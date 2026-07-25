Du kommst in den Ferien an und stellst verzweifelt fest: Die ganzen wichtigen Sachen fehlen. Bild: Shutterstock

Schon wieder ohne Unterhosen in die Ferien gefahren? Diese Packhilfe ist für dich

Hast du Pass, Tickets, Geld, Handy-Zubehör, Hygieneartikel und Alltagskleidung dabei? Ein guter Anfang. Was du sonst noch brauchst, sagt dir dieses Flowchart!

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Es sind Sommerferien! Gehörst du zu den Glücklichen, die verreisen? Dann hilft dir unser Flowchart zum Packen weiter. Und wenn du nicht verreist, kannst du damit wenigsten im Geiste den Antritt einer Reise durchgehen. Viel Spass!

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

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