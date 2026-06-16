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Fail-Dienstag

Brauchst du was zu lachen? Hier kommt: Sommer, Sonne, super Spass

Die lustigsten Fails der Woche: Heute mit grossem Sommerspass
Bild: instagram/reddit/watson
Fail-Dienstag

Sommer, Sonne, super Spass

Mehr brauchen wir heute nicht, um glücklich zu sein. 🌞
16.06.2026, 04:5116.06.2026, 04:51
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Da ist er ja, der Sommer. Und dann kommt heute auch noch eine Schwette Pannen-Content obendrauf! Sehr schön, damit können wir arbeiten – oder nicht mehr arbeiten, je nachdem, wie lange du noch in der Kommentarspalte herumtrödelst, was wir allerdings sehr toll fänden. Sorry, Chefin oder Chef.

Olé!

Beschwingt schreiten wir zur Tat.

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gif: instagram

Weiter geht's mit: einer überraschenden Lieferung.

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gif: reddit

Wir lachen nicht. Nie.

Wenn du gerade gehen wolltest, aber auch noch zur Toilette müsstest.

Photoshop Fail Temu
Bild: reddit

Temu-Fail der Woche.

Für später zum Nachlesen:

Noch mehr Photoshop-Pannen von Amazon, Shein und Co.

Wenn du nicht nur deinen Kopf zuhause vergessen hast, sondern …

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… auch die Hose.

Hatten wir eigentlich schon (Hotdogs zum) Frühstück?

The future of fast food
by u/utopiaofpast in funny

(Herziger Dummbatz der Woche.)

Was man in Baumärkten nicht alles für crazy Deko findet.

Die lustigsten fails der Woche: Flamingo
Bild: reddit

Aus der Sparte «Jedes Schild hat seine Geschichte»:

Die lustigsten fails der Woche: Creepy schild
Bild: reddit

Es sind Schlagzeilen wie diese, die uns an Gerechtigkeit glauben lassen:

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile mit Mop
Bild: instagram

Ein mit einem Messer bewaffneter Räuber versucht, ein Geschäft in Glasgow zu überfallen, wird jedoch mit einem Mopp verprügelt; er versucht, ein Geschäft in der Nähe zu überfallen, und wird erneut mit einem Mopp verprügelt

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

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Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Es ist immer noch Hochzeits-Säsong. Sind Hochzeiten nicht einfach wundervoll? Findet auch dieser Bub:

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gif: instagram

Der zweite Fail im GIF ist möglicherweise die Schwi-Mu im weissen Kleid.

Fail-Dienstag
Wir sagen JA! – zu jeder Menge Hochzeits-Fails 💘

Die Frage der Woche ist eine sehr legitime, wie wir finden:

Die lustigsten fails der Woche: ? Geburtstags Kerze ergibt wenig Sinn
Bild: instagram

Wer zum Teufel wird «?» Jahre alt?

Erklärungen nehmen wir gerne in der Kommentarspalte entgegen.

Tage, an denen Väter nicht so mega stolz sind auf ihre Kinder:

Kid throws foul ball back
by u/derek4reals1 in KidsAreFuckingStupid

Embed funktioniert nicht? Hier geht's zum Original-Video.

Was will uns dein Hemd sagen, Junge?

Die lustigsten Fails der Woche: Hemd mit komischen Zeichen
Bild: reddit

Better late than never, vermutet die Reddit-Community. Da braucht es aber eine Menge Fantasie …

Wer hat auch solche Arbeitskollegen?

Die lustigsten Fails der Woche: WC Papier
Bild: reddit

In diesem Logo passieren gleich mehrere ungute Dinge.

Die lustigsten Fails der Woche: ungutes Logo
Bild: reddit

(Ihr seht es doch auch, oder?)

Die lustigsten Fails der Woche: ungutes Logo
Bild: reddit

Passend dazu in der Slideshow: Zweideutige Logos

Unten geht's weiter mit den Fails ...

1 / 28
Zweideutige Logos
Via: urlesque, chilloutpoint, curiousphotos ... Mehr lesen
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Schade, das wäre ein cooler Lifehack gewesen (quasi Beinahe-Win):

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse
Ja, dies ist meine E-Mail-Adresse

Oh, Morgensport mit Katzis!

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gif: instagram

Zeitlupe beabsichtigt.

Und einmal mehr stellen wir uns die Frage: Ist es ein Fail, wenn es funktioniert?

Die lustigsten Fails der Woche: Gummiboot
Bild: instagram

Alt, aber Pfeffer:

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gif: instagram

Ah, nein, doch nicht.

Alt, aber krass:

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Wie???!!!!

Uuuuuuund …

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gif: instagram

… (wieso tun mir die immer so leid?) …

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gif: instagram

:-(

... tschüss!

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gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, wir lachen nicht, ausser Walter Sahli

Bonus-Win

Woah!

Ringa
by u/Pavitra_Spidey in Satisfyingasfuck
Das war schön. Schöner wird es nur noch, wenn du deine Lustigkeiten nun noch in die Kommentare packst. Hurra!

Wollen wir zuerst zusammen ins Archiv? Lasst uns das tun!

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