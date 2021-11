QDH: Huber ist nicht auf den Lofoten. Aber das Bild ist schön

QDH: Huber ist nicht auf den Lofoten. Dafür in der Beiz Huber ist natürlich nicht auf den Lofoten. Er ist im Botanischen Garten in Zürich.

Liebe Huberquizzer

Huber hat Ferien. Und die verbringt er nicht auf den Lofoten. Hätte ja sein können. Aber er verbringt seine Zeit lieber im Botanischen Garten in Zürich. Also das wäre der Plan gewesen. Aber es ist zu kalt. Als wir anrufen, hockt er in der Beiz.

Übrigens: Falls ihr es noch nicht gelesen habt. Ich habe in dieser Woche Philipp Rohrer interviewt. Er ist Präsident des Schweizer Quizverbandes und nahm zusammen mit der Nationalmannschaft an diesem Wochenende an der Quiz-Olympiade teil. Nach dem Huber-Quiz findet ihr den Link zum Interview und auch die Links zu den Resultaten der Olympiade. Er verriet uns im Interview, weshalb Huber trotz kapitalem Wissen wohl nicht reif ist für die Schweizer Nati.

Nun aber zum Quiz mit unserer hellsten Kerze, Don Huber, der, von Damenbegleitung abgelenkt, heute für einmal durchs Quiz hetzt wie ein Greyhound hinter einem falschen Hasen über die Rennstrecke.

