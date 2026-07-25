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Dieses Flowchart hilft dir beim Packen vor den Ferien

Young woman is sitting on the floor feeling stressed about packing her suitcase
Du kommst in den Ferien an und stellst verzweifelt fest: Die ganzen wichtigen Sachen fehlen.Bild: Shutterstock

Schon wieder ohne Unterhosen in die Ferien gefahren? Diese Packhilfe ist für dich

Hast du Pass, Tickets, Geld, Handy-Zubehör, Hygieneartikel und Alltagskleidung dabei? Ein guter Anfang. Was du sonst noch brauchst, sagt dir dieses Flowchart!
25.07.2026, 16:5925.07.2026, 16:59
Lucas Schmidli
Lucas Schmidli

Es sind Sommerferien! Gehörst du zu den Glücklichen, die verreisen? Dann hilft dir unser Flowchart zum Packen weiter. Und wenn du nicht verreist, kannst du damit wenigsten im Geiste den Antritt einer Reise durchgehen. Viel Spass!

Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.
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Inhaltsverzeichnis
Packliste 1
Packliste 2
Packliste 3
Packliste 4
Packliste 5
Packliste 6
Packliste 7
Packliste 8

Packliste 1

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Packliste 2

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Packliste 3

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Mehr zu Ferien:

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