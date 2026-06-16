Bild: instagram/reddit/watson

Fail-Dienstag

Sommer, Sonne, super Spass

Mehr brauchen wir heute nicht, um glücklich zu sein. 🌞

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Da ist er ja, der Sommer. Und dann kommt heute auch noch eine Schwette Pannen-Content obendrauf! Sehr schön, damit können wir arbeiten – oder nicht mehr arbeiten, je nachdem, wie lange du noch in der Kommentarspalte herumtrödelst, was wir allerdings sehr toll fänden. Sorry, Chefin oder Chef.

Olé!

Beschwingt schreiten wir zur Tat.

Weiter geht's mit: einer überraschenden Lieferung.

Wir lachen nicht. Nie.

Wenn du gerade gehen wolltest, aber auch noch zur Toilette müsstest.

Temu-Fail der Woche.



Für später zum Nachlesen:

Wenn du nicht nur deinen Kopf zuhause vergessen hast, sondern …

… auch die Hose.

Hatten wir eigentlich schon (Hotdogs zum) Frühstück?

(Herziger Dummbatz der Woche.)

Was man in Baumärkten nicht alles für crazy Deko findet.

Aus der Sparte «Jedes Schild hat seine Geschichte»:

Es sind Schlagzeilen wie diese, die uns an Gerechtigkeit glauben lassen:

Ein mit einem Messer bewaffneter Räuber versucht, ein Geschäft in Glasgow zu überfallen, wird jedoch mit einem Mopp verprügelt; er versucht, ein Geschäft in der Nähe zu überfallen, und wird erneut mit einem Mopp verprügelt

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Es ist immer noch Hochzeits-Säsong. Sind Hochzeiten nicht einfach wundervoll? Findet auch dieser Bub:

Der zweite Fail im GIF ist möglicherweise die Schwi-Mu im weissen Kleid.

Die Frage der Woche ist eine sehr legitime, wie wir finden:

Wer zum Teufel wird «?» Jahre alt?

Erklärungen nehmen wir gerne in der Kommentarspalte entgegen.

Tage, an denen Väter nicht so mega stolz sind auf ihre Kinder:

Embed funktioniert nicht? Hier geht's zum Original-Video.

Was will uns dein Hemd sagen, Junge?

Better late than never, vermutet die Reddit-Community. Da braucht es aber eine Menge Fantasie …

Wer hat auch solche Arbeitskollegen?

In diesem Logo passieren gleich mehrere ungute Dinge.

(Ihr seht es doch auch, oder?)

Bild: reddit

Passend dazu in der Slideshow: Zweideutige Logos

Unten geht's weiter mit den Fails ...

Schade, das wäre ein cooler Lifehack gewesen (quasi Beinahe-Win):

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Ja, dies ist meine E-Mail-Adresse



Oh, Morgensport mit Katzis!

Zeitlupe beabsichtigt.

Und einmal mehr stellen wir uns die Frage: Ist es ein Fail, wenn es funktioniert?

Alt, aber Pfeffer:

Ah, nein, doch nicht.

Alt, aber krass:

Wie???!!!!

Uuuuuuund …

… (wieso tun mir die immer so leid?) …

:-(

... tschüss!

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, wir lachen nicht , ausser Walter Sahli

Bonus-Win

Woah!

Ringa

by u/Pavitra_Spidey in Satisfyingasfuck

Das war schön. Schöner wird es nur noch, wenn du deine Lustigkeiten nun noch in die Kommentare packst. Hurra!

Wollen wir zuerst zusammen ins Archiv? Lasst uns das tun!