Das Internet ist sauer auf die FIFA – zeigen diese Memes
Der Fall Balogun wirft nicht nur in der Fussballwelt und der Politik hohe Wellen – auch das Internet hat eine klare Meinung: Man ist sauer auf die FIFA.
Die besten Memes zu Infantino, Trump und dem US-Fussball.
Das war ein schönes Erwachen für den belgischen Fussball
How the Folarin Balogun news hit today https://t.co/gaq6GVv6g4 pic.twitter.com/yiuASWOL9p— Underdog (@Underdog) July 5, 2026
Wer unterstützt wen? Gemäss dem Internet ist der Fall klar
Wem Balogun im Falle eines Tores danken sollte...
Warum nicht auch Zidane begnadigen?
Von denen gibt es übrigens haufenweise...
Und den Schiri könnte man auch noch auswechseln
Wie sich die USA-Fans verteidigen
USMNT fans after the Folarin Balogun red card was rescinded 😂😂😂 pic.twitter.com/dKMMmEl3xJ— USMNT Only (@usmntonly) July 5, 2026
Ein bisschen KI-Slop
Donald Trump é como uma águia que defende os EUA contra tudo e contra todos.— Sérgio Camargo (@CamargoDireita) July 6, 2026
Trump - "Vi o lance, e sou alguém que ama esportes... aquilo não foi falta. Nem sequer foi uma infração... esse árbitro, que é um tanto suspeito se você analisar o histórico dele. Ele tomou uma… pic.twitter.com/kL4IEifed4
Ein Blick in den VAR-Raum
Der Match ist schon entschieden...
Wer von euch war das?
(ome)