hundehaare sind neben Köttel und Bisi eine weitere tierische Verschmutzung, die es zu vermeiden gilt. Gerade Klimaanlagen und Ventilatoren, auf die wir in der brütenden Sommerhitze angewiesen sind, sorgen aktuell dafür, dass das ungeliebte Haarkleid nicht nur an den Hündelern selbst kleben bleibt, sondern sich auf alle Mitmenschen verteilt.

Ein aktuelles Foto eines Opfers …

… und des Täters. Bild: shutterstock/watson/googlegemini

Deswegen sollen nun Fusselrollen im grossen Stil mitgeführt werden. Alternativ sind elektrisch betriebene Laubbläser gestattet.

Bild: shutterstock/watson/googlegemini

Bei Zuwiderhandlung droht ein Bussgeld.

Belldämpfer

Ein weiterer Störfaktor ist das Hunde-Gebell. Dafür werden nun Belldämpfer vorgesehen. Wie etwa bei einer Trompete soll das Gadget helfen, Freuden-Gebell der Hunde einzudämpfen. Win-Win: Die Dämpfer gibt es mit lustigen Mustern, damit alle daran Freude haben.

Bild: watson/GoogleGemini

Bild: watson/GoogleGemini

Bei Zuwiderhandlung droht ein Bussgeld.

Zensurbrillen

Wie wir alle wissen: Süsse Hunde stören, weil sie tüchtige Schweizerinnen und Schweizer von der Arbeit und ihrer Ernsthaftigkeit ablenken. Dem gilt es Einhalt zu gebieten! Deswegen müssen Hundehalterinnen künftig eine Zensurbrille mitführen, die bei Augenkontakt mit fremden Menschen aufzusetzen ist.

Vorher:

Bild: Shutterstock/watson

Nachher:

Hinfort mit dem Dackelblick! Bild: Shutterstock/watson

Noch mehr nachher:

Bild: Shutterstock/watson

Bei Zuwiderhandlung droht ein Bussgeld.

Bonus: Ein Kilogramm Leckerli

Sollte die Brille einmal verloren gehen – und wir alle wissen, wie schnell Sonnenbrillen abhandenkommen – muss eine Notlösung in Form von Hunde-Gutzis en masse her.

*Applaus für diese Regelung!* Bild: Shutterstock/watson/googlegemini

Bei Zuwiderhandlung droht ein trauriger Hundeblick. Und dann können wir wirklich alle einpacken.



Was fehlt noch, womit könnten wir unseren hundekritischen Mitmenschen noch eine Freude bereiten?

Achtung, Spass-Story! Nur lustige Kommentare erlaubt! Bei Zuwiderhandlung … ach, du weisst schon.