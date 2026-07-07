freundlich16°
DE | FR
burger
Sport
Spass

Fall Balogun: Das Internet ist sauer auf die FIFA – zeigen diese Memes

Das Internet ist sauer auf die FIFA – zeigen diese Memes

07.07.2026, 03:1407.07.2026, 03:14

Der Fall Balogun wirft nicht nur in der Fussballwelt und der Politik hohe Wellen – auch das Internet hat eine klare Meinung: Man ist sauer auf die FIFA.

Die besten Memes zu Infantino, Trump und dem US-Fussball.

Das war ein schönes Erwachen für den belgischen Fussball

Wer unterstützt wen? Gemäss dem Internet ist der Fall klar

Bild

Wem Balogun im Falle eines Tores danken sollte...

Bild

Warum nicht auch Zidane begnadigen?

Die FIFA hat Zidanes Rote Karte im Finale aufgehoben, nachdem der Rest des Spiels simuliert wurde. Frankreich gewinnt die Weltmeisterschaft 2006, wobei Zidane einen Hattrick erzielt. 3:1, Materazzi wi ...
Die FIFA hat Zidanes Rote Karte im Finale aufgehoben, nachdem der Rest des Spiels simuliert wurde. Frankreich gewinnt die Weltmeisterschaft 2006, wobei Zidane einen Hattrick erzielt. 3:1, Materazzi wird zum Tode verurteilt, alles ist gut.reddit

Von denen gibt es übrigens haufenweise...

r
Die FIFA hat die Unabhängigkeit Belgiens von 1830 aufgehoben. Damit stehen die USA automatisch im Viertelfinal.Bild: reddit

Und den Schiri könnte man auch noch auswechseln

Bild
Bild: reddit

Wie sich die USA-Fans verteidigen

Ein bisschen KI-Slop

Ein Blick in den VAR-Raum

Bild
Bild: Reddit

Der Match ist schon entschieden...

Bild
Bild: Reddiz

Wer von euch war das?

Bild

(ome)

Mehr zum Fall Balogun:

Liveticker
Belgien führt gegen USA mit begnadigtem Balogun – die zweite Halbzeit läuft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
250 Jahre USA in 50 Bildern
1 / 52
250 Jahre USA in 50 Bildern

Am 4. Juli 1776 verabschiedet der Kontinentalkongress die von Thomas Jefferson verfasste Unabhängigkeitserklärung. Dieses Ereignis markiert den Höhepunkt der Amerikanischen Revolution, die bereits 1775 mit dem Unabhängigkeitskrieg der 13 Kolonien gegen die britische Kolonialmacht begonnen hatte.
quelle: wikimedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump zum Fall Balogun und Infantino
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Grosse Sorgen um Nati-Stars – Manzambi und Vargas mussten Training abbrechen
Fünf Tore erzielten die beiden, dazu kommen drei Vorlagen: Johan Manzambi und Ruben Vargas gehören an der Weltmeisterschaft zu den wichtigsten Schweizer Spielern. Besonders der 20-jährige Manzambi ist an der WM bisher überragend und konnte mehrere Spiele zugunsten der Nati entscheiden. Doch aktuell ist unklar, ob die beiden im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien am Dienstagabend (22 Uhr) zur Verfügung stehen.
Zur Story