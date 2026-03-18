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Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische

Picdump

Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische

18.03.2026, 05:3018.03.2026, 05:30
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ei Kommentar isch (zumindest gmäss Herz-Blitz-Verhältnis) so güät acho, dasers öi ohni Meme uf z Titelbild gschaft het. Ehre, wem Ehre gebührt.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

goschi
Leser-Kommentar von goschi
11.03.2026 07:18
So nach 5-6 Jahren werden dreitägige Spezialoperationen dann langsam erträglicher.
Zu: Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!
Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!\nSo nach 5-6 Jahren werden dreitägige Spezialoperationen dann langsam erträglicher.
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
11.03.2026 08:05
Unglaublich aber wahr..
Zu: Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
11.03.2026 05:57
Der effizienteste Präsident aller Zeiten
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
11.03.2026 07:53
🤯😵😵‍💫
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
11.03.2026 07:08
😬
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Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
11.03.2026 07:51
😑
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
11.03.2026 07:18
Kitty IT, das beste callcenter!
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Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!\nKitty IT, das beste callcenter!
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
11.03.2026 06:04
Kartonröhrli
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Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
11.03.2026 07:51
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
11.03.2026 09:07
Manchmal zum Glück auch in anderen Bereichen.
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
11.03.2026 07:09
... Und noch einen Flachen...
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Fafofella
Leser-Kommentar von Fafofella
11.03.2026 09:33
Und Nazis waren Sozialisten.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
11.03.2026 06:19
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Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!\n
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
11.03.2026 07:52
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
11.03.2026 07:01
Stimmt's?
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
11.03.2026 07:18
🤭
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Picdump 178 тАУ die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!\nЁЯдн
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
11.03.2026 06:20
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
11.03.2026 09:34
🤔
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
11.03.2026 06:46
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Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!\n
Melony
Leser-Kommentar von Melony
11.03.2026 06:36
nur das Beste für dich💐
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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😑😑😑

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Bild: imgur

Wenn du vier Kaffees bestellst und gefragt wirst, wo deine Freunde sind.

Tu es!

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Wie «meinen Job kündigen und verschwinden» mich an einem Dienstag um 9 Uhr morgens ansieht.

Das ist so wahr!

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Mir geht es gut, solange ich nicht über diese Dinge nachdenke:
- die Zukunft
- die Vergangenheit
- oder über alles, was jetzt gerade passiert

Das wird wohl eine spannende Diskussion.

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ICH GLAUBE, DU BRAUCHST EINE PAUSE!
Kleinkind, das offensichtlich übermüdet ist und kurz vor einem Wutanfall steht: Nicht einmal annähernd, nicht einmal ein bisschen, wirklich ganz und gar nicht.

Bald ist es wieder so weit.

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Wenn du über 40 bist und die Uhr um eine Stunde vorstellen musst.

Trotzdem: RIP Lewis!

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Lang lebe Lewis.
Der Bro hat Flügel bei einem Vogel hinzugefügt.

Was sagt ihr: Wie repräsentativ ist das?

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Wie die USA für den Rest der Welt aussehen.

Das ist so brutal.

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Wenn der Kellner mit Essen kommt, aber es nicht deins ist.

Was, schon? 😳

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Ich, als ich als 9-Jähriger erfuhr, dass die Sonne in sechs Milliarden Jahren explodieren wird.

So eine Jacke existiert doch gar nicht, oder? Oder?

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bild: imgur

Ich.
Die Jacke, die zu jedem Outfit passt.

Fies, richtig fies.

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Selfie. Im echten Leben.
Fotos, die von anderen gemacht werden. Selbstwahrnehmung.

Das ist nur lustig, wenn du nicht hungrig bist.

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Meine Mikrowelle.
Die Mitte meiner Lasagne: Hier hast du keine Macht.

So entstand also Wookiee.

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Wenn ich die Flirtversuche meines Gegenübers interpretieren will.

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Nicht alle Helden tragen Umhänge!

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Ich habe gehört, dass er seinen Müll in den Taschen mit sich herumträgt, bis er einen Mülleimer findet.

Und etwas nehmen musst, um dich zu beruhigen.

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Wenn du versuchst, dich mit Koffein zu beleben, aber am Ende nur deine Herzfrequenz erhöhst, während du weiterhin erschöpft bist.

Das kommt in etwa hin.

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Meine letzten acht Gehirnzellen.

Ich kaufe 10'000!

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Er ist wieder vorrätig!

Ich mag den Gedanken.

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Diese ganze Sache mit dem «langen Hals» der Pinguine hat mich zum Nachdenken gebracht, weisst du?

Sehr akkurat dargestellt.

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Für diese Übersetzung bin ich schlicht zu faul …

Man wird doch wohl noch fragen dürfen.

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Kümmere dich doch um deinen eigenen Scheiss.

Absolut und zu 100 % nachvollziehbar.

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In Brasilien gibt es eine Affenart, die wir «macaco inglês» nennen, was wörtlich «englischer Affe» bedeutet.

Da war wohl jemand ganz lange wach.

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Was wäre, wenn Vögel sich nicht gegenseitig Futter in den Schnabel spucken müssten, sondern es einfach nur gerne tun?

Na ja, vielleicht im nächsten Leben.

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*Ich gehe einfach mit dem Strom*
Der Strom:​

Ich kann sie so gut verstehen.

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Wenn du schon Tage im voraus Pläne machst und der Tag dann kommt und du lieber sterben würdest, als es durchzuziehen.

Ehre, wem Ehre gebührt.

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*bekomme einen Doktortitel*
Meine zukünftige Tochter: Mama, kann ich …
Ich: Es heisst Doktor Mama.

Der Gesichtsausdruck beschreibt es haargenau.

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Ich, immer wenn ich mich schick machen und das Haus verlassen muss, um unter Leute zu kommen.

Danke für den Tipp …

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Eltern: Du solltest Geld für die Zukunft sparen!
Die Zukunft:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Bild: watson/shutterstock

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
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Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
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Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
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Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
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Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung