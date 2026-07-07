Das Internet ist sauer auf die FIFA – zeigen diese Memes

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Der Fall Balogun wirft nicht nur in der Fussballwelt und der Politik hohe Wellen – auch das Internet hat eine klare Meinung: Man ist sauer auf die FIFA.

Die besten Memes zu Infantino, Trump und dem US-Fussball.

Das war ein schönes Erwachen für den belgischen Fussball

Wer unterstützt wen? Gemäss dem Internet ist der Fall klar

Wem Balogun im Falle eines Tores danken sollte...

Warum nicht auch Zidane begnadigen?

Die FIFA hat Zidanes Rote Karte im Finale aufgehoben, nachdem der Rest des Spiels simuliert wurde. Frankreich gewinnt die Weltmeisterschaft 2006, wobei Zidane einen Hattrick erzielt. 3:1, Materazzi wird zum Tode verurteilt, alles ist gut. reddit

Von denen gibt es übrigens haufenweise...

Die FIFA hat die Unabhängigkeit Belgiens von 1830 aufgehoben. Damit stehen die USA automatisch im Viertelfinal. Bild: reddit

Und den Schiri könnte man auch noch auswechseln

Bild: reddit

Wie sich die USA-Fans verteidigen

Ein bisschen KI-Slop

Ein Blick in den VAR-Raum

Bild: Reddit

Der Match ist schon entschieden...

Bild: Reddiz

Wer von euch war das?

(ome)